https://uz.sputniknews.ru/20260721/pochemu-v-semyax-gde-est-sobaka-u-detey-xoroshiy-immunitet--otvet-kinologa-59139107.html

Почему в семьях, где есть собака, у детей хороший иммунитет — ответ кинолога

Почему в семьях, где есть собака, у детей хороший иммунитет — ответ кинолога

Sputnik Узбекистан

Собака меняет микробную среду в доме. На ее шерсти, лапах, коже, в слюне живут самые разные бактерии и другие микроорганизмы. Когда ребенок с ними сталкивается, его иммунная система как бы "тренируется"

2026-07-21T22:01+0500

2026-07-21T22:01+0500

2026-07-21T22:01+0500

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собаки

иммунитет

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Общение с собаками укрепляет иммунитет детей, сообщает радио Sputnik со ссылкой на президента Союза кинологических организаций России Владимира Уражевского.Все дело в том, что собака меняет микробную среду в доме. На ее шерсти, лапах, коже, в слюне живут самые разные бактерии и другие микроорганизмы. Когда ребенок с ними сталкивается, его иммунная система как бы "тренируется": учится различать, что действительно опасно, а что — просто часть окружающего мира. В науке это называют "гигиенической гипотезой": слишком стерильные условия в раннем возрасте лишают иммунную систему нужного опыта, из-за чего она может слишком бурно реагировать на безобидные вещества (что ведет к аллергии) или хуже справляться с настоящими угрозами.Есть и другие факторы, которые сопровождают жизнь с собакой и тоже идут на пользу:При этом, собака — не волшебная таблетка: она не заменяет прививки, нормальный сон, сбалансированное питание и своевременный визит к врачу, предупредил кинолог. И, конечно, нужно обязательно соблюдать гигиену: после контакта с животным ребенок должен мыть руки, не стоит позволять собаке облизывать лицо или рот малыша. Если у ребенка есть аллергия на собак, общение с животным, наоборот, может спровоцировать реакцию.

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мнение эксперта, дети, собаки, иммунитет, здоровье, семья