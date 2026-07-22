https://uz.sputniknews.ru/20260722/iran-dojimaet-ssha-obratilis-za-pomoschyu-k-miru-59184015.html

Иран "дожимает": США обратились за помощью к миру

Иран "дожимает": США обратились за помощью к миру

Sputnik Узбекистан

Если агрессия начинается и развивается как преступная, неуправляемая катастрофа, активные боевые действия на иранской земле приведут лишь к росту потерь армии США и позорному для Вашингтона финалу

2026-07-22T17:40+0500

2026-07-22T17:40+0500

2026-07-22T17:40+0500

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Грабежи и убийства в частном порядке – уголовно наказуемые преступления во всех странах. Вооруженное нападение США на Иран с целью убийства законного правительства и захвата месторождений нефти – оправданная "свободным миром" государственная политика, способ "сделать Америку великой снова". Операции Пентагона на Ближнем Востоке – воплощение первобытной дикости. Если "жертва" дает достойный отпор, приходится звать на помощь "подельников" или бежать. Американские войска 21 июля завершили десятую подряд серию ночных ударов по Ирану. Центральное командование США заявило: "Поражены иранские командные пункты, пусковые установки ракет и беспилотников, морские объекты и системы ПВО". Подобным заявлениям с 28 февраля потерян счет, однако боеспособность иранской армии не снижается.КСИР ответил ракетными и беспилотными ударами по базам Пентагона в Кувейте, Бахрейне, Иордании – уничтожены радар системы ПВО, истребитель F-15, несколько разведывательно-ударных БПЛА MQ-9, дата-центр компании Amazon.Американская военная разведка предупредила: "Несмотря на многомесячные авиаудары, иранская программа баллистических ракет продолжает развиваться, ракетный потенциал КСИР растет". Особое беспокойство Пентагона вызывает улучшение точности, маневренности и живучести. По информации The Wall Street Journal, Тегеран мог получить новые системы наведения и другие важные технологии из Китая или России. Новые поколения иранских баллистических ракет и гиперзвуковых планирующих аппаратов демонстрируют "все более сложное маневрирование на конечном этапе полета, осложняющее перехват".Израильская газета Haaretz ране подтвердила: 8 из 10 иранских ракет, запущенных по объектам ЦАХАЛ, достигли целей.По данным The Washington Post, только за минувшие две недели иранской войны пострадали до 100 американских военнослужащих. Military Watch Magazine обвиняет Пентагон в сокрытии данных о потерях: "В ходе войны с Ираном пострадали 427 американских военнослужащих, что значительно превышает цифры, обнародованные после отдельных атак". Неизвестно точное количество уничтоженных американских самолетов, вертолетов, разведывательно-ударных БПЛА, однако иранские ракетные удары повредили 17 военных объектов США, включая 11 военных баз. Основными целями стали радиолокационные системы, стоянки самолетов, объекты материально-технического обеспечения.Война на истощениеСША находятся на грани полномасштабной (сухопутной) войны с Ираном, хотя ресурсов для интенсивного продолжительного конфликта у Пентагона недостаточно. Государственный секретарь Марко Рубио 19 июля признал, что у США не хватает сил, и обратился за помощью к другим странам: надо спасать американцев и Ормузский пролив от Ирана!Могущество и устойчивость оборонно-промышленной базы Ирана стали важным фактором, препятствующим формированию и боевым действиям западной коалиции под руководством США. Союзники по НАТО не спешат втягиваться в новую авантюру Пентагона (после фиаско в Ираке, Афганистане, Ливии). Западная Европа проявляет "преступную" сдержанность. Страны Ближнего Востока дерзко предложили Вашингтону и Тегерану заключить перемирие. Монархии Залива не хотят воевать с Ираном и весьма разочарованы "зонтиком безопасности" США.На всякий случай, КСИР предупредил Азербайджан и Турцию, что ответит ударами на удары США с их территории. Однако Анкара предупредила Вашингтон о военной поддержке Тегерана в случае вторжения вооруженных отрядов курдских сепаратистов на иранскую территорию. Восток – дело тонкое.Йеменские хуситы (движение "Ансар Аллах") 20 июля объявили о введении морской и воздушной блокады Саудовской Аравии и угрожают Штатам новым фронтом. Инструменты блокады судоходства в Красном море – противокорабельные ракеты и безэкипажные катера. Подобно действиям КСИР в Ормузском проливе, хуситы способны контролировать Баб-эль-Мандебский пролив, то есть полностью блокировать судоходство, нанести "ядерный удар" по мировой экономике. Серьезная угроза.Летний этап американо-иранской войны 2026 года может оказаться жестче и кровопролитнее весеннего. США лицемерно декларировали целью июльской операции "снижение способности Ирана атаковать суда, проходящие через Ормузский пролив". Мы помним, что свобода судоходства там закончилась сразу после начала американо-израильской агрессии 28 февраля. Сегодня в Аравийском море находятся десятки боевых кораблей ВМС США, включая два ядерных авианосца, большой десантный корабль и ракетные эсминцы с "Томагавками". В регионе концентрируется американская ударная авиация. Возможны восстановление военно-морской блокады Ирана, новые авиаудары, десантирование 20 – 30 тысяч рейнджеров на острова в Ормузском проливе – все это не позволит Пентагону подчинить огромную страну с 90-миллионным населением, современной армией и мощным ВПК.Влиятельная британская газета The Guardian констатировала: "Авантюра в Иране лишает США репутации и влияния". Казалось бы, после войн в Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане репутацию Америки уже ничто не испортит, и вот опять. Если агрессия начинается и развивается как преступная, неуправляемая катастрофа, активные боевые действия на иранской земле приведут лишь к росту потерь армии США и позорному для Вашингтона финалу.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в MAX и в Telegram.

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колумнисты, в мире, безопасность, иран, сша, вооружение, конфликт