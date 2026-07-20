https://uz.sputniknews.ru/20260720/k-chemu-privodit-dolgoe-sidenie-za-kompyuterom-59134286.html

Врач предупредила, к чему приводит долгое сидение за компьютером

Врач предупредила, к чему приводит долгое сидение за компьютером

Sputnik Узбекистан

Для предотвращения негативных последствий сидячего образа жизни рекомендуется правильно обустроить рабочее место и делать перерывы каждые 45–60 минут

2026-07-20T22:03+0500

2026-07-20T22:03+0500

2026-07-20T22:03+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

работа

компьютер

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/11/48925577_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_ff3d70d59f1ada1f7b5371f7c0771428.jpg

Онемение рук и ног, а также варикоз и отеки могут быть следствием многочасового сидения за компьютером или рулем, сообщает РИА Новости со ссылкой на остеотерапевта, миофункционального специалиста Людмилу Елисавецкую.Она пояснила, что из-за постоянного напряжения шеи пережимаются сосуды, что приводит к головным болям, "туману" и снижению концентрации. Все эти проблемы не являются возрастными — они возникают как последствия статичной позы, и все это звенья одной цепи.Также врач рассказала, как минимизировать последствия долгого сидения за компьютером.В заключение она порекомендовала следить за дыханием: положить руки на нижние ребра, на вдохе разводить их, на выдохе сжимать, повторяя десять раз — это улучшает кровоток в голове и снимает спазм с диафрагмы.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, здоровье, работа, компьютер