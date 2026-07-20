https://uz.sputniknews.ru/20260720/obem-promproizvodstva-v-stranax-eaes-vyros-na-06-v-yanvaremae-2026-goda-59134823.html

Объем промпроизводства в странах ЕАЭС вырос на 0,6% в январе–мае 2026 года

Объем промпроизводства в странах ЕАЭС вырос на 0,6% в январе–мае 2026 года

Sputnik Узбекистан

Рост промышленного производства наблюдался почти во всех странах Союза

2026-07-20T09:40+0500

2026-07-20T09:40+0500

2026-07-20T09:40+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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еэк

производство

промышленность

экономика

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В первые пять месяцев этого года объем промышленного производства стран ЕАЭС увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Рост наблюдался почти во всех странах Союза:При этом объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 0,6%, добавили в пресс-службе.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, производство, промышленность, экономика