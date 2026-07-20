https://uz.sputniknews.ru/20260720/mid-rf-zelenskiy-ne-jelaet-dopuskat-do-vlasti-igrokov-so-svyazyami-na-zapade-59138929.html

МИД РФ: Зеленский не желает допускать до власти игроков со связями на Западе

МИД РФ: Зеленский не желает допускать до власти игроков со связями на Западе

Sputnik Узбекистан

Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство. Шестнадцатого июля Рада утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны

2026-07-20T10:00+0500

2026-07-20T10:00+0500

2026-07-20T10:00+0500

в мире

владимир зеленский

украина

мид рф

запад

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Владимир Зеленский не желает допускать до власти альтернативных игроков, особенно тех, у кого есть связи на Западе, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом сообщает РИА Новости.Напомним, что ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство. Шестнадцатого июля Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны. Новым премьером назначен глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича — соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.

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в мире, владимир зеленский, украина, мид рф, запад