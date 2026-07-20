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МИД РФ: Зеленский не желает допускать до власти игроков со связями на Западе
МИД РФ: Зеленский не желает допускать до власти игроков со связями на Западе
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Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство. Шестнадцатого июля Рада утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны
2026-07-20T10:00+0500
2026-07-20T10:00+0500
2026-07-20T10:00+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Владимир Зеленский не желает допускать до власти альтернативных игроков, особенно тех, у кого есть связи на Западе, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом сообщает РИА Новости.Напомним, что ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство. Шестнадцатого июля Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны. Новым премьером назначен глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича — соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
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в мире, владимир зеленский, украина, мид рф, запад
в мире, владимир зеленский, украина, мид рф, запад
МИД РФ: Зеленский не желает допускать до власти игроков со связями на Западе
Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство. Шестнадцатого июля Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Владимир Зеленский не желает допускать до власти альтернативных игроков, особенно тех, у кого есть связи на Западе, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом сообщает РИА Новости
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"У Зеленского нет ни малейшего желания допускать к власти альтернативных игроков, тем более имеющих связи на Западе. То есть он с таким усердием выжигал всю политическую поляну вокруг себя не для того, чтобы сейчас вырастить там нового конкурента", — сказал представитель российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, что ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство. Шестнадцатого июля Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны. Новым премьером назначен глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича — соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.