https://uz.sputniknews.ru/20260721/expedia-group-otmetila-rost-chisla-poiskovyx-zaprosov-i-bronirovaniy-poezdok-v-uzbekistan-59170762.html

Expedia Group отметила рост числа поисковых запросов и бронирований поездок в Узбекистан

Expedia Group отметила рост числа поисковых запросов и бронирований поездок в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Среди наиболее популярных направлений — Ташкент, Самарканд и Бухара

2026-07-21T16:15+0500

2026-07-21T16:15+0500

2026-07-21T16:15+0500

туризм

общество

узбекистан

самарканд

ташкент

бухара

туристы

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В июне 2026-го количество поисковых запросов, связанных с поездками в Узбекистан, на платформах Expedia Group увеличилось на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму республики.Одновременно выросло и количество оформленных бронирований, что свидетельствует о переходе интереса пользователей к реальному планированию поездок. Ключевые показатели бронирований:Среди пользователей платформ Expedia Group основными зарубежными рынками для Узбекистана остаются США, Япония, Великобритания, Республика Корея, Германия и Франция. Наиболее высокие темпы роста спроса зафиксировали в США и Японии, тогда как среди европейских стран лидируют Великобритания, Германия и Франция.Среди наиболее популярных направлений внутри страны — Ташкент, Самарканд и Бухара. Вместе с тем растет интерес к Хиве.По информации Expedia Group, 82,9% всех подтвержденных бронирований приходится на поездки, запланированные с июля по сентябрь 2026 года, то есть накануне высокого туристического сезона в Узбекистане.Рост интереса к республике наблюдается на фоне расширения международного авиасообщения, упрощения визовых процедур в последние годы и активизации продвижения страны на зарубежных туристических рынках, добавили в пресс-службе комитета.Для справки: Expedia Group — один из крупнейших мировых игроков в сфере онлайн-путешествий и один из наиболее авторитетных источников данных о международном туристическом спросе.Платформа объединяет такие бренды, как Expedia, Hotels.com, Vrbo, Travelocity, Orbitz, CheapTickets, Hotwire и ряд других. Платформами Expedia Group ежегодно пользуются более 300 млн путешественников по всему миру.По итогам 2025 года валовой объем бронирований (gross bookings) через платформы компании превысил $100 млрд, а ежегодный объем бронирований включает более 400 млн забронированных ночей проживания. Компания сотрудничает с более чем 3 млн объектов размещения, а также авиакомпаниями, туроператорами и другими поставщиками туруслуг более чем в 70 странах мира.

узбекистан

самарканд

ташкент

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туризм, общество, узбекистан, самарканд, ташкент, бухара, туристы