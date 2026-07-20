https://uz.sputniknews.ru/20260720/karshaul-tepa-novye-otkrytiya-18-go-arxeologicheskogo-sezona--59140272.html
Каршаул-тепа: новые открытия 18-го археологического сезона
Каршаул-тепа: новые открытия 18-го археологического сезона
Sputnik Узбекистан
В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы открылась выставка "Каршаул-тепа — 2026: итоги полевого сезона". Экспозиция знакомит с историей древнего города, его ремеслами, торговлей и культурным многообразием
2026-07-20T18:13+0500
2026-07-20T18:13+0500
2026-07-20T18:13+0500
выставка
археологические раскопки
археологический памятник
фото
фотолента
история
находка
клад
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В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы проходит очередная отчетная археологическая выставка, посвященная результатам исследований городища Каршаул-тепа.Памятник расположен в Чиназском районе Ташкентской области, в 14 километрах от города Чиназ. Площадь древнего городища превышает шесть гектаров. Систематические археологические исследования здесь ведут с 2008 года, а сезон 2026-го стал уже восемнадцатым.Как рассказал заведующий музейным отделом Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы Константин Шейко, первые же исследования показали научную перспективность памятника.В нынешнем сезоне основные работы проводили на нескольких участках городища. Археологи продолжили изучение территории зороастрийского храма, предполагаемой храмовой сокровищницы и служебных помещений, а также северной оборонительной стены. Для уточнения планировки города заложили новую траншею между ранее исследованными раскопами.Исследования показали, что северная крепостная стена была возведена не непосредственно на материковом грунте, а поверх более ранних культурных слоев. Обнаруженные в них материалы отличаются от находок VI–VIII веков. Это позволяет предположить, что территория Каршаул-тепа была заселена задолго до строительства известных сегодня городских сооружений.Одной из наиболее заметных находок сезона стал клад из найденных вместе 38 монет. По словам археолога Геннадия Иванова, монеты могли находиться в кошельке — сохранились следы ткани, из которой он был изготовлен.Особое значение имеют исследования оборонительной системы Каршаул-тепа. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, город был окружен мощными стенами. Археологам удалось раскрыть остатки городских ворот и элементы крепостных сооружений, сохранившиеся достаточно полно.Расположение рядом с древним руслом Чирчика и недалеко от Сырдарьи могло придавать городу важное стратегическое и торговое значение. Через эту территорию проходили пути, связывавшие Чач с соседними областями. Не исключено, что Каршаул-тепа выполнял также функции пограничного или таможенного пункта.Исследователи предполагают, что в городе жили представители различных религиозных общин — зороастрийцы, манихеи и христиане несторианского направления. Это свидетельствует о культурном многообразии и атмосфере относительной межрелигиозной терпимости, существовавшей здесь в раннем Средневековье.В экспозиции представлены керамические сосуды и их фрагменты, монеты, детали предметов быта, образцы стекла и другие находки. Часть экспонатов еще предстоит изучить и отреставрировать. Археологи рассчитывают, что дальнейшие исследования позволят точнее определить возраст ранних слоев и раскрыть назначение отдельных сооружений Каршаул-тепа. Выставка "Каршаул-тепа — 2026: итоги полевого сезона" продлится до 26 июля 2026 года.
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выставка, археологические раскопки, археологический памятник, фото, фотолента, история, находка, клад
выставка, археологические раскопки, археологический памятник, фото, фотолента, история, находка, клад
Каршаул-тепа: новые открытия 18-го археологического сезона
Эксклюзив
В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы проходит выставка "Каршаул-тепа — 2026: итоги полевого сезона". Экспозиция знакомит с историей древнего города на территории Ташкентской области, его ремеслами, торговлей и культурным многообразием.
В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы проходит очередная отчетная археологическая выставка, посвященная результатам исследований городища Каршаул-тепа.
Памятник расположен в Чиназском районе Ташкентской области, в 14 километрах от города Чиназ. Площадь древнего городища превышает шесть гектаров. Систематические археологические исследования здесь ведут с 2008 года, а сезон 2026-го стал уже восемнадцатым.
Как рассказал заведующий музейным отделом Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы Константин Шейко, первые же исследования показали научную перспективность памятника.
"Уже первые материалы продемонстрировали, что это очень интересное городище. Одной из находок стал нательный крестик, принадлежавший представителю христианства несторианского толка. Это сразу привлекло внимание исследователей", — отметил Константин Шейко.
В нынешнем сезоне основные работы проводили на нескольких участках городища. Археологи продолжили изучение территории зороастрийского храма, предполагаемой храмовой сокровищницы и служебных помещений, а также северной оборонительной стены. Для уточнения планировки города заложили новую траншею между ранее исследованными раскопами.
Исследования показали, что северная крепостная стена была возведена не непосредственно на материковом грунте, а поверх более ранних культурных слоев. Обнаруженные в них материалы отличаются от находок VI–VIII веков. Это позволяет предположить, что территория Каршаул-тепа была заселена задолго до строительства известных сегодня городских сооружений.
Одной из наиболее заметных находок сезона стал клад из найденных вместе 38 монет. По словам археолога Геннадия Иванова, монеты могли находиться в кошельке — сохранились следы ткани, из которой он был изготовлен.
"Для нас важны не только отдельные предметы, но и весь археологический комплекс. В этом году мы нашли небольшой клад — 38 монет, лежавших вместе. Возможно, кто-то потерял этот кошелек или намеренно спрятал его", — рассказал Геннадий Иванов.
Особое значение имеют исследования оборонительной системы Каршаул-тепа. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, город был окружен мощными стенами. Археологам удалось раскрыть остатки городских ворот и элементы крепостных сооружений, сохранившиеся достаточно полно.
"В археологии, когда находишь ответ на один вопрос, перед тобой возникают два новых. Нам еще предстоит выяснить, чем именно был Каршаул-тепа: резиденцией правителя, укрепленным пограничным пунктом или центром, контролировавшим переправу и торговые пути", — подчеркнул Геннадий Иванов.
Расположение рядом с древним руслом Чирчика и недалеко от Сырдарьи могло придавать городу важное стратегическое и торговое значение. Через эту территорию проходили пути, связывавшие Чач с соседними областями. Не исключено, что Каршаул-тепа выполнял также функции пограничного или таможенного пункта.
Исследователи предполагают, что в городе жили представители различных религиозных общин — зороастрийцы, манихеи и христиане несторианского направления. Это свидетельствует о культурном многообразии и атмосфере относительной межрелигиозной терпимости, существовавшей здесь в раннем Средневековье.
"Город занимал важное место на торговом пути. Через него проходили товары, люди и культурные традиции. Археологические материалы показывают, насколько сложной и многообразной была жизнь этого древнего центра", — отметил Константин Шейко.
В экспозиции представлены керамические сосуды и их фрагменты, монеты, детали предметов быта, образцы стекла и другие находки. Часть экспонатов еще предстоит изучить и отреставрировать. Археологи рассчитывают, что дальнейшие исследования позволят точнее определить возраст ранних слоев и раскрыть назначение отдельных сооружений Каршаул-тепа.
Выставка "Каршаул-тепа — 2026: итоги полевого сезона" продлится до 26 июля 2026 года.