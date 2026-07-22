https://uz.sputniknews.ru/20260722/v-ivanove-rf-zavershilas-pedagogicheskaya-smena-dlya-uchiteley-i-studentov-iz-uzbekistana-59188265.html

В Иванове РФ завершилась Педагогическая смена для учителей и студентов из Узбекистана

В Иванове РФ завершилась Педагогическая смена для учителей и студентов из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Занятия прошли на базе филиала Центра международного сотрудничества — Международной школе "Интердом" им. Е.Д. Стасовой

2026-07-22T13:01+0500

2026-07-22T13:01+0500

2026-07-22T13:11+0500

россия

узбекистан

высшее образование

сотрудничество

русский язык

общество

эксклюзив

иваново

образование

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В российском городе Иваново завершилась Педагогическая смена для учителей русского языка как иностранного и студентов педагогических специальностей из Узбекистана, сообщили Sputnik в Минпросвещения РФ.Занятия прошли на базе филиала Центра международного сотрудничества — Международной школе "Интердом" им. Е. Д. Стасовой.Образовательная программа объединила 30 студентов и столько же учителей из Узбекистана. Они совершенствовали профессиональные компетенции, знакомились с лучшими российскими наработками и разрабатывали собственные проекты. Участники также осваивали интерактивные образовательные инструменты и изучали возможности применения технологий ИИ в педагогической практике.Параллельно в Интердоме прошла образовательная программа для узбекистанских школьников. Более 90 ребят изучали русский язык, знакомились с историческим наследием, культурой и традициями России.Для справки: Педагогическая смена — это международный гуманитарный образовательный проект Центра международного сотрудничества Минпросвещения России. Он способствует профессиональному росту педагогов, обмену инновационными методиками и улучшению качества преподавания на русском языке.

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россия, узбекистан, высшее образование, сотрудничество, русский язык, общество, эксклюзив, иваново, образование