https://uz.sputniknews.ru/20260720/glavy-mid-uzbekistana-i-indii-pogovorili-po-telefonu--podrobnosti-59156299.html

Главы МИД Узбекистана и Индии поговорили по телефону — подробности

Главы МИД Узбекистана и Индии поговорили по телефону — подробности

Sputnik Узбекистан

По мнению собеседников, двусторонние отношения между РУз и Индией, основанные на стратегическом партнерстве, последовательно развиваются по всем направлениям.

2026-07-20T17:45+0500

2026-07-20T17:45+0500

2026-07-20T17:48+0500

политика

бахтиер саидов

мид узбекистана

министр

индия

телефонный разговор

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом глава МИД РУз сообщил в своем Telegram-канале. Собеседники обменялись мнениями по графику предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях, а также по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках международных организаций.

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Sputnik Узбекистан

политика, бахтиер саидов, мид узбекистана, министр, индия, телефонный разговор, сотрудничество