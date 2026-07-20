https://uz.sputniknews.ru/20260720/dzyudo-molodejnaya-sbornaya-uzbekistana-zanyala-pervoe-mesto-na-chempionate-azii-59139584.html
Дзюдо: молодежная сборная Узбекистана заняла первое место на чемпионате Азии
Дзюдо: молодежная сборная Узбекистана заняла первое место на чемпионате Азии
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В столице Иордании Аммане завершился чемпионат Азии по дзюдо среди молодежи. По итогам турнира в копилке команды республики — 15 наград различного достоинства
2026-07-20T10:30+0500
2026-07-20T10:30+0500
2026-07-20T11:08+0500
спорт
дзюдо
молодежь
сборная узбекистана
медали
золотая медаль
серебро
бронза
чемпионат азии
иордания
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана заняла первое место на чемпионате Азии, прошедшем в столице Иордании Аммане, сообщает НОК.В копилке команды республики — 15 наград различного достоинства.В заключительный соревновательный день представители сборной Узбекистана выиграли 4 золота, 1 серебро и 2 бронзы.Золотые медалиСеребряная медальБронзовые медали
иордания
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спорт, дзюдо, молодежь, сборная узбекистана, медали, золотая медаль, серебро, бронза, чемпионат азии, иордания
спорт, дзюдо, молодежь, сборная узбекистана, медали, золотая медаль, серебро, бронза, чемпионат азии, иордания
Дзюдо: молодежная сборная Узбекистана заняла первое место на чемпионате Азии
10:30 20.07.2026 (обновлено: 11:08 20.07.2026)
В столице Иордании Аммане завершился чемпионат Азии по дзюдо среди молодежи. По итогам турнира в копилке команды республики — 15 наград различного достоинства.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Молодежная сборная Узбекистана заняла первое место на чемпионате Азии, прошедшем в столице Иордании Аммане, сообщает
НОК.
В копилке команды республики — 15 наград различного достоинства.
“По итогам чемпионата молодежная сборная Узбекистана, как и юниоры, заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 7 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей”, — говорится в сообщении.
В заключительный соревновательный день представители сборной Узбекистана выиграли 4 золота, 1 серебро и 2 бронзы.
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