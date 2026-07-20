https://uz.sputniknews.ru/20260720/soedinennye-shtaty-gotovyatsya-k-voyne-protiv-irana-59143419.html

СМИ: Соединенные Штаты готовятся к широкомасштабной войне против Ирана

СМИ: Соединенные Штаты готовятся к широкомасштабной войне против Ирана

Sputnik Узбекистан

В регионе наблюдается усиление авиационных войск, особенно на фоне сообщений о гибели американских солдат

2026-07-20T11:50+0500

2026-07-20T11:50+0500

2026-07-20T11:50+0500

в мире

иран

сша

ближний восток

вооруженные силы сша

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. США ведут подготовку к широкомасштабным военным действиям против Ирана, наращивая военное присутствие в регионе, сообщает Washington Post со ссылкой на американского чиновника.По сообщению газеты Wall Street Journal, Соединенные Штаты перебрасывают из Европы на Ближний Восток дополнительные боевые самолеты, а также самолеты-заправщики.Американский чиновник подтвердил информацию о том, что в регионе наблюдается усиление авиационных войск, особенно на фоне сообщений о гибели американских солдат.Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о гибели двух американских солдат в Иордании. Позднее там же обнаружили еще одни неопознанные останки. Кроме того, в Ираке погиб один военнослужащий, получивший ранение от иранского БПЛА.Напомним, что США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предусматривает завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Иран расценил атаки США, как серьезное нарушение достигнутых договоренностей и начал наносить ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке.

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в мире, иран, сша, ближний восток, вооруженные силы сша