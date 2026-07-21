https://uz.sputniknews.ru/20260721/uzbekistan-i-chexiya-obsudili-razvitie-sotrudnichestva-v-sfere-trudovoy-migratsii-59162932.html
Узбекистан и Чехия обсудили развитие сотрудничества в сфере трудовой миграции
Узбекистан и Чехия обсудили развитие сотрудничества в сфере трудовой миграции
Sputnik Узбекистан
По итогам встреч делегации РУз с представителями государственных органов, деловых кругов и медицинских организаций Чехии подписали ряд документов
2026-07-21T10:00+0500
2026-07-21T10:00+0500
2026-07-21T10:09+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Узбекистан и Чехия обсудили в Праге развитие сотрудничества в сфере трудовой миграции, сообщает ИА "Дунё".На переговорах с министром здравоохранения Чехии Адамом Войтехом речь шла о реализации пилотного проекта по подготовке и трудоустройству граждан Узбекистана в медицинские и социальные учреждения страны.Стороны договорились создать совместную рабочую группу, разработать дорожную карту сотрудничества и подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий развитие партнерства в сфере подготовки, организованного трудоустройства и профессиональной адаптации медицинских кадров.С вице-президентом Торговой палаты Чехии Радеком Якубским обсудили вопросы подготовки специалистов в соответствии с потребностями чешского рынка труда и расширения взаимодействия с работодателями. В числе достигнутых договоренностей — налаживание регулярного обмена информацией о кадровых потребностях и реализация совместных проектов по организованному трудоустройству граждан Узбекистана.Делегация РУз также встретилась с руководством ведущих чешских компаний, работающих в сферах промышленности, здравоохранения и подбора персонала.В частности, по итогам встречи с гендиректором "Penta Hospitals International" Петером Ледницким достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере подготовки и последующего трудоустройства медработников из Узбекистана в учреждения сети. В рамках визита подписан Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий развитие партнерства в области подготовки и организованного трудоустройства медицинских кадров.
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узбекистан, чехия, сотрудничество, трудовая миграция, агентство миграции при кабинете министров руз., общество
узбекистан, чехия, сотрудничество, трудовая миграция, агентство миграции при кабинете министров руз., общество
Узбекистан и Чехия обсудили развитие сотрудничества в сфере трудовой миграции
10:00 21.07.2026 (обновлено: 10:09 21.07.2026)
По итогам встреч делегации РУз с представителями государственных органов, деловых кругов и медицинских организаций Чехии подписали ряд документов.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Узбекистан и Чехия обсудили в Праге развитие сотрудничества в сфере трудовой миграции, сообщает
ИА "Дунё".
“Делегация Агентства миграции Узбекистана во главе с директором Бехзодом Мусаевым посетила Чехию с рабочим визитом. В рамках визита состоялся ряд встреч с представителями государственных органов, деловых кругов и медицинских организаций Чехии, направленных на развитие сотрудничества в сфере организованной трудовой миграции, подготовки квалифицированных кадров и их организованного трудоустройства”, — говорится в сообщении.
На переговорах с министром здравоохранения Чехии Адамом Войтехом речь шла о реализации пилотного проекта по подготовке и трудоустройству граждан Узбекистана в медицинские и социальные учреждения страны.
Стороны договорились создать совместную рабочую группу, разработать дорожную карту сотрудничества и подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий развитие партнерства в сфере подготовки, организованного трудоустройства и профессиональной адаптации медицинских кадров.
С вице-президентом Торговой палаты Чехии Радеком Якубским обсудили вопросы подготовки специалистов в соответствии с потребностями чешского рынка труда и расширения взаимодействия с работодателями. В числе достигнутых договоренностей — налаживание регулярного обмена информацией о кадровых потребностях и реализация совместных проектов по организованному трудоустройству граждан Узбекистана.
Делегация РУз также встретилась с руководством ведущих чешских компаний, работающих в сферах промышленности, здравоохранения и подбора персонала.
В частности, по итогам встречи с гендиректором "Penta Hospitals International" Петером Ледницким достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере подготовки и последующего трудоустройства медработников из Узбекистана в учреждения сети. В рамках визита подписан Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий развитие партнерства в области подготовки и организованного трудоустройства медицинских кадров.