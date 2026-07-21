https://uz.sputniknews.ru/20260721/svo-morskaya-logistika-nato-idet-ko-dnu-59167092.html

СВО: морская логистика НАТО идет ко дну

СВО: морская логистика НАТО идет ко дну

Sputnik Узбекистан

Бандеровская попытка изоляции Крыма привела к жесткой блокаде ВС РФ одесских и дунайских портов противника, значительному расширению боевых действий на море, уничтожению судов "теневого флота НАТО" в акватории от Очакова до острова Змеиный

2026-07-21T17:35+0500

2026-07-21T17:35+0500

2026-07-21T17:35+0500

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Заход балкеров и сухогрузов в одесские и дунайские порты становится задачей практически невыполнимой. Российские удары по береговым объектам противника с середины июля дополнены огневым поражением судов, используемых Западом в интересах ВСУ. Таким образом, Москва фактически закрыла украинские порты, блокировала основной поток натовской логистики. Российские операторы беспилотных систем утром 20 июля поразили дронами "Герань-4" судно типа балкер на внешнем рейде порта Одесса. Днем ранее ударами противокорабельных ракет "Оникс" и ракетами воздушного базирования выведены из строя четыре сухогруза "теневого флота НАТО": два поражены на рейде порта Одесса, два – севернее острова Змеиный. А 18 июля в порту "Черноморск" Одесской области уничтожен контейнеровоз, с которого выгружали боеприпасы для ВСУ.Вооруженные Силы РФ 20 июля продолжили массированные удары по одесским портам, задействованным в интересах противника. Высокоточными ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами поражены резервуары ГСМ в порту Одесса. За минувшие сутки уничтожены цех сборки БПЛА дальнего действия и бензовозы на стоянке в порту Одесса, склад военного имущества ВСУ (поставки НАТО) в порту Южный, пять резервуаров с горюче-смазочными материалами.Методичные российские удары по украинским портам и судам с грузами для ВСУ свидетельствуют о расширении боевых действий на море. Судоходство и грузооборот сокращаются, а Запад не способен компенсировать Киеву потери и другие последствия морской блокады. Горящие от Очакова до острова Змеиный украинские порты и сухогрузы разрушают планы НАТО на длительную прокси-войну с Россией, снижают устойчивость фронта и живучесть оперативного тыла ВСУ. Инициированная западными военными советниками "кампания блокады Крыма" лишает бандеровцев последних надежд на выживание. Одновременно с морской блокадой Россия наращивает удары по объектам ВПК, ТЭК, логистики – непосредственно в Киеве.Переломный моментВооруженные силы РФ в ночь на 19 июля нанесли по украинской столице мощнейший за время СВО ракетный удар. По информации американского журнала Military Watch, это был "крупнейший в истории страны ракетный удар – около 50 баллистических ракет в рамках скоординированной операции, направленной на военно-промышленную и логистическую инфраструктуру в Киеве".История – в развитии, а в Киеве разобраны по кирпичику:Список ежедневно пополняется, и отражает сгоревшие надежды киевских марионеток вести бесконечную войну с Россией во благо НАТО, "испепелить Москву".На фоне российских массированных ударов по Киеву и Одессе выглядят откровенно неловкими информационно-пропагандистские попытки Запада принудить Москву к капитуляции. Кампания внедрения в сознание мирового сообщества "переломного момента" основана на сомнительных предположениях о состоянии фронта, российского общества (экономики), способности Запада сохранить конфликт безъядерным. Такая "стратегия" лишь обострила боевые действия.Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре 8 июля подтвердил: "Это эскалация, но это также эскалация, которая может помочь привести к завершению". Возможно, для кого-то американские дроны Hornet создали иллюзию успеха ВСУ. Святая вера в "переломный момент" на Украине успокаивает душевно травмированного иранскими ударами Трампа. В реальности все иначе.Генерал НАТО в отставке Харальд Куят считает, что Россия может ударить по военным заводам в Европе, и это уже не далекая перспектива: "Сначала… удары по объектам внутри Украины. Но этого недостаточно. Необходимо ударить по источнику поддержки, атаковать заводы по производству оружия… в Германии, Великобритании и других европейских странах… И что мы будем делать? У нас нет таких систем вооружения, которыми можно адекватно ответить". Трезвомыслие в НАТО – редкий гость.Журнал The American Conservative констатировал: "Попытки Запада ослабить Россию привели к прямо противоположному результату. Россия становится все более адаптивной, технологически развитой, готовой к современной войне и по-настоящему враждебной Западу. В ответ на удары Россия постепенно приближается к тотальной войне". Агрессия США против Ирана укрепила представление российского общества о злонамеренности Запада. Что дальше?Украину подводят к "финалу" конфликта. Киевский режим и коллективный Запад очень дорого заплатят за развязанную против России войну. Одесские порты сгорят первыми, но дурацкая стратегия "эскалация ради деэскалации" гарантирует расширение конфликта.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в MAX и в Telegram.

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колумнисты, россия, украина, одесса, безопасность