https://uz.sputniknews.ru/20260722/xokkey-na-trave-komanda-uzbekistana-obygrala-sbornuyu-belarusi-u21-59183012.html
Хоккей на траве: команда Узбекистана обыграла сборную Беларуси-U21
Хоккей на траве: команда Узбекистана обыграла сборную Беларуси-U21
Sputnik Узбекистан
В Минске завершился первый день международного турнира по хоккею на траве "Кубок сильнейших спортсменов"
2026-07-22T09:32+0500
2026-07-22T09:32+0500
2026-07-22T09:41+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Хоккеисты Узбекистана обыграли сборную Беларуси-U21 в первый день международного турнира по хоккею на траве "Кубок сильнейших спортсменов", сообщает БелТА.Участие в международных соревнованиях, которые проходят в Минске с 21 по 26 июля, принимают четыре женские и пять мужских команд из Беларуси, России и Узбекистана.У представителей Узбекистана сегодня день отдыха. Обладателей Кубка сильнейших определят 26 июля.
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узбекистанцы, хоккей, турнир, победа, беларусь, спорт, молодежь
узбекистанцы, хоккей, турнир, победа, беларусь, спорт, молодежь
Хоккей на траве: команда Узбекистана обыграла сборную Беларуси-U21
09:32 22.07.2026 (обновлено: 09:41 22.07.2026)
В Минске завершился первый день международного турнира по хоккею на траве "Кубок сильнейших спортсменов".
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Хоккеисты Узбекистана обыграли сборную Беларуси-U21 в первый день международного турнира по хоккею на траве "Кубок сильнейших спортсменов", сообщает
БелТА.
Участие в международных соревнованиях, которые проходят в Минске с 21 по 26 июля, принимают четыре женские и пять мужских команд из Беларуси, России и Узбекистана.
“В мужском турнире сборная Беларуси-U21 проиграла хоккеистам Узбекистана (1:4)”, — говорится в сообщении.
У представителей Узбекистана сегодня день отдыха. Обладателей Кубка сильнейших определят 26 июля.