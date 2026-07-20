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Песков: Россия учтет приобретенный опыт отношений с Европой при возобновлении диалога
Песков: Россия учтет приобретенный опыт отношений с Европой при возобновлении диалога
Sputnik Узбекистан
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва остается открытой для диалога с европейскими странами
2026-07-20T15:33+0500
2026-07-20T15:33+0500
2026-07-20T15:33+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Россия всегда будет учитывать приобретенный опыт отношений с Европой при возобновлении диалога, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Другие заявления Пескова:
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дмитрий песков, кремль, москва, европа, в мире
дмитрий песков, кремль, москва, европа, в мире
Песков: Россия учтет приобретенный опыт отношений с Европой при возобновлении диалога
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва остается открытой для диалога с европейскими странами.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Россия всегда будет учитывать приобретенный опыт отношений с Европой при возобновлении диалога, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы никогда не были инициаторами сворачивания отношений. Но, разумеется, тот опыт, который мы приобрели, мы далее всегда будем использовать при возобновлении диалога", — сказал он.
Другие заявления Пескова:
в Европе говорят о диалоге с РФ, но на политике стран это не отражается;
Россия открыта к диалогу со странами Европы и никогда не была инициатором сворачивания отношений;
практических шагов Берлина для налаживания связей с Москвой не было;
Кремль в последние дни не имел контактов с представителями США.