https://uz.sputniknews.ru/20260722/torgovyy-dom-uzbekistana-poyavitsya-v-tsentre-irakskogo-kurdistana--59189771.html

Торговый дом Узбекистана появится в центре Иракского Курдистана

Торговый дом Узбекистана появится в центре Иракского Курдистана

Sputnik Узбекистан

Он станет постоянной площадкой для демонстрации и реализации узбекской продукции, будет способствовать продвижению товаров из РУз на рынке Курдистанского региона и расширению возможностей для местных предпринимателей

2026-07-22T15:10+0500

2026-07-22T15:10+0500

2026-07-22T15:10+0500

торговый дом

узбекистан

ирак

курдистан

переговоры

посол

тпп

торговля

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В центре Иракского Курдистана откроют Торговый дом Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь на встрече посла Аюбхона Юнусова с председателем ТПП Эрбиля Гайланом Хаджи Саидом.Глава узбекистанской дипмиссии поблагодарил руководство палаты за организацию недавнего визита делегации Курдистанского региона в Узбекистан и подтвердил готовность оказывать всестороннюю поддержку развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.В свою очередь Гайлан Хаджи Саид подчеркнул готовность палаты оказывать узбекским компаниям и инвесторам необходимую правовую и логистическую поддержку, выразив уверенность, что новый торговый центр будет способствовать увеличению товарооборота и укреплению экономического сотрудничества между Узбекистаном и Иракским Курдистаном.

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ирак

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торговый дом, узбекистан, ирак, курдистан, переговоры, посол, тпп, торговля