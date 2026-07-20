https://uz.sputniknews.ru/20260720/k-chemu-privodit-dolgoe-sidenie-za-kompyuterom-59134286.html
Врач предупредила, к чему приводит долгое сидение за компьютером
Врач предупредила, к чему приводит долгое сидение за компьютером
Sputnik Узбекистан
Для предотвращения негативных последствий сидячего образа жизни рекомендуется правильно обустроить рабочее место и делать перерывы каждые 45–60 минут
2026-07-20T22:03+0500
2026-07-20T22:03+0500
2026-07-20T22:03+0500
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Онемение рук и ног, а также варикоз и отеки могут быть следствием многочасового сидения за компьютером или рулем, сообщает РИА Новости со ссылкой на остеотерапевта, миофункционального специалиста Людмилу Елисавецкую.Она пояснила, что из-за постоянного напряжения шеи пережимаются сосуды, что приводит к головным болям, "туману" и снижению концентрации. Все эти проблемы не являются возрастными — они возникают как последствия статичной позы, и все это звенья одной цепи.Также врач рассказала, как минимизировать последствия долгого сидения за компьютером.В заключение она порекомендовала следить за дыханием: положить руки на нижние ребра, на вдохе разводить их, на выдохе сжимать, повторяя десять раз — это улучшает кровоток в голове и снимает спазм с диафрагмы.
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MIA „Rossiya Segodnya“
мнение эксперта, здоровье, работа, компьютер
мнение эксперта, здоровье, работа, компьютер
Врач предупредила, к чему приводит долгое сидение за компьютером
Для предотвращения негативных последствий сидячего образа жизни рекомендуется правильно обустроить рабочее место и делать перерывы каждые 45–60 минут.
Онемение рук и ног, а также варикоз и отеки могут быть следствием многочасового сидения за компьютером или рулем, сообщает РИА Новости
со ссылкой на остеотерапевта, миофункционального специалиста Людмилу Елисавецкую.
"Если вы сидите за компьютером или за рулем по четыре-восемь часов в день, возникает застой крови в малом тазу и ногах. От этого появляется варикоз, геморрой, отеки и хроническое воспаление. Позвоночник теряет амортизацию, что вызывает остеохондроз, искривление осанки, онемение рук и ног", — предупредила она.
Она пояснила, что из-за постоянного напряжения шеи пережимаются сосуды, что приводит к головным болям, "туману" и снижению концентрации. Все эти проблемы не являются возрастными — они возникают как последствия статичной позы, и все это звенья одной цепи.
Также врач рассказала, как минимизировать последствия долгого сидения за компьютером.
"Как остановить разрушение от сидячего образа жизни? Обустройте рабочее место. Монитор поставьте на уровне глаз, стопы — на полу всей плоскостью, поясница поддерживается валиком. Подбородок параллелен полу. Делайте микродвижения. Каждые 45–60 минут вставайте на две-три минуты, ходите, тянитесь вверх. Это не спорт, а спасение от застоя", — отметила врач.
В заключение она порекомендовала следить за дыханием: положить руки на нижние ребра, на вдохе разводить их, на выдохе сжимать, повторяя десять раз — это улучшает кровоток в голове и снимает спазм с диафрагмы.