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Торговый дом Узбекистана появится в центре Иракского Курдистана
Торговый дом Узбекистана появится в центре Иракского Курдистана
Sputnik Узбекистан
Он станет постоянной площадкой для демонстрации и реализации узбекской продукции, будет способствовать продвижению товаров из РУз на рынке Курдистанского региона и расширению возможностей для местных предпринимателей
2026-07-22T15:10+0500
2026-07-22T15:10+0500
торговый дом
узбекистан
ирак
курдистан
переговоры
посол
тпп
торговля
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В центре Иракского Курдистана откроют Торговый дом Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь на встрече посла Аюбхона Юнусова с председателем ТПП Эрбиля Гайланом Хаджи Саидом.Глава узбекистанской дипмиссии поблагодарил руководство палаты за организацию недавнего визита делегации Курдистанского региона в Узбекистан и подтвердил готовность оказывать всестороннюю поддержку развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.В свою очередь Гайлан Хаджи Саид подчеркнул готовность палаты оказывать узбекским компаниям и инвесторам необходимую правовую и логистическую поддержку, выразив уверенность, что новый торговый центр будет способствовать увеличению товарооборота и укреплению экономического сотрудничества между Узбекистаном и Иракским Курдистаном.
узбекистан
ирак
курдистан
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торговый дом, узбекистан, ирак, курдистан, переговоры, посол, тпп, торговля
торговый дом, узбекистан, ирак, курдистан, переговоры, посол, тпп, торговля

Торговый дом Узбекистана появится в центре Иракского Курдистана

15:10 22.07.2026
© ИА "Дунё"Посол Узбекистана в Кувейте Аюбхон Юнусов встретился с председателем ТПП Эрбиля Гайланом Хаджи Саидом
Посол Узбекистана в Кувейте Аюбхон Юнусов встретился с председателем ТПП Эрбиля Гайланом Хаджи Саидом - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2026
© ИА "Дунё"
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Он станет постоянной площадкой для демонстрации и реализации узбекской продукции, будет способствовать продвижению товаров из РУз на рынке Курдистанского региона и расширению возможностей для местных предпринимателей.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В центре Иракского Курдистана откроют Торговый дом Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".
Об этом шла речь на встрече посла Аюбхона Юнусова с председателем ТПП Эрбиля Гайланом Хаджи Саидом.
Глава узбекистанской дипмиссии поблагодарил руководство палаты за организацию недавнего визита делегации Курдистанского региона в Узбекистан и подтвердил готовность оказывать всестороннюю поддержку развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
“Одной из ключевых тем встречи стало объявление о скором открытии Торгового дома Узбекистана в Эрбиле. Новый центр станет постоянной площадкой для демонстрации и реализации узбекской продукции, будет способствовать продвижению товаров из Узбекистана на рынке Курдистанского региона и расширению возможностей для местных предпринимателей”, — говорится в сообщении.
В свою очередь Гайлан Хаджи Саид подчеркнул готовность палаты оказывать узбекским компаниям и инвесторам необходимую правовую и логистическую поддержку, выразив уверенность, что новый торговый центр будет способствовать увеличению товарооборота и укреплению экономического сотрудничества между Узбекистаном и Иракским Курдистаном.
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