В СНГ планируют принять заявление глав правительств о сотрудничестве в области туризма
© Sputnik / Виктор ТолочкоФлаги стран СНГ
© Sputnik / Виктор Толочко
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Эксперты стран Содружества доработали и согласовали проект документа.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В СНГ планируют принять заявление глав правительств о сотрудничестве в области туризма. В онлайн-режиме состоялось заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта данного документа, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.
В заседании участвовали представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.
“Эксперты доработали и согласовали проект Заявления. Было решено внести пакет документов, касающихся развития сотрудничества в туристической сфере, в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств”, — говорится в сообщении.
В проекте заявления:
обозначено, что туризм является важной формой реализации неотъемлемых прав человека на отдых и досуг, а также на свободу передвижения. Это уникальный инструмент для развития и упрочения социальных и экономических связей, укрепления межгосударственных отношений в духе мира и добрососедства;
отмечена важность взаимодействия государств-участников СНГ в рамках Совета по туризму для формирования согласованного понимания и восприятия туристической (туристской) сферы, ее гуманитарного и экономического потенциала;
говорится о поддержке развития туризма, основанного на принципах свободы туристических перемещений, недискриминации и международного сотрудничества, в духе приверженности стран Глобальному этическому кодексу туризма.