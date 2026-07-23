https://uz.sputniknews.ru/20260723/chut-bolee-poluchasa-chto-esche-izvestno-o-proshedshix-peregovorax-lavrova-i-rubio-v-manile-59206198.html

Чуть более получаса: что еще известно о прошедших переговорах Лаврова и Рубио в Маниле

Чуть более получаса: что еще известно о прошедших переговорах Лаврова и Рубио в Маниле

Sputnik Узбекистан

Это четвертая личная встреча двух дипломатов. Последний раз они виделись на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2025-го

2026-07-23T10:41+0500

2026-07-23T10:41+0500

2026-07-23T11:15+0500

политика

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переговоры

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели 35-минутную встречу в Маниле, сообщает РИА Новости.По информации диписточника, инициатором стала американская сторона.Переговоры в Маниле прошли на полях мероприятий АСЕАН.Со стороны России в них участвовали замглавы МИД Андрей Руденко, директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента при АСЕАН Евгений Загайнов.Соединенные Штаты представляли замгоссекретаря по политическим делам Элисон Хукер и спецпосланник главы Белого дома Серджио Гор.Накануне глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что намерен уточнить у Рубио нынешнюю позицию Вашингтона по урегулированию на Украине. По его словам, Москва исходит из того, что американцы пока не отказались от предложений, озвученных ими в Анкоридже. Он также выразил уверенность, что данная встреча в любом случае будет полезной.Госсекретарь США Марко Рубио отказался отвечать на вопросы журналистов перед началом встречи с главой МИД РФ в Маниле, проигнорировав вопрос о том, спросит ли он Лаврова о якобы содействии России Ирану в конфликте Тегерана с Соединенными Штатами.В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что стороны обстоятельно обменялись мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне.При обсуждении украинской проблематики Сергей Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал внимание на недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение".Глава МИД РФ вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие.Речь шла о региональной и международной проблематике, в том числе об обстановке в Персидском заливе.Лавров и Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между ГК "Роскосмос" и НАСА, а также высказались за развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры.Также они уделили внимание нормализации условий функционирования дипмиссий России и США.Данные переговоры — это четвертая личная встреча двух дипломатов. Последний раз они виделись на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2025-го.

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политика, сша, россия, переговоры, сергей безруков, марко рубио, генеральная ассамблея оон