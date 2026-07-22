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Темпы роста и объем ВВП Узбекистана в 2026–2029 годах — инфографика

Темпы роста и объем ВВП Узбекистана в 2026–2029 годах — инфографика

Sputnik Узбекистан

Республика определила среднесрочные ориентиры налогово-бюджетной политики на предстоящий трехлетний период в Фискальной стратегии

2026-07-22T18:11+0500

2026-07-22T18:11+0500

2026-07-22T18:17+0500

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ввп

узбекистан

экономика

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Согласно национальным прогнозам, рост ВВП Узбекистана в 2026 году составит 8,1%, в 2027 году — 6,9%, в 2028 году — 7,1%, в 2029 году — 7,4%. Таким образом, цель, поставленную президентом Шавкатом Мирзиёевым на совещании 13 июля, — достичь к 2030 году объема экономики в $240 млрд — планируют выполнить и перевыполнить уже в 2029 году. Основными драйверами станут промышленность с ростом 6,7–7,9% и рыночные услуги, которые будут расширяться темпами 14,3–15% в год. В сельском хозяйстве ожидается рост около 5%.Республика определила среднесрочные ориентиры налогово-бюджетной политики на предстоящий трехлетний период в Фискальной стратегии. Документ закладывает рекордный экономический рост по всем ключевым направлениям при одновременном снижении инфляции и безработицы.Реализация Фискальной стратегии направлена на обеспечение макроэкономической устойчивости, достижение целей Стратегии развития "Узбекистан–2030".Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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