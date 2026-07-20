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Объем промпроизводства в странах ЕАЭС вырос на 0,6% в январе–мае 2026 года
Объем промпроизводства в странах ЕАЭС вырос на 0,6% в январе–мае 2026 года
Sputnik Узбекистан
Рост промышленного производства наблюдался почти во всех странах Союза
2026-07-20T09:40+0500
2026-07-20T09:40+0500
2026-07-20T09:40+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В первые пять месяцев этого года объем промышленного производства стран ЕАЭС увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Рост наблюдался почти во всех странах Союза:При этом объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 0,6%, добавили в пресс-службе.
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, производство, промышленность, экономика
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, производство, промышленность, экономика
Объем промпроизводства в странах ЕАЭС вырос на 0,6% в январе–мае 2026 года
Рост промышленного производства наблюдался почти во всех странах Союза.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
В первые пять месяцев этого года объем промышленного производства стран ЕАЭС увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщает
пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.
“В январе–мае 2026 года объем промышленного производства стран ЕАЭС увеличился на 0,6% к уровню 2025 года”, — говорится в сообщении.
Рост наблюдался почти во всех странах Союза:
в Кыргызстане – на 14,4%;
При этом объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 0,6%, добавили в пресс-службе.