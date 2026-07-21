https://uz.sputniknews.ru/20260721/v-mpts-sputnik-obsujdayut-razvitie-mejregionalnogo-sotrudnichestva-kazaxstana-i-uzbekistana-59163565.html

В МПЦ Sputnik обсудили развитие межрегионального сотрудничества Казахстана и РУз — видео

В МПЦ Sputnik обсудили развитие межрегионального сотрудничества Казахстана и РУз — видео

Sputnik Узбекистан

Речь идет о расширении межрегиональной кооперации, реализации совместных промышленных проектов, укреплении торговых связей и развитии транзитно-транспортного потенциала двух государств

2026-07-21T12:02+0500

2026-07-21T12:02+0500

2026-07-21T14:00+0500

пресс-центр

узбекистан

казахстан

пресс-центр

видеомост

регион

сотрудничество

астана

москва

ташкент

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили развитие межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана. Мероприятие в формате видеомоста Астана – Москва – Ташкент прошло в преддверии первого заседания Совета глав регионов двух стран.Первое заседание Совета глав регионов РК и РУз состоится 24 июля этого года в казахстанском городе Актау.В фокусе внимания будут вопросы расширения межрегиональной кооперации, реализации совместных промышленных проектов, укрепления торговых связей и развития транзитно-транспортного потенциала двух государств. Участники:в Москвев Астанев Ташкенте

узбекистан

астана

москва

ташкент

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узбекистан, казахстан, пресс-центр, видеомост, регион, сотрудничество, астана, москва, ташкент, sputnik, видео, видео