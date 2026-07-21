https://uz.sputniknews.ru/20260721/rossiyskaya-armiya-osvobodila-voloxovskoe-xarkovskoy-oblasti-59171955.html
СВО: российская армия освободила Волоховское в Харьковской области
СВО: российская армия освободила Волоховское в Харьковской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север"
2026-07-21T15:05+0500
2026-07-21T15:05+0500
2026-07-21T15:33+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Российские бойцы освободили Волоховское Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".ВСУ за сутки потеряли более 295 боевиков в зоне действий "Севера".
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сво, россия, всу, безопасность, в мире, харьков
сво, россия, всу, безопасность, в мире, харьков
СВО: российская армия освободила Волоховское в Харьковской области
15:05 21.07.2026 (обновлено: 15:33 21.07.2026)
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Российские бойцы освободили Волоховское Харьковской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Волоховское Харьковской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
ВСУ за сутки потеряли более 295 боевиков в зоне действий "Севера".