https://uz.sputniknews.ru/20260719/v-toschiy-bok-ukrainy-votknuli-amerikanskiy-gazovyy-kryuk-59127366.html

В тощий бок Украины воткнули американский газовый крюк

В тощий бок Украины воткнули американский газовый крюк

Sputnik Узбекистан

Стая западных стервятников (хоть и рассорилась между собой) продолжает кружить над остатками Украины,пишет колумнист РИА Новости. 19.07.2026, Sputnik Узбекистан

2026-07-19T17:05+0500

2026-07-19T17:05+0500

2026-07-19T17:05+0500

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Стая западных стервятников (хоть и рассорилась между собой) продолжает кружить над остатками Украины,пишет колумнист РИА Новости. Профильные ресурсы сообщают, что на днях было подписано соглашение между американской частной компанией Argent LNG и государственным "Нафтогазом". Как можно легко угадать по названию американского подписанта, речь идет о сотрудничестве в сфере поставок сжиженного природного газа. Как заявляет "Нафтогаз", упомянутый меморандум о сотрудничестве подразумевает возможность заключения долгосрочных контрактов на поставку СПГ из-за океана, а также транспортировки и распределения голубого топлива — в том числе с использованием украинских подземных газовых хранилищ.Говоря простым языком, американский частный производитель "столбит поляну" с дальним временным прицелом. Из опубликованной части соглашения известно, что речь идет о возможности поставок сжиженного газа с терминала Argent LNG в штате Луизиана, причем линия сжижения в настоящий момент только строится. Американским дельцам не откажешь в умении заключать сделки, ведь меморандум оговаривает возможность не просто импорта сжиженного газа в интересах Украины, но и его дальнейшую прокачку в страны Центральной, Восточной и Южной Европы.В этом моменте хочется саркастически хмыкнуть. Ведь сегодня у Украины нет ни морских терминалов для приемки газовозов, ни мощных магистральных газопроводов, чтобы качать регазифицированный СПГ. Но стоит вспомнить, с каким смехом 12 лет назад встречали стратегию США по выдавливанию России с европейского газового рынка, — тогда казалось, что разрушить российскую монополию невозможно. Противника не следует недооценивать, а американские энергетические компании — наши прямые конкуренты, не гнушающиеся никакими грязными приемами, да к тому же их очень агрессивно опекает вашингтонское политическое лобби. Именно поэтому все подобные инициативы применительно к Европе и уж тем более к Украине надо оценивать трезво и с просчетом сценариев.Первое, что бросается в глаза, — это, конечно, термин "долгосрочные поставки". Больше десяти лет всевозможные американские кликуши изо всех утюгов гудели, как ужасны долгосрочные контракты на поставку российских нефти и газа, но стоило им лишь закрепиться на рынке, как всех покупателей они подводят к идентичным механизмам. Впрочем, это лицемерие настолько привычно, что даже не вызывает особого эмоционального отклика.Второе — это то самое долгосрочное планирование, где в дне сегодняшнем закладывается несколько коридоров для реализации разных сценариев. Все прекрасно понимают, что украинский конфликт рано или поздно закончится и перед Киевом, а также перед Евросоюзом (как основным финансово-политическим опекуном Украины) во весь рост встанет вопрос восстановления страны. Естественно, никто не будет строить там город-сад, но восстанавливать реальный сектор и инфраструктуру точно начнут, хотя бы ради того, чтобы снять прожорливых украинских нахлебников со своей шеи и создать инструменты для возврата долгов.Украина — как дисциплинированная последовательница всех западных трендов — за последние десятилетия наращивала долю природного газа в структуре энергобаланса. Силовые установки электростанций проходили модернизацию и переоборудовались с угля и мазута на метан, благодаря чему даже спустя два года войны (то есть к концу 2023-го) природный газ в структуре генерации вторичной энергии занимал 29 процентов, тогда как атом — лишь 24 процента. Потребление энергетических марок угля начиная с 2000 года на Украине снизилось вдвое. Довольно широко используется нефть, но в основном для получения автомобильного топлива и как топочный ресурс на ряде котельных и теплоцентралей.Как бы то ни было, природный газ был и будет базисом существования и оживления реального сектора украинской экономики. Соединенные Штаты видят здесь перспективное окно возможностей, где ресурсы превращаются в инструмент геополитического влияния, причем не только внутри Украины, но и по всей Европе.Последние опубликованные украинским правительством данные за 2024 год утверждают, что за указанный период все виды потребителей израсходовали 20,8 миллиарда кубометров природного газа. Некоторые, возможно, удивятся, но Украина показала прирост в четыре процента по данному направлению, его удалось закрыть благодаря импорту, который составил чуть меньше двух миллиардов кубических метров. Львиная доля газа поступила из Польши, которая активно продолжает расширение приемочных мощностей на терминале в Свиноуйсьце. Сегодня он за год пропускает свыше восьми миллиардов кубометров СПГ, абсолютное большинство которого приходит из Соединенных Штатов. Терминал принимает почти всю линейку газовозов, начиная с малых объемом (от тысячи "кубов") и до океанских мастодонтов, перевозящих за раз 217 тысяч кубических метров сжиженного топлива. Благодаря этому Польша за последнее десятилетие стала ключевым европейским поставщиком, перепродавая газ в Германию и на ту же Украину.Варшава свою важность прекрасно осознает, и, возможно, именно это стало одной из причин недавнего и очень резкого охлаждения отношений с Киевом, когда польский политический истеблишмент внезапно прозрел и увидел бригады и батальоны ВСУ, названные в честь бандеровских палачей и подонков. Лишение Зеленского ордена Белого орла, высшей награды Польши, — это ерунда, показательная пощечина, чтобы продемонстрировать, что отношения Киева и Варшавы больше не равноправные. Учитывая горячую историческую "любовь", уходящую корнями во времена Богдана Хмельницкого, а затем восстания гайдамаков, приведшего к первому разделу Польши, пан Навроцкий наверняка испытывает изрядное удовлетворение.Есть и альтернативные маршруты импорта газа вроде Венгрии. Однако последняя перепродает все тот же российский газ, поступающий через Турцию, да и в целом Петер Мадьяр в вопросах энергетики следует в фарватере предыдущей команды.В теории, конечно, можно построить морской терминал где-нибудь в районе условной Одессы, но его работа будет всецело зависеть от планов российского военного командования, потому инвесторы вряд ли побегут сломя голову вкладываться в столь рискованное предприятие. Не менее важный момент состоит в том, что Турция не разрешает проход СПГ-газовозов через Босфор.Учитывая весь комплекс факторов, а также то, что заключение договора о поставках газа из России стремится к нулю, восстановление украинской экономики в прямом смысле будет висеть на польской трубе, по которой будет поставляться американский газ. Дискуссионным является вопрос украинской платежеспособности, но в случае завершения боевых действий объем требуемых ассигнований со стороны государств ЕС резко снизится, на фоне чего закупка нескольких миллиардов кубометров газа будет выглядеть сущей мелочью. Американские газовики тому и рады.

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Сергей Савчук https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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Сергей Савчук https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

колумнисты, в мире, украина, польша, европа, всу, евросоюз