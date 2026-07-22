https://uz.sputniknews.ru/20260722/dlya-kogo-osobenno-opasna-duxota-v-pomeschenii-59166711.html
Невролог предупредила, для кого особенно опасна духота в помещении
Невролог предупредила, для кого особенно опасна духота в помещении
Sputnik Узбекистан
В жарком, плохо проветриваемом помещении механизмы терморегуляции дают сбой, что чревато нарушением водно-солевого баланса и повышенной нагрузкой на сердце и сосуды
2026-07-22T22:03+0500
2026-07-22T22:03+0500
2026-07-22T22:03+0500
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Духота в помещении создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, особенно опасную для людей с диабетом, гипертонией, пожилых и детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Екатерину Демьяновскую.Специалист пояснила, что в жарком, плохо проветриваемом помещении механизмы терморегуляции дают сбой: организм теряет много жидкости через пот, что грозит нарушением водно-солевого баланса.Из-за этого сердце и сосуды работают с повышенной нагрузкой. Расширение сосудов вызывает учащение пульса и может спровоцировать сбои сердечного ритма.Демьяновская добавила, что организм при этом испытывает постоянный тепловой стресс, который может спровоцировать обезвоживание, ухудшение кровоснабжения мозга и образование тромбов.
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мнение эксперта, жара, здоровье, заболевания
мнение эксперта, жара, здоровье, заболевания
Невролог предупредила, для кого особенно опасна духота в помещении
В жарком, плохо проветриваемом помещении механизмы терморегуляции дают сбой, что чревато нарушением водно-солевого баланса и повышенной нагрузкой на сердце и сосуды.
Духота в помещении создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, особенно опасную для людей с диабетом, гипертонией, пожилых и детей, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-невролога Екатерину Демьяновскую.
"Высокая температура воздуха в помещении создает дополнительную нагрузку на организм и особенно опасна для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, сахарным диабетом, а также для людей старшего возраста и детей", — сказала она.
Специалист пояснила, что в жарком, плохо проветриваемом помещении механизмы терморегуляции дают сбой: организм теряет много жидкости через пот, что грозит нарушением водно-солевого баланса.
Из-за этого сердце и сосуды работают с повышенной нагрузкой. Расширение сосудов вызывает учащение пульса и может спровоцировать сбои сердечного ритма.
"У людей с хроническими заболеваниями и даже у здоровых может повыситься вероятность сосудистых осложнений, в том числе инсульта. Особенно опасна ситуация, когда человек находится в душной квартире несколько дней подряд без возможности охладиться, например во время аномальной жары", — предупредила врач.
Демьяновская добавила, что организм при этом испытывает постоянный тепловой стресс, который может спровоцировать обезвоживание, ухудшение кровоснабжения мозга и образование тромбов.