https://uz.sputniknews.ru/20260723/delegatsiya-uzbekistana-posetila-park-vysokix-texnologiy-v-belarusi-59203223.html

Делегация Узбекистана посетила Парк высоких технологий в Беларуси

Делегация Узбекистана посетила Парк высоких технологий в Беларуси

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере информационных технологий и цифровой экономики, реализацию совместных проектов и установление прямых деловых связей между технологическими компаниями двух стран

2026-07-23T09:15+0500

2026-07-23T09:15+0500

2026-07-23T09:15+0500

беларусь

узбекистан

сотрудничество

it-технологии

цифровизация

экономика

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с начальником территориального управления министерства цифровых технологий по Республике Каракалпакстан Тимуром Баекеевым посетила посетила Парк высоких технологий в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.Гостям представили белорусские решения для современной дорожной инфраструктуры и умного города, индустрии развлечений, медицины и образования.Делегация также ознакомилась с технологиями мониторинга состояния атмосферного воздуха, обнаружения лесных пожаров, диагностики зданий и сооружений.

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беларусь, узбекистан, сотрудничество, it-технологии, цифровизация, экономика