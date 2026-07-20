https://uz.sputniknews.ru/20260720/jara-v-uzbekistane-v-fergane-pobit-temperaturnyy-rekord-82-letney-davnosti-59155084.html
Жара в Узбекистане: в Фергане побит температурный рекорд 82-летней давности
Жара в Узбекистане: в Фергане побит температурный рекорд 82-летней давности
Sputnik Узбекистан
Аномальная жара в середине июля привела к обновлению температурных рекордов в ряде регионов республики
2026-07-20T16:37+0500
2026-07-20T16:37+0500
2026-07-20T17:00+0500
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жара
регион
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узгидромет
погода
аномальная температура
рекорд
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В середине июля в Узбекистане установилась аномально жаркая погода. Пик жары на большей части территории республики пришелся на 18-19 июля. Температура воздуха приближалась к наивысшим значениям, наблюдавшимся в Узбекистане за все годы метеорологических наблюдений. В ряде регионов были установлены новые температурные рекорды, сообщает Узгидромет.В Ферганской области побит температурный рекорд 82-летней давности: 43,9 градуса выше нуля против +42,2 градуса в 1944 году.По областным центрам Ферганской долины в эти дни рекорды максимальной температуры обновлялись 2-3 раза.Рекордные значения также зарегистрировали в Нурафшане, Пайшанбе, Дустлике, Арнасайском районе, Шахрисабзе, Сариасие, Андижане, Намангане, Папе и Куве.В столице Узбекистана максимальная температура воздуха была зафиксирована 19 июля и составила 44,3 градуса. Это всего на 0,3 градуса ниже абсолютного температурного рекорда столицы, установленного 18 июля 1997 года.Синоптики пояснили, что экстремально жаркая погода в эти дни формировалась под влиянием термической депрессии. При этом процессе над территорией Ирана образуется мощный высотный гребень, в котором циркулирует очень горячая воздушная масса.По мере продвижения этого гребня на северо-восток горячий воздух, как купол, постепенно накрывает территорию стран Центральной Азии.
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узбекистан, жара, регион, фергана, узгидромет, погода, аномальная температура, рекорд, иран, общество
Жара в Узбекистане: в Фергане побит температурный рекорд 82-летней давности
16:37 20.07.2026 (обновлено: 17:00 20.07.2026)
Аномальная жара в середине июля привела к обновлению температурных рекордов в ряде регионов республики.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
В середине июля в Узбекистане установилась аномально жаркая погода. Пик жары на большей части территории республики пришелся на 18-19 июля. Температура воздуха приближалась к наивысшим значениям, наблюдавшимся в Узбекистане за все годы метеорологических наблюдений. В ряде регионов были установлены новые температурные рекорды, сообщает
Узгидромет.
В Ферганской области побит температурный рекорд 82-летней давности: 43,9 градуса выше нуля против +42,2 градуса в 1944 году.
По областным центрам Ферганской долины в эти дни рекорды максимальной температуры обновлялись 2-3 раза.
Рекордные значения также зарегистрировали в Нурафшане, Пайшанбе, Дустлике, Арнасайском районе, Шахрисабзе, Сариасие, Андижане, Намангане, Папе и Куве.
В столице Узбекистана максимальная температура воздуха была зафиксирована 19 июля и составила 44,3 градуса. Это всего на 0,3 градуса ниже абсолютного температурного рекорда столицы, установленного 18 июля 1997 года.
Синоптики пояснили, что экстремально жаркая погода в эти дни формировалась под влиянием термической депрессии. При этом процессе над территорией Ирана образуется мощный высотный гребень, в котором циркулирует очень горячая воздушная масса.
По мере продвижения этого гребня на северо-восток горячий воздух, как купол, постепенно накрывает территорию стран Центральной Азии.