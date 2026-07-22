В Ташкенте отметили День Независимости Беларуси
© SputnikВ Ташкенте отметили День Независимости Беларуси
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Белорусский вокальный ансамбль "Белы птах" исполнил гимн Узбекистана на узбекском языке на приеме в честь Дня Независимости Беларуси.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В Ташкенте состоялся торжественный прием по случаю Дня Независимости Республики Беларусь. В мероприятии участвовали представители государственных органов, дипломатического корпуса, общественных организаций и деловых кругов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Особым моментом церемонии открытия стало исполнение государственного гимна Узбекистана белорусским ансамблем "Белы птах" на узбекском языке. Этот жест стал символом уважения к принимающей стране и был тепло встречен гостями вечера.
С поздравительной речью выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Узбекистане Александр Огородников. Он подчеркнул, что отношения двух стран строятся на прочном фундаменте общей истории, взаимного доверия и стратегического партнерства.
"Символично, что современные отношения Беларуси и Узбекистана базируются на прочном фундаменте общей истории и взаимном доверии, а руководители наших государств являются надежными гарантами внутренней стабильности и защиты национальных интересов", — отметил глава белорусской дипмиссии в РУз.
Посол напомнил о вкладе народов двух республик в Победу в Великой Отечественной войне, особо отметив подвиг 22 уроженцев Узбекистана, удостоенных звания Героя Советского Союза за освобождение Беларуси.
Отдельное внимание Александр Огородников уделил развитию двустороннего сотрудничества. По его словам, Беларусь готова делиться с Узбекистаном своими компетенциями в машиностроении, микроэлектронике, информационных технологиях, атомной энергетике, сельском хозяйстве и других высокотехнологичных направлениях.
"Мы успешно трансформируем свой индустриальный и научно-образовательный потенциал в масштабные совместные проекты промышленной кооперации. В условиях глобальной турбулентности это партнерство открывает новые горизонты для экономического роста и укрепляет безопасность на евразийском пространстве", — подчеркнул он.
Посол также высоко оценил темпы развития Узбекистана.
"В Беларуси искренне восхищаются стремительной технологической модернизацией Узбекистана. Этот опыт государственного созидания открывает новые перспективы для нашего долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества", — заявил Александр Огородников.
По его словам, важной вехой в развитии двусторонних отношений стал государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Минск в июле этого года. Достигнутые по его итогам договоренности открывают новый этап сотрудничества между двумя странами.
Беларусь и Узбекистан намерены расширять взаимодействие в машиностроении, сельском хозяйстве, легкой промышленности, фармацевтике, транспортной отрасли и сфере информационных технологий, уделяя особое внимание развитию гуманитарных и культурных связей.