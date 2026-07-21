https://uz.sputniknews.ru/20260721/taekvondo-wt-uzbekistantsy-vyigrali-3-medali-v-startovyy-den-mejdunarodnogo-turnira-59162192.html
Таэквондо WT: узбекистанцы выиграли 3 медали в стартовый день международного турнира
Таэквондо WT: узбекистанцы выиграли 3 медали в стартовый день международного турнира
Sputnik Узбекистан
В южнокорейском городе Чхунчхон проходит международный рейтинговый турнир по таэквондо WT "CHUNCHEON KOREA OPEN G-2" среди взрослых, молодежи и юниоров
2026-07-21T09:33+0500
2026-07-21T09:33+0500
2026-07-21T09:35+0500
спорт
таэквондо
турнир
южная корея
узбекистанцы
медали
серебро
бронза
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Спортсмены Узбекистана завоевали 3 медали в стартовый день международного турнира по таэквондо WT "CHUNCHEON KOREA OPEN G-2", сообщает НОК.Серебро:Бронза:
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спорт, таэквондо, турнир, южная корея, узбекистанцы, медали, серебро, бронза
спорт, таэквондо, турнир, южная корея, узбекистанцы, медали, серебро, бронза
Таэквондо WT: узбекистанцы выиграли 3 медали в стартовый день международного турнира
09:33 21.07.2026 (обновлено: 09:35 21.07.2026)
В южнокорейском городе Чхунчхон проходит международный рейтинговый турнир по таэквондо WT "CHUNCHEON KOREA OPEN G-2" среди взрослых, молодежи и юниоров.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Спортсмены Узбекистана завоевали 3 медали в стартовый день международного турнира по таэквондо WT "CHUNCHEON KOREA OPEN G-2", сообщает
НОК.
“В городе Чхунчхон (Республика Корея) стартовал международный турнир из серии G2 по таэквондо WT. В первый соревновательный день представители сборной Узбекистана завоевали одну серебряную и две бронзовые медали”, — говорится в сообщении.
-74 кг: Мироншохмирзо Музаффаров.
-54 кг: Жахонгир Худойбердиев,
-80 кг: Джасурбек Джайсунов.