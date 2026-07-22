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Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Малайзии
Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Малайзии
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Малайзией
2026-07-22T16:15+0500
2026-07-22T16:15+0500
2026-07-22T16:15+0500
политика
верительные грамоты
посол
узбекистан
малайзия
бахтиер саидов
мид узбекистана
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот у нового посла Малайзии Рафеды бинти Абдул Азиз. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале.Собеседники с удовлетворением отметили, что благодаря активному диалогу на высшем уровне в последние годы двусторонние отношения вышли на качественно новый этап.Особое внимание они уделили вопросам расширения торгово-экономических связей, углубления инвестиционного сотрудничества и продвижения новых совместных проектов в различных сферах.В завершение встречи Бахтиёр Саидов пожелал новому послу Малайзии успешной работы в Узбекистане и подтвердил готовность оказывать всестороннее содействие в ее деятельности. На этом посту Рафeда Бинти Абдул Азиз сменила посла Ильхама Туа бин Иллиаса, с 2023 года возглавлявшего дипмиссию Малайзии в Ташкенте.
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политика, верительные грамоты, посол, узбекистан, малайзия, бахтиер саидов, мид узбекистана, сотрудничество
политика, верительные грамоты, посол, узбекистан, малайзия, бахтиер саидов, мид узбекистана, сотрудничество
Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Малайзии
Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Малайзией.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот у нового посла Малайзии Рафеды бинти Абдул Азиз. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил
в своем Telegram-канале.
“Рады принять копии верительных грамот у вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Малайзии в Республике Узбекистан Рафеды бинти Абдул Азиз. Обсудили перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Малайзией”, — говорится в сообщении.
Собеседники с удовлетворением отметили, что благодаря активному диалогу на высшем уровне в последние годы двусторонние отношения вышли на качественно новый этап.
Особое внимание они уделили вопросам расширения торгово-экономических связей, углубления инвестиционного сотрудничества и продвижения новых совместных проектов в различных сферах.
В завершение встречи Бахтиёр Саидов пожелал новому послу Малайзии успешной работы в Узбекистане и подтвердил готовность оказывать всестороннее содействие в ее деятельности.
На этом посту Рафeда Бинти Абдул Азиз сменила посла Ильхама Туа бин Иллиаса, с 2023 года возглавлявшего дипмиссию Малайзии в Ташкенте.