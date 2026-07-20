https://uz.sputniknews.ru/20260720/genprokuror-uzbekistana-naxoditsya-s-ofitsialnym-vizitom-v-azerbaydjane--chto-v-programme-59151892.html
Генпрокурор Узбекистана находится с официальным визитом в Азербайджане — что в программе
Генпрокурор Узбекистана находится с официальным визитом в Азербайджане — что в программе
Sputnik Узбекистан
Нигматилла Юлдашев: Мы будем и дальше укреплять сотрудничество с Азербайджаном
2026-07-20T14:35+0500
2026-07-20T14:35+0500
2026-07-20T15:10+0500
политика
генеральная прокуратура узбекистана
сотрудничество
азербайджан
нигматилла юлдашев
визит
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Генпрокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев по приглашению азербайджанского коллеги Кямрана Алиева находится с официальным визитом в этой стране, сообщает Report.az.В программе визита — встреча Юлдашева с генеральным прокурором Азербайджана.Органы прокуратуры двух стран уже подписали программу сотрудничества.Узбекистан будет и впредь укреплять сотрудничество с Азербайджаном, заявил генеральный прокурор Узбекистана на церемонии подписания данной программы.По его словам, будут продолжены усилия по оправданию доверия президентов обеих стран, дальнейшему развитию отношений между прокуратурами и повышению результативности совместной деятельности.Нигматулле Юлдашеву вручили юбилейную медаль прокуратуры Азербайджана, посвященную 100-летию ведомства.В свою очередь, генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев отметил, что у двух стран много общих ценностей.Генпрокурор Азербайджана отметил высокий уровень сотрудничества с прокуратурой Узбекистана."В рамках реализации меморандума между прокуратурами Азербайджана и Узбекистана предусмотрены взаимная подготовка прокуроров, обмен опытом и совместные расследования. Сотрудничество между прокуратурами Азербайджана и Узбекистана будет расширяться в применении искусственного интеллекта и цифровых технологий в правоохранительной деятельности, включая использование электронных доказательств", — заключил Кямран Алиев.
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политика, генеральная прокуратура узбекистана, сотрудничество, азербайджан, нигматилла юлдашев, визит
политика, генеральная прокуратура узбекистана, сотрудничество, азербайджан, нигматилла юлдашев, визит
Генпрокурор Узбекистана находится с официальным визитом в Азербайджане — что в программе
14:35 20.07.2026 (обновлено: 15:10 20.07.2026)
Нигматилла Юлдашев: Мы будем и дальше укреплять сотрудничество с Азербайджаном.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Генпрокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев по приглашению азербайджанского коллеги Кямрана Алиева находится с официальным визитом в этой стране, сообщает
Report.az.
В программе визита — встреча Юлдашева с генеральным прокурором Азербайджана.
Органы прокуратуры двух стран уже подписали программу сотрудничества.
Узбекистан будет и впредь укреплять сотрудничество с Азербайджаном, заявил генеральный прокурор Узбекистана на церемонии подписания данной программы.
По его словам, будут продолжены усилия по оправданию доверия президентов обеих стран, дальнейшему развитию отношений между прокуратурами и повышению результативности совместной деятельности.
Нигматулле Юлдашеву вручили юбилейную медаль прокуратуры Азербайджана, посвященную 100-летию ведомства.
"Это доверие является для меня источником огромной гордости и чести. Эта награда свидетельствует о существующих дружественных и взаимовыгодных отношениях между нашими странами", — подчеркнул он.
В свою очередь, генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев отметил, что у двух стран много общих ценностей.
"Самое важное то, что, исходя из всех ценностей, главы государств обеих стран поддерживают очень хорошие отношения на самом политическом уровне. Мы сотрудничаем во всех областях: экономической, гуманитарной и образовательной", — добавил он.
Генпрокурор Азербайджана отметил высокий уровень сотрудничества с прокуратурой Узбекистана.
"В рамках реализации меморандума между прокуратурами Азербайджана и Узбекистана предусмотрены взаимная подготовка прокуроров, обмен опытом и совместные расследования. Сотрудничество между прокуратурами Азербайджана и Узбекистана будет расширяться в применении искусственного интеллекта и цифровых технологий в правоохранительной деятельности, включая использование электронных доказательств", — заключил Кямран Алиев.