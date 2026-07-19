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Численность скота и птицы в дехканских и приусадебных хозяйствах Узбекистана — инфографика
Численность скота и птицы в дехканских и приусадебных хозяйствах Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
Нацкомстат рассказал о предварительных результатах переписи населения и сельского хозяйства, проведенной в республике в 2026 году
2026-07-19T15:00+0500
2026-07-19T15:00+0500
2026-07-19T15:00+0500
инфографика
узбекистан
птица
скот
овцы
лошади
фермерское хозяйство
статистика
перепись населения
сельское хозяйство
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В сельском хозяйстве Узбекистана представлены 2 типа хозяйств — фермерские и дехканские.Поголовье птицы всех категорий в дехканских и приусадебных хозяйствах превышает 46,3 млн голов.Общее число голов овец в дехканских и приусадебных хозяйствах республики составляет более 14 млн, что почти на 3,5 млн, больше поголовья крупного рогатого скота.Сельскохозяйственная перепись зафиксировала отклонения и в аграрном секторе: в животноводстве численность крупного рогатого скота оказалась ниже на 14,9%, овец и коз — на 6,2%, лошадей — на 11,2%, тогда как поголовье птицы превысило расчеты на 12,7%.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, узбекистан, птица, скот, овцы, лошади, фермерское хозяйство, статистика, перепись населения, сельское хозяйство, инфографика
инфографика, узбекистан, птица, скот, овцы, лошади, фермерское хозяйство, статистика, перепись населения, сельское хозяйство, инфографика
Численность скота и птицы в дехканских и приусадебных хозяйствах Узбекистана — инфографика
Нацкомстат рассказал о предварительных результатах переписи населения и сельского хозяйства, проведенной в республике в 2026 году.
В сельском хозяйстве Узбекистана представлены 2 типа хозяйств — фермерские и дехканские.
Поголовье птицы всех категорий в дехканских и приусадебных хозяйствах превышает 46,3 млн голов.
Общее число голов овец в дехканских и приусадебных хозяйствах республики составляет более 14 млн, что почти на 3,5 млн, больше поголовья крупного рогатого скота.
Сельскохозяйственная перепись зафиксировала отклонения и в аграрном секторе: в животноводстве численность крупного рогатого скота оказалась ниже на 14,9%, овец и коз — на 6,2%, лошадей — на 11,2%, тогда как поголовье птицы превысило расчеты на 12,7%.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.