https://uz.sputniknews.ru/20260721/v-mpts-sputnik-obsujdayut-razvitie-mejregionalnogo-sotrudnichestva-kazaxstana-i-uzbekistana-59163565.html
В МПЦ Sputnik обсудили развитие межрегионального сотрудничества Казахстана и РУз — видео
В МПЦ Sputnik обсудили развитие межрегионального сотрудничества Казахстана и РУз — видео
Sputnik Узбекистан
Речь идет о расширении межрегиональной кооперации, реализации совместных промышленных проектов, укреплении торговых связей и развитии транзитно-транспортного потенциала двух государств
2026-07-21T12:02+0500
2026-07-21T12:02+0500
2026-07-21T14:00+0500
пресс-центр
узбекистан
казахстан
пресс-центр
видеомост
регион
сотрудничество
астана
москва
ташкент
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили развитие межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана. Мероприятие в формате видеомоста Астана – Москва – Ташкент прошло в преддверии первого заседания Совета глав регионов двух стран.Первое заседание Совета глав регионов РК и РУз состоится 24 июля этого года в казахстанском городе Актау.В фокусе внимания будут вопросы расширения межрегиональной кооперации, реализации совместных промышленных проектов, укрепления торговых связей и развития транзитно-транспортного потенциала двух государств. Участники:в Москвев Астанев Ташкенте
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узбекистан, казахстан, пресс-центр, видеомост, регион, сотрудничество, астана, москва, ташкент, sputnik, видео, видео
узбекистан, казахстан, пресс-центр, видеомост, регион, сотрудничество, астана, москва, ташкент, sputnik, видео, видео
В МПЦ Sputnik обсудили развитие межрегионального сотрудничества Казахстана и РУз — видео
12:02 21.07.2026 (обновлено: 14:00 21.07.2026)
Речь шла о расширении межрегиональной кооперации, реализации совместных промышленных проектов, укреплении торговых связей и развитии транзитно-транспортного потенциала двух государств.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили развитие межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана.
Мероприятие в формате видеомоста Астана – Москва – Ташкент прошло в преддверии первого заседания Совета глав регионов двух стран.
Первое заседание Совета глав регионов РК и РУз состоится 24 июля этого года в казахстанском городе Актау.
В фокусе внимания будут вопросы расширения межрегиональной кооперации, реализации совместных промышленных проектов, укрепления торговых связей и развития транзитно-транспортного потенциала двух государств.
старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Анна Великая;
директор центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев;
директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев.