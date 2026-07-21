https://uz.sputniknews.ru/20260721/v-sng-planiruyut-prinyat-zayavlenie-glav-pravitelstv-o-sotrudnichestve-v-oblasti-turizma-59171642.html

В СНГ планируют принять заявление глав правительств о сотрудничестве в области туризма

В СНГ планируют принять заявление глав правительств о сотрудничестве в области туризма

Sputnik Узбекистан

Эксперты стран Содружества доработали и согласовали проект документа

2026-07-21T17:00+0500

2026-07-21T17:00+0500

2026-07-21T17:00+0500

снг

туризм

сотрудничество

заявление

правительство

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В СНГ планируют принять заявление глав правительств о сотрудничестве в области туризма. В онлайн-режиме состоялось заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта данного документа, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.В заседании участвовали представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.В проекте заявления:

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снг, туризм, сотрудничество, заявление, правительство