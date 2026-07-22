https://uz.sputniknews.ru/20260722/v-tashkente-otmetili-den-nezavisimosti-belarusi-59188850.html

В Ташкенте отметили День Независимости Беларуси

В Ташкенте отметили День Независимости Беларуси

Sputnik Узбекистан

Белорусский вокальный ансамбль "Белы птах" исполнил гимн Узбекистана на узбекском языке на приеме в честь Дня Независимости Беларуси

2026-07-22T14:06+0500

2026-07-22T14:06+0500

2026-07-22T14:06+0500

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день независимости

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В Ташкенте состоялся торжественный прием по случаю Дня Независимости Республики Беларусь. В мероприятии участвовали представители государственных органов, дипломатического корпуса, общественных организаций и деловых кругов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Особым моментом церемонии открытия стало исполнение государственного гимна Узбекистана белорусским ансамблем "Белы птах" на узбекском языке. Этот жест стал символом уважения к принимающей стране и был тепло встречен гостями вечера.С поздравительной речью выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Узбекистане Александр Огородников. Он подчеркнул, что отношения двух стран строятся на прочном фундаменте общей истории, взаимного доверия и стратегического партнерства.Посол напомнил о вкладе народов двух республик в Победу в Великой Отечественной войне, особо отметив подвиг 22 уроженцев Узбекистана, удостоенных звания Героя Советского Союза за освобождение Беларуси.Отдельное внимание Александр Огородников уделил развитию двустороннего сотрудничества. По его словам, Беларусь готова делиться с Узбекистаном своими компетенциями в машиностроении, микроэлектронике, информационных технологиях, атомной энергетике, сельском хозяйстве и других высокотехнологичных направлениях.Посол также высоко оценил темпы развития Узбекистана.По его словам, важной вехой в развитии двусторонних отношений стал государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Минск в июле этого года. Достигнутые по его итогам договоренности открывают новый этап сотрудничества между двумя странами.Беларусь и Узбекистан намерены расширять взаимодействие в машиностроении, сельском хозяйстве, легкой промышленности, фармацевтике, транспортной отрасли и сфере информационных технологий, уделяя особое внимание развитию гуманитарных и культурных связей.

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