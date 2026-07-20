https://uz.sputniknews.ru/20260720/glavy-mid-uzbekistana-i-indii-pogovorili-po-telefonu--podrobnosti-59156299.html
Главы МИД Узбекистана и Индии поговорили по телефону — подробности
Главы МИД Узбекистана и Индии поговорили по телефону — подробности
Sputnik Узбекистан
По мнению собеседников, двусторонние отношения между РУз и Индией, основанные на стратегическом партнерстве, последовательно развиваются по всем направлениям.
2026-07-20T17:45+0500
2026-07-20T17:45+0500
2026-07-20T17:48+0500
политика
бахтиер саидов
мид узбекистана
министр
индия
телефонный разговор
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом глава МИД РУз сообщил в своем Telegram-канале. Собеседники обменялись мнениями по графику предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях, а также по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках международных организаций.
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политика, бахтиер саидов, мид узбекистана, министр, индия, телефонный разговор, сотрудничество
политика, бахтиер саидов, мид узбекистана, министр, индия, телефонный разговор, сотрудничество
Главы МИД Узбекистана и Индии поговорили по телефону — подробности
17:45 20.07.2026 (обновлено: 17:48 20.07.2026)
По мнению собеседников, двусторонние отношения между РУз и Индией, основанные на стратегическом партнерстве, последовательно развиваются по всем направлениям.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом глава МИД РУз сообщил
в своем Telegram-канале.
“Провели содержательный телефонный разговор с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Особо отметили, что двусторонние отношения между основанные на стратегическом партнерстве, последовательно развиваются по всем направлениям”, — говорится в сообщении.
Собеседники обменялись мнениями по графику предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях, а также по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках международных организаций.