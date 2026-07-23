https://uz.sputniknews.ru/20260723/chut-bolee-poluchasa-chto-esche-izvestno-o-proshedshix-peregovorax-lavrova-i-rubio-v-manile-59206198.html
Чуть более получаса: что еще известно о прошедших переговорах Лаврова и Рубио в Маниле
Чуть более получаса: что еще известно о прошедших переговорах Лаврова и Рубио в Маниле
Sputnik Узбекистан
Это четвертая личная встреча двух дипломатов. Последний раз они виделись на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2025-го
2026-07-23T10:41+0500
2026-07-23T10:41+0500
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сша
россия
переговоры
сергей безруков
марко рубио
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели 35-минутную встречу в Маниле, сообщает РИА Новости.По информации диписточника, инициатором стала американская сторона.Переговоры в Маниле прошли на полях мероприятий АСЕАН.Со стороны России в них участвовали замглавы МИД Андрей Руденко, директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента при АСЕАН Евгений Загайнов.Соединенные Штаты представляли замгоссекретаря по политическим делам Элисон Хукер и спецпосланник главы Белого дома Серджио Гор.Накануне глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что намерен уточнить у Рубио нынешнюю позицию Вашингтона по урегулированию на Украине. По его словам, Москва исходит из того, что американцы пока не отказались от предложений, озвученных ими в Анкоридже. Он также выразил уверенность, что данная встреча в любом случае будет полезной.Госсекретарь США Марко Рубио отказался отвечать на вопросы журналистов перед началом встречи с главой МИД РФ в Маниле, проигнорировав вопрос о том, спросит ли он Лаврова о якобы содействии России Ирану в конфликте Тегерана с Соединенными Штатами.В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что стороны обстоятельно обменялись мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне.При обсуждении украинской проблематики Сергей Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал внимание на недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение".Глава МИД РФ вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие.Речь шла о региональной и международной проблематике, в том числе об обстановке в Персидском заливе.Лавров и Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между ГК "Роскосмос" и НАСА, а также высказались за развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры.Также они уделили внимание нормализации условий функционирования дипмиссий России и США.Данные переговоры — это четвертая личная встреча двух дипломатов. Последний раз они виделись на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2025-го.
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политика, сша, россия, переговоры, сергей безруков, марко рубио, генеральная ассамблея оон
политика, сша, россия, переговоры, сергей безруков, марко рубио, генеральная ассамблея оон
Чуть более получаса: что еще известно о прошедших переговорах Лаврова и Рубио в Маниле
10:41 23.07.2026 (обновлено: 11:15 23.07.2026)
Это четвертая личная встреча двух дипломатов. Последний раз они виделись на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2025-го.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik.
Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели 35-минутную встречу в Маниле, сообщает РИА Новости
.
По информации диписточника, инициатором стала американская сторона.
Переговоры в Маниле прошли на полях мероприятий АСЕАН.
Со стороны России в них участвовали замглавы МИД Андрей Руденко, директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента при АСЕАН Евгений Загайнов.
Соединенные Штаты представляли замгоссекретаря по политическим делам Элисон Хукер и спецпосланник главы Белого дома Серджио Гор.
Накануне глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что намерен уточнить у Рубио нынешнюю позицию Вашингтона по урегулированию на Украине. По его словам, Москва исходит из того, что американцы пока не отказались от предложений, озвученных ими в Анкоридже. Он также выразил уверенность, что данная встреча в любом случае будет полезной.
Госсекретарь США Марко Рубио отказался отвечать на вопросы журналистов перед началом встречи с главой МИД РФ в Маниле, проигнорировав вопрос о том, спросит ли он Лаврова о якобы содействии России Ирану в конфликте Тегерана с Соединенными Штатами.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила
, что стороны обстоятельно обменялись мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне.
При обсуждении украинской проблематики Сергей Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал внимание на недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение".
Глава МИД РФ вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие.
Речь шла о региональной и международной проблематике, в том числе об обстановке в Персидском заливе.
Лавров и Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между ГК "Роскосмос" и НАСА, а также высказались за развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры.
Также они уделили внимание нормализации условий функционирования дипмиссий России и США.
“Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций”, — говорится в сообщении.
Данные переговоры — это четвертая личная встреча двух дипломатов. Последний раз они виделись на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2025-го.