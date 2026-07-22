https://uz.sputniknews.ru/20260722/torgovyy-dom-uzbekistana-poyavitsya-v-tsentre-irakskogo-kurdistana--59189771.html
Торговый дом Узбекистана появится в центре Иракского Курдистана
Торговый дом Узбекистана появится в центре Иракского Курдистана
Sputnik Узбекистан
Он станет постоянной площадкой для демонстрации и реализации узбекской продукции, будет способствовать продвижению товаров из РУз на рынке Курдистанского региона и расширению возможностей для местных предпринимателей
2026-07-22T15:10+0500
2026-07-22T15:10+0500
2026-07-22T15:10+0500
торговый дом
узбекистан
ирак
курдистан
переговоры
посол
тпп
торговля
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/16/59189581_0:0:950:534_1920x0_80_0_0_7fd32165bcaa3b257279ddd088c9338e.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В центре Иракского Курдистана откроют Торговый дом Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь на встрече посла Аюбхона Юнусова с председателем ТПП Эрбиля Гайланом Хаджи Саидом.Глава узбекистанской дипмиссии поблагодарил руководство палаты за организацию недавнего визита делегации Курдистанского региона в Узбекистан и подтвердил готовность оказывать всестороннюю поддержку развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.В свою очередь Гайлан Хаджи Саид подчеркнул готовность палаты оказывать узбекским компаниям и инвесторам необходимую правовую и логистическую поддержку, выразив уверенность, что новый торговый центр будет способствовать увеличению товарооборота и укреплению экономического сотрудничества между Узбекистаном и Иракским Курдистаном.
узбекистан
ирак
курдистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/16/59189581_119:0:832:535_1920x0_80_0_0_06eef33770bc61d599b2e0aa482ce05a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
торговый дом, узбекистан, ирак, курдистан, переговоры, посол, тпп, торговля
торговый дом, узбекистан, ирак, курдистан, переговоры, посол, тпп, торговля
Торговый дом Узбекистана появится в центре Иракского Курдистана
Он станет постоянной площадкой для демонстрации и реализации узбекской продукции, будет способствовать продвижению товаров из РУз на рынке Курдистанского региона и расширению возможностей для местных предпринимателей.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
В центре Иракского Курдистана откроют Торговый дом Узбекистана, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь на встрече посла Аюбхона Юнусова с председателем ТПП Эрбиля Гайланом Хаджи Саидом.
Глава узбекистанской дипмиссии поблагодарил руководство палаты за организацию недавнего визита делегации Курдистанского региона в Узбекистан и подтвердил готовность оказывать всестороннюю поддержку развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
“Одной из ключевых тем встречи стало объявление о скором открытии Торгового дома Узбекистана в Эрбиле. Новый центр станет постоянной площадкой для демонстрации и реализации узбекской продукции, будет способствовать продвижению товаров из Узбекистана на рынке Курдистанского региона и расширению возможностей для местных предпринимателей”, — говорится в сообщении.
В свою очередь Гайлан Хаджи Саид подчеркнул готовность палаты оказывать узбекским компаниям и инвесторам необходимую правовую и логистическую поддержку, выразив уверенность, что новый торговый центр будет способствовать увеличению товарооборота и укреплению экономического сотрудничества между Узбекистаном и Иракским Курдистаном.