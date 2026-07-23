https://uz.sputniknews.ru/20260723/bomba-dlya-kantslera-germaniya-sozdaet-protiv-rossii-orujie-vozmezdiya-59206865.html

Бомба для канцлера: Германия создает против России "оружие возмездия"

Бомба для канцлера: Германия создает против России "оружие возмездия"

Sputnik Узбекистан

Служба внешней разведки России пошла на беспрецедентный шаг: пресс-служба ведомства опубликовала реферат донесений, из которых недвусмысленно явствует, что в... 23.07.2026, Sputnik Узбекистан

2026-07-23T17:02+0500

2026-07-23T17:02+0500

2026-07-23T17:02+0500

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Служба внешней разведки России пошла на беспрецедентный шаг: пресс-служба ведомства опубликовала реферат донесений, из которых недвусмысленно явствует, что в ФРГ начались работы по созданию атомной бомбы. Об этом пишет колумнист РИА Новости.Как заявили российские специалисты, Берлину потребуется около года (это мнение военных экспертов НАТО), чтобы получить — в обход и в нарушение всех договоров и конвенций — собственную военную "ядерку".Германия с момента ее поражения Советским Союзом (при определенном вкладе тогдашних наших союзников) никогда не могла быть допущена к обладанию ядерными арсеналами. И по причинам, которые вряд ли нужно повторять. Но Германия, вначале Западная, а затем и воссоединившаяся, всегда мечтала о создании и производстве (и применении?) ЯО.Немного истории.Третий рейх начал работу над атомным проектом первым в мире. До нас. И до американцев. Uranprojekt, или "Урановый проект", уже в 1939 году объединил немецких физиков, немецких инженеров, немецких конструкторов, ведущие немецкие университеты и высшие технические школы. Идея исходила вовсе не от бонз рейха. А от самих физиков. И химиков. Там были гении и нобелиаты. Они, обратившись к Гитлеру, написали вот что: "Та страна, которая первой сумеет практически овладеть достижениями ядерной физики, приобретет абсолютное превосходство над другими".Знакомый мотив германского превосходства нашел отклик. В Uranprojekt лавиной полились деньги и иные ресурсы. Того и другого было немерено: рабский труд сотен тысяч заключенных лагерей смерти и все те активы, что нацисты свозили в Германию со всей Европы.В Uranprojekt работали самые талантливые физики той поры. И нет — среди них (в противоположность тому, что нам пытались много десятилетий объяснить) не было не то что антифашистов. Там не было даже легких фрондеров.Немецкая наука, чрезвычайно сильная, показала себя во всей красе. Ее лояльность и преданность оплачивались по высшему разряду. Авто, пайки, ордена, бриллианты к орденам. Да, от самой страшной машины по уничтожению людей. Да, от самых жутких изуверов. Немецкая наука это принимала.Тут будет кстати заметить, что нацистская идеология, нацистская расовая теория, нацистские планы по освобождению "жизненных пространств" для арийцев и ариек — это не лавочники с бюргерами придумали в мюнхенских и берлинских пивных.Все поименованное — плод рефлексий самой изысканной, самой рафинированной, самой академически образованной университетской германской профессуры.А лавочники и бюргеры стали в итоге пушечным мясом для реализации человеконенавистнических идей.Профессура, обласканная нацистами, свое дело знала. Чтобы понимать наш подвиг — мы же сломали им всем хребет: испытания германского "оружия возмездия" были проведены в апреле 1945 года. В Тюрингии. Ядерные взрывные устройства были заложены в специально построенные шахты. Шахты были вырыты заключенными лагерей смерти. Там же их и оставили. Все они сгорели, став первым на планете радиоактивным пеплом.Нацизм был готов отправлять на убой и прямую гибель гитлерюгенд, чтобы получить хоть небольшой выигрыш во времени. Чтобы успеть испытать свое "оружие возмездия". В апреле 1945-го детали происшедшего узнала советская военная разведка.Выводы были сделаны правильные и своевременные. Хотя Германии и удалось создать и взорвать экспериментальное ядерное устройство, но времени, возможностей и ресурсов довести его до кондиции, а потом и применить — не хватило.Сегодня, когда наша СВР сообщает о подготовке Германии к обладанию ЯО, во-первых, нужно помнить о том, что именно Третий рейх был готов совершить, чтобы спасти себя.Во-вторых, нужно отдавать себе отчет, что немецкая наука по-прежнему лидирует на Европейском субконтиненте. Традиции. Статус ученых. Колоссальные инвестиции. Не стоит обольщаться насчет тех самых исследователей, которых мы почему-то называли антифашистами, а сегодня называем нашими симпатизантами. Они ни то и ни другое. Они — немцы, у которых по-прежнему играет музыка превосходства. И музыка реванша.В-третьих, никакая научная база — лаборатории, конструкторские и инженерные бюро, а также НИИ — не была денацифицирована. Все те ученые, что трудились в Uranproject, прожили долгую и благополучную жизнь, их не судили никакими трибуналами, они умерли в своих (немецких) постелях, до этого долгое время руководя кафедрами физики в крупнейших университетах.Нацистские идеи никуда не исчезли. Их скрыли за гримом "новой восточной политики", которую подкрепили наша нефть и наш газ.СВР указала на, с позволения сказать, преемственность этой традиции: над созданием нынешнего германского "оружия возмездия" работают в тех же научных организациях и учебных заведениях, что трудились над ним во славу идей Третьего рейха.Сейчас, естественно, идеи называют иначе: "самооборона", возможности "защищать свои интересы, не завися от Америки".Однако главное не это. Главное — что пусть пока и гипотетическим, но "оружием возмездия" действовать Германия готова против нас.И шапкозакидательством заниматься тут опасно. Много десятилетий назад никто думать не думал, что из австрийского художника-бездаря и неудачника может вырасти фюрер.Мы, понимая все это, должны смотреть на мир без розовых очков евро- и германофильства: там у нас нет ни союзников, ни друзей, ни тех самых симпатизантов. Там ученые работают, чтобы нас было удобнее убивать их военным.Наша разведка это показала и доказала с прямотой, пусть и жесткой. Самое время всем нам сделать из этого соответствующие выводы. Не про грядущую победу, которая несомненна. А про то, что нам до нее нужно дойти.

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Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

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