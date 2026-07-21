https://uz.sputniknews.ru/20260721/v-mpts-sputnik-obsudyat-razrabotku-vodnoy-strategii-uzbekistana-do-2050-goda-59173557.html

В МПЦ Sputnik обсудят разработку водной стратегии Узбекистана до 2050 года

В МПЦ Sputnik обсудят разработку водной стратегии Узбекистана до 2050 года

Sputnik Узбекистан

Спикеры расскажут о роли российских специалистов в разработке документа, современных подходах к управлению водными ресурсами, внедрении научных и технологических решений, перспективах сотрудничества РУз и РФ в сфере водного хозяйства и экологической безопасности

2026-07-21T15:45+0500

2026-07-21T15:45+0500

2026-07-21T15:49+0500

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

узбекистан

видеомост

москва

ташкент

вода

стратегия

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва – Ташкент на тему: "Водная стратегия Узбекистана до 2050 года: наука, технологии и международное сотрудничество".Мероприятие пройдет 23 июля в 13.00 по ташкентскому времени.Участники в Ташкенте:в Москве:Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова участвует в разработке Национальной концепции рационального использования водных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Узбекистан на 2027–2050 годы.Речь пойдет о роли российских специалистов в разработке Национальной водной стратегии Узбекистана, современных подходах к управлению водными ресурсами, внедрении научных и технологических решений, а также перспективах сотрудничества РУз и РФ в сфере водного хозяйства и экологической безопасности.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

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