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Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Малайзии

Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Малайзии

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Малайзией

2026-07-22T16:15+0500

2026-07-22T16:15+0500

2026-07-22T16:15+0500

политика

верительные грамоты

посол

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот у нового посла Малайзии Рафеды бинти Абдул Азиз. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале.Собеседники с удовлетворением отметили, что благодаря активному диалогу на высшем уровне в последние годы двусторонние отношения вышли на качественно новый этап.Особое внимание они уделили вопросам расширения торгово-экономических связей, углубления инвестиционного сотрудничества и продвижения новых совместных проектов в различных сферах.В завершение встречи Бахтиёр Саидов пожелал новому послу Малайзии успешной работы в Узбекистане и подтвердил готовность оказывать всестороннее содействие в ее деятельности. На этом посту Рафeда Бинти Абдул Азиз сменила посла Ильхама Туа бин Иллиаса, с 2023 года возглавлявшего дипмиссию Малайзии в Ташкенте.

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политика, верительные грамоты, посол, узбекистан, малайзия, бахтиер саидов, мид узбекистана, сотрудничество