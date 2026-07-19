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Численность скота и птицы в дехканских и приусадебных хозяйствах Узбекистана — инфографика

Численность скота и птицы в дехканских и приусадебных хозяйствах Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

Нацкомстат рассказал о предварительных результатах переписи населения и сельского хозяйства, проведенной в республике в 2026 году

2026-07-19T15:00+0500

2026-07-19T15:00+0500

2026-07-19T15:00+0500

инфографика

узбекистан

птица

скот

овцы

лошади

фермерское хозяйство

статистика

перепись населения

сельское хозяйство

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В сельском хозяйстве Узбекистана представлены 2 типа хозяйств — фермерские и дехканские.Поголовье птицы всех категорий в дехканских и приусадебных хозяйствах превышает 46,3 млн голов.Общее число голов овец в дехканских и приусадебных хозяйствах республики составляет более 14 млн, что почти на 3,5 млн, больше поголовья крупного рогатого скота.Сельскохозяйственная перепись зафиксировала отклонения и в аграрном секторе: в животноводстве численность крупного рогатого скота оказалась ниже на 14,9%, овец и коз — на 6,2%, лошадей — на 11,2%, тогда как поголовье птицы превысило расчеты на 12,7%.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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инфографика, узбекистан, птица, скот, овцы, лошади, фермерское хозяйство, статистика, перепись населения, сельское хозяйство, инфографика