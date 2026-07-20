https://uz.sputniknews.ru/20260720/dzyudo-molodejnaya-sbornaya-uzbekistana-zanyala-pervoe-mesto-na-chempionate-azii-59139584.html

Дзюдо: молодежная сборная Узбекистана заняла первое место на чемпионате Азии

Дзюдо: молодежная сборная Узбекистана заняла первое место на чемпионате Азии

Sputnik Узбекистан

В столице Иордании Аммане завершился чемпионат Азии по дзюдо среди молодежи. По итогам турнира в копилке команды республики — 15 наград различного достоинства

2026-07-20T10:30+0500

2026-07-20T10:30+0500

2026-07-20T11:08+0500

спорт

дзюдо

молодежь

сборная узбекистана

медали

золотая медаль

серебро

бронза

чемпионат азии

иордания

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана заняла первое место на чемпионате Азии, прошедшем в столице Иордании Аммане, сообщает НОК.В копилке команды республики — 15 наград различного достоинства.В заключительный соревновательный день представители сборной Узбекистана выиграли 4 золота, 1 серебро и 2 бронзы.Золотые медалиСеребряная медальБронзовые медали

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спорт, дзюдо, молодежь, сборная узбекистана, медали, золотая медаль, серебро, бронза, чемпионат азии, иордания