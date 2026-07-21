https://uz.sputniknews.ru/20260721/kak-rabotaet-glavnyy-gruzovoy-terminal-aeroporta-tashkenta--video-59175432.html
Как работает главный грузовой терминал аэропорта Ташкента — видео
Как работает главный грузовой терминал аэропорта Ташкента — видео
Sputnik Узбекистан
Сегодня через новый комплекс, запущенный в 2025 году, проходят сотни тонн самых разных грузов — от фруктов и лекарств до живых животных и крупногабаритного промышленного оборудования
2026-07-21T18:30+0500
2026-07-21T18:30+0500
2026-07-21T18:30+0500
терминал
аэропорт
ташкент
узбекистан
груз
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Новый грузовой терминал Ташкентского аэропорта за год обработал более 88 тыс. тонн грузов и продолжает наращивать объемы перевозок. Сегодня через него проходят сотни тонн самых разных грузов — от фруктов и лекарств до живых животных и крупногабаритного промышленного оборудования.Как устроена работа терминала? Почему Китай остается лидером по объемам грузопотока? Какие товары Узбекистан отправляет за рубеж и какие изменения ждут терминал в ближайшие годы? Ответы на эти и другие вопросы — в видео Sputnik Узбекистан.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
терминал, аэропорт, ташкент, узбекистан, груз, видео, видео
терминал, аэропорт, ташкент, узбекистан, груз, видео, видео
Как работает главный грузовой терминал аэропорта Ташкента — видео
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Сегодня через новый комплекс, запущенный в 2025 году, проходят сотни тонн самых разных грузов — от фруктов и лекарств до живых животных и крупногабаритного промышленного оборудования.
Новый грузовой терминал Ташкентского аэропорта за год обработал более 88 тыс. тонн грузов и продолжает наращивать объемы перевозок. Сегодня через него проходят сотни тонн самых разных грузов — от фруктов и лекарств до живых животных и крупногабаритного промышленного оборудования.
Как устроена работа терминала? Почему Китай остается лидером по объемам грузопотока? Какие товары Узбекистан отправляет за рубеж и какие изменения ждут терминал в ближайшие годы?
Ответы на эти и другие вопросы — в видео Sputnik Узбекистан
.