https://uz.sputniknews.ru/20260721/v-mpts-sputnik-obsudyat-razrabotku-vodnoy-strategii-uzbekistana-do-2050-goda-59173557.html
В МПЦ Sputnik обсудят разработку водной стратегии Узбекистана до 2050 года
В МПЦ Sputnik обсудят разработку водной стратегии Узбекистана до 2050 года
Sputnik Узбекистан
Спикеры расскажут о роли российских специалистов в разработке документа, современных подходах к управлению водными ресурсами, внедрении научных и технологических решений, перспективах сотрудничества РУз и РФ в сфере водного хозяйства и экологической безопасности
2026-07-21T15:45+0500
2026-07-21T15:45+0500
2026-07-21T15:49+0500
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ташкент
вода
стратегия
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва – Ташкент на тему: "Водная стратегия Узбекистана до 2050 года: наука, технологии и международное сотрудничество".Мероприятие пройдет 23 июля в 13.00 по ташкентскому времени.Участники в Ташкенте:в Москве:Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова участвует в разработке Национальной концепции рационального использования водных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Узбекистан на 2027–2050 годы.Речь пойдет о роли российских специалистов в разработке Национальной водной стратегии Узбекистана, современных подходах к управлению водными ресурсами, внедрении научных и технологических решений, а также перспективах сотрудничества РУз и РФ в сфере водного хозяйства и экологической безопасности.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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пресс-центр, sputnik, узбекистан, видеомост, москва, ташкент, вода, стратегия
пресс-центр, sputnik, узбекистан, видеомост, москва, ташкент, вода, стратегия
В МПЦ Sputnik обсудят разработку водной стратегии Узбекистана до 2050 года
15:45 21.07.2026 (обновлено: 15:49 21.07.2026)
Спикеры расскажут о роли российских специалистов в разработке документа, современных подходах к управлению водными ресурсами, внедрении научных и технологических решений, перспективах сотрудничества РУз и РФ в сфере водного хозяйства и экологической безопасности.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва – Ташкент на тему: "Водная стратегия Узбекистана до 2050 года: наука, технологии и международное сотрудничество".
Мероприятие пройдет 23 июля в 13.00 по ташкентскому времени.
заместитель председателя правления АО "Узсувтаъминот" Хуршид Рахматуллаев;
представители министерства водного хозяйства РУз и Агентства по управлению отходами и развитию циркулярной экономики при министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан;
академик, заведующий кафедрой экономической и финансовой стратегии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Владимир Квинт.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова участвует в разработке Национальной концепции рационального использования водных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Узбекистан на 2027–2050 годы.
Речь пойдет о роли российских специалистов в разработке Национальной водной стратегии Узбекистана, современных подходах к управлению водными ресурсами, внедрении научных и технологических решений, а также перспективах сотрудничества РУз и РФ в сфере водного хозяйства и экологической безопасности.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.