https://uz.sputniknews.ru/20260721/kak-rabotaet-glavnyy-gruzovoy-terminal-aeroporta-tashkenta--video-59175432.html

Как работает главный грузовой терминал аэропорта Ташкента — видео

Как работает главный грузовой терминал аэропорта Ташкента — видео

Sputnik Узбекистан

Сегодня через новый комплекс, запущенный в 2025 году, проходят сотни тонн самых разных грузов — от фруктов и лекарств до живых животных и крупногабаритного промышленного оборудования

2026-07-21T18:30+0500

2026-07-21T18:30+0500

2026-07-21T18:30+0500

терминал

аэропорт

ташкент

узбекистан

груз

видео

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Новый грузовой терминал Ташкентского аэропорта за год обработал более 88 тыс. тонн грузов и продолжает наращивать объемы перевозок. Сегодня через него проходят сотни тонн самых разных грузов — от фруктов и лекарств до живых животных и крупногабаритного промышленного оборудования.Как устроена работа терминала? Почему Китай остается лидером по объемам грузопотока? Какие товары Узбекистан отправляет за рубеж и какие изменения ждут терминал в ближайшие годы? Ответы на эти и другие вопросы — в видео Sputnik Узбекистан.

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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