https://uz.sputniknews.ru/20260720/genprokuror-uzbekistana-naxoditsya-s-ofitsialnym-vizitom-v-azerbaydjane--chto-v-programme-59151892.html

Генпрокурор Узбекистана находится с официальным визитом в Азербайджане — что в программе

Генпрокурор Узбекистана находится с официальным визитом в Азербайджане — что в программе

Sputnik Узбекистан

Нигматилла Юлдашев: Мы будем и дальше укреплять сотрудничество с Азербайджаном

2026-07-20T14:35+0500

2026-07-20T14:35+0500

2026-07-20T15:10+0500

политика

генеральная прокуратура узбекистана

сотрудничество

азербайджан

нигматилла юлдашев

визит

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Генпрокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев по приглашению азербайджанского коллеги Кямрана Алиева находится с официальным визитом в этой стране, сообщает Report.az.В программе визита — встреча Юлдашева с генеральным прокурором Азербайджана.Органы прокуратуры двух стран уже подписали программу сотрудничества.Узбекистан будет и впредь укреплять сотрудничество с Азербайджаном, заявил генеральный прокурор Узбекистана на церемонии подписания данной программы.По его словам, будут продолжены усилия по оправданию доверия президентов обеих стран, дальнейшему развитию отношений между прокуратурами и повышению результативности совместной деятельности.Нигматулле Юлдашеву вручили юбилейную медаль прокуратуры Азербайджана, посвященную 100-летию ведомства.В свою очередь, генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев отметил, что у двух стран много общих ценностей.Генпрокурор Азербайджана отметил высокий уровень сотрудничества с прокуратурой Узбекистана."В рамках реализации меморандума между прокуратурами Азербайджана и Узбекистана предусмотрены взаимная подготовка прокуроров, обмен опытом и совместные расследования. Сотрудничество между прокуратурами Азербайджана и Узбекистана будет расширяться в применении искусственного интеллекта и цифровых технологий в правоохранительной деятельности, включая использование электронных доказательств", — заключил Кямран Алиев.

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политика, генеральная прокуратура узбекистана, сотрудничество, азербайджан, нигматилла юлдашев, визит