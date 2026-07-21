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https://uz.sputniknews.ru/20260721/v-sng-planiruyut-prinyat-zayavlenie-glav-pravitelstv-o-sotrudnichestve-v-oblasti-turizma-59171642.html
В СНГ планируют принять заявление глав правительств о сотрудничестве в области туризма
В СНГ планируют принять заявление глав правительств о сотрудничестве в области туризма
Sputnik Узбекистан
Эксперты стран Содружества доработали и согласовали проект документа
2026-07-21T17:00+0500
2026-07-21T17:00+0500
снг
туризм
сотрудничество
заявление
правительство
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В СНГ планируют принять заявление глав правительств о сотрудничестве в области туризма. В онлайн-режиме состоялось заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта данного документа, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.В заседании участвовали представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.В проекте заявления:
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снг, туризм, сотрудничество, заявление, правительство
снг, туризм, сотрудничество, заявление, правительство

В СНГ планируют принять заявление глав правительств о сотрудничестве в области туризма

17:00 21.07.2026
© Sputnik / Виктор ТолочкоФлаги стран СНГ
Флаги стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Эксперты стран Содружества доработали и согласовали проект документа.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В СНГ планируют принять заявление глав правительств о сотрудничестве в области туризма. В онлайн-режиме состоялось заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта данного документа, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.
В заседании участвовали представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.
“Эксперты доработали и согласовали проект Заявления. Было решено внести пакет документов, касающихся развития сотрудничества в туристической сфере, в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств”, — говорится в сообщении.
В проекте заявления:
обозначено, что туризм является важной формой реализации неотъемлемых прав человека на отдых и досуг, а также на свободу передвижения. Это уникальный инструмент для развития и упрочения социальных и экономических связей, укрепления межгосударственных отношений в духе мира и добрососедства;
отмечена важность взаимодействия государств-участников СНГ в рамках Совета по туризму для формирования согласованного понимания и восприятия туристической (туристской) сферы, ее гуманитарного и экономического потенциала;
говорится о поддержке развития туризма, основанного на принципах свободы туристических перемещений, недискриминации и международного сотрудничества, в духе приверженности стран Глобальному этическому кодексу туризма.
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