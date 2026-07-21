https://uz.sputniknews.ru/20260721/pochemu-v-semyax-gde-est-sobaka-u-detey-xoroshiy-immunitet--otvet-kinologa-59139107.html
Почему в семьях, где есть собака, у детей хороший иммунитет — ответ кинолога
Почему в семьях, где есть собака, у детей хороший иммунитет — ответ кинолога
Sputnik Узбекистан
Собака меняет микробную среду в доме. На ее шерсти, лапах, коже, в слюне живут самые разные бактерии и другие микроорганизмы. Когда ребенок с ними сталкивается, его иммунная система как бы "тренируется"
2026-07-21T22:01+0500
2026-07-21T22:01+0500
2026-07-21T22:01+0500
это интересно
мнение эксперта
дети
собаки
иммунитет
здоровье
семья
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Общение с собаками укрепляет иммунитет детей, сообщает радио Sputnik со ссылкой на президента Союза кинологических организаций России Владимира Уражевского.Все дело в том, что собака меняет микробную среду в доме. На ее шерсти, лапах, коже, в слюне живут самые разные бактерии и другие микроорганизмы. Когда ребенок с ними сталкивается, его иммунная система как бы "тренируется": учится различать, что действительно опасно, а что — просто часть окружающего мира. В науке это называют "гигиенической гипотезой": слишком стерильные условия в раннем возрасте лишают иммунную систему нужного опыта, из-за чего она может слишком бурно реагировать на безобидные вещества (что ведет к аллергии) или хуже справляться с настоящими угрозами.Есть и другие факторы, которые сопровождают жизнь с собакой и тоже идут на пользу:При этом, собака — не волшебная таблетка: она не заменяет прививки, нормальный сон, сбалансированное питание и своевременный визит к врачу, предупредил кинолог. И, конечно, нужно обязательно соблюдать гигиену: после контакта с животным ребенок должен мыть руки, не стоит позволять собаке облизывать лицо или рот малыша. Если у ребенка есть аллергия на собак, общение с животным, наоборот, может спровоцировать реакцию.
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мнение эксперта, дети, собаки, иммунитет, здоровье, семья
мнение эксперта, дети, собаки, иммунитет, здоровье, семья
Почему в семьях, где есть собака, у детей хороший иммунитет — ответ кинолога
Собака меняет микробную среду в доме. На ее шерсти, лапах, коже, в слюне живут самые разные бактерии и другие микроорганизмы. Когда ребенок с ними сталкивается, его иммунная система как бы "тренируется".
Общение с собаками укрепляет иммунитет детей, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на президента Союза кинологических организаций России Владимира Уражевского.
"Когда ребенок целуется и обнимается с собакой, у него формируется иммунитет. И в детсаду или школе он болеет реже по сравнению со "стерильным" ребенком, которому ничего не разрешают трогать. Конечно, не стоит обниматься со всеми собаками подряд: на улице могут быть заболевания, передающиеся человеку", — отметил он.
Все дело в том, что собака меняет микробную среду в доме. На ее шерсти, лапах, коже, в слюне живут самые разные бактерии и другие микроорганизмы. Когда ребенок с ними сталкивается, его иммунная система как бы "тренируется": учится различать, что действительно опасно, а что — просто часть окружающего мира. В науке это называют "гигиенической гипотезой": слишком стерильные условия в раннем возрасте лишают иммунную систему нужного опыта, из-за чего она может слишком бурно реагировать на безобидные вещества (что ведет к аллергии) или хуже справляться с настоящими угрозами.
Есть и другие факторы, которые сопровождают жизнь с собакой и тоже идут на пользу:
семья с собакой чаще гуляет, играет — это напрямую стимулирует физическую активность, а регулярные нагрузки укрепляют иммунитет;
уход за питомцем (кормление, уборка) вовлекает ребенка, дает ощущение заботы и ответственности, что тоже положительно сказывается на общем фоне развития.
При этом, собака — не волшебная таблетка: она не заменяет прививки, нормальный сон, сбалансированное питание и своевременный визит к врачу, предупредил кинолог. И, конечно, нужно обязательно соблюдать гигиену: после контакта с животным ребенок должен мыть руки, не стоит позволять собаке облизывать лицо или рот малыша. Если у ребенка есть аллергия на собак, общение с животным, наоборот, может спровоцировать реакцию.