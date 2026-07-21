Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260721/taekvondo-wt-uzbekistantsy-vyigrali-3-medali-v-startovyy-den-mejdunarodnogo-turnira-59162192.html
Таэквондо WT: узбекистанцы выиграли 3 медали в стартовый день международного турнира
Таэквондо WT: узбекистанцы выиграли 3 медали в стартовый день международного турнира
Sputnik Узбекистан
В южнокорейском городе Чхунчхон проходит международный рейтинговый турнир по таэквондо WT "CHUNCHEON KOREA OPEN G-2" среди взрослых, молодежи и юниоров
2026-07-21T09:33+0500
2026-07-21T09:35+0500
спорт
таэквондо
турнир
южная корея
узбекистанцы
медали
серебро
бронза
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/15/59162023_0:0:812:457_1920x0_80_0_0_a067ff0889556929806cd8a049136f92.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Спортсмены Узбекистана завоевали 3 медали в стартовый день международного турнира по таэквондо WT "CHUNCHEON KOREA OPEN G-2", сообщает НОК.Серебро:Бронза:
южная корея
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/15/59162023_50:0:723:505_1920x0_80_0_0_0709fac304880b1ca560aea91be6349c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, таэквондо, турнир, южная корея, узбекистанцы, медали, серебро, бронза
спорт, таэквондо, турнир, южная корея, узбекистанцы, медали, серебро, бронза

Таэквондо WT: узбекистанцы выиграли 3 медали в стартовый день международного турнира

09:33 21.07.2026 (обновлено: 09:35 21.07.2026)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаТаэквондисты Узбекистана выиграли 3 медали в стартовый день международного турнира в Южной Корее
Таэквондисты Узбекистана выиграли 3 медали в стартовый день международного турнира в Южной Корее - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2026
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Подписаться
В южнокорейском городе Чхунчхон проходит международный рейтинговый турнир по таэквондо WT "CHUNCHEON KOREA OPEN G-2" среди взрослых, молодежи и юниоров.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Спортсмены Узбекистана завоевали 3 медали в стартовый день международного турнира по таэквондо WT "CHUNCHEON KOREA OPEN G-2", сообщает НОК.
“В городе Чхунчхон (Республика Корея) стартовал международный турнир из серии G2 по таэквондо WT. В первый соревновательный день представители сборной Узбекистана завоевали одну серебряную и две бронзовые медали”, — говорится в сообщении.
Серебро:
-74 кг: Мироншохмирзо Музаффаров.
Бронза:
-54 кг: Жахонгир Худойбердиев,
-80 кг: Джасурбек Джайсунов.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0