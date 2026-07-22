https://uz.sputniknews.ru/20260722/dlya-kogo-osobenno-opasna-duxota-v-pomeschenii-59166711.html

Невролог предупредила, для кого особенно опасна духота в помещении

Невролог предупредила, для кого особенно опасна духота в помещении

Sputnik Узбекистан

В жарком, плохо проветриваемом помещении механизмы терморегуляции дают сбой, что чревато нарушением водно-солевого баланса и повышенной нагрузкой на сердце и сосуды

2026-07-22T22:03+0500

2026-07-22T22:03+0500

2026-07-22T22:03+0500

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Духота в помещении создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, особенно опасную для людей с диабетом, гипертонией, пожилых и детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Екатерину Демьяновскую.Специалист пояснила, что в жарком, плохо проветриваемом помещении механизмы терморегуляции дают сбой: организм теряет много жидкости через пот, что грозит нарушением водно-солевого баланса.Из-за этого сердце и сосуды работают с повышенной нагрузкой. Расширение сосудов вызывает учащение пульса и может спровоцировать сбои сердечного ритма.Демьяновская добавила, что организм при этом испытывает постоянный тепловой стресс, который может спровоцировать обезвоживание, ухудшение кровоснабжения мозга и образование тромбов.

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Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, жара, здоровье, заболевания