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https://uz.sputniknews.ru/20260722/v-ivanove-rf-zavershilas-pedagogicheskaya-smena-dlya-uchiteley-i-studentov-iz-uzbekistana-59188265.html
В Иванове РФ завершилась Педагогическая смена для учителей и студентов из Узбекистана
В Иванове РФ завершилась Педагогическая смена для учителей и студентов из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Занятия прошли на базе филиала Центра международного сотрудничества — Международной школе "Интердом" им. Е.Д. Стасовой
2026-07-22T13:01+0500
2026-07-22T13:11+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В российском городе Иваново завершилась Педагогическая смена для учителей русского языка как иностранного и студентов педагогических специальностей из Узбекистана, сообщили Sputnik в Минпросвещения РФ.Занятия прошли на базе филиала Центра международного сотрудничества — Международной школе "Интердом" им. Е. Д. Стасовой.Образовательная программа объединила 30 студентов и столько же учителей из Узбекистана. Они совершенствовали профессиональные компетенции, знакомились с лучшими российскими наработками и разрабатывали собственные проекты. Участники также осваивали интерактивные образовательные инструменты и изучали возможности применения технологий ИИ в педагогической практике.Параллельно в Интердоме прошла образовательная программа для узбекистанских школьников. Более 90 ребят изучали русский язык, знакомились с историческим наследием, культурой и традициями России.Для справки: Педагогическая смена — это международный гуманитарный образовательный проект Центра международного сотрудничества Минпросвещения России. Он способствует профессиональному росту педагогов, обмену инновационными методиками и улучшению качества преподавания на русском языке.
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россия, узбекистан, высшее образование, сотрудничество, русский язык, общество, эксклюзив, иваново, образование
россия, узбекистан, высшее образование, сотрудничество, русский язык, общество, эксклюзив, иваново, образование

В Иванове РФ завершилась Педагогическая смена для учителей и студентов из Узбекистана

13:01 22.07.2026 (обновлено: 13:11 22.07.2026)
© Минпросвещения РФВ Иванове завершилась Педагогическая смена для учителей русского языка как иностранного и студентов педагогических специальностей из Узбекистана
В Иванове завершилась Педагогическая смена для учителей русского языка как иностранного и студентов педагогических специальностей из Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2026
© Минпросвещения РФ
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Занятия прошли на базе филиала Центра международного сотрудничества — Международной школе "Интердом" им. Е. Д. Стасовой.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В российском городе Иваново завершилась Педагогическая смена для учителей русского языка как иностранного и студентов педагогических специальностей из Узбекистана, сообщили Sputnik в Минпросвещения РФ.
Занятия прошли на базе филиала Центра международного сотрудничества — Международной школе "Интердом" им. Е. Д. Стасовой.
© Минпросвещения РФВ Иванове завершилась Педагогическая смена для учителей русского языка как иностранного и студентов педагогических специальностей из Узбекистана
В Иванове завершилась Педагогическая смена для учителей русского языка как иностранного и студентов педагогических специальностей из Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2026
В Иванове завершилась Педагогическая смена для учителей русского языка как иностранного и студентов педагогических специальностей из Узбекистана
© Минпросвещения РФ
Образовательная программа объединила 30 студентов и столько же учителей из Узбекистана. Они совершенствовали профессиональные компетенции, знакомились с лучшими российскими наработками и разрабатывали собственные проекты. Участники также осваивали интерактивные образовательные инструменты и изучали возможности применения технологий ИИ в педагогической практике.
Параллельно в Интердоме прошла образовательная программа для узбекистанских школьников. Более 90 ребят изучали русский язык, знакомились с историческим наследием, культурой и традициями России.
© Минпросвещения РФВ Иванове завершилась Педагогическая смена для учителей русского языка как иностранного и студентов педагогических специальностей из Узбекистана
В Иванове завершилась Педагогическая смена для учителей русского языка как иностранного и студентов педагогических специальностей из Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2026
В Иванове завершилась Педагогическая смена для учителей русского языка как иностранного и студентов педагогических специальностей из Узбекистана
© Минпросвещения РФ

"Благодарим всех участников за активность и искренний интерес к российской культуре и программам Центра международного сотрудничества. Уверены, что взаимодействие наших стран в сфере образования будет и дальше развиваться — через совместные проекты, обмен профессиональным опытом и новые встречи", — отметил и. о. директора Центра международного сотрудничества Минпросвещения России Дмитрий Мерешкин.

Для справки: Педагогическая смена — это международный гуманитарный образовательный проект Центра международного сотрудничества Минпросвещения России. Он способствует профессиональному росту педагогов, обмену инновационными методиками и улучшению качества преподавания на русском языке.
© Минпросвещения РФВ Иванове завершилась Педагогическая смена для учителей русского языка как иностранного и студентов педагогических специальностей из Узбекистана
В Иванове завершилась Педагогическая смена для учителей русского языка как иностранного и студентов педагогических специальностей из Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2026
В Иванове завершилась Педагогическая смена для учителей русского языка как иностранного и студентов педагогических специальностей из Узбекистана
© Минпросвещения РФ
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