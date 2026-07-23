https://uz.sputniknews.ru/20260723/delegatsiya-uzbekistana-posetila-park-vysokix-texnologiy-v-belarusi-59203223.html
Делегация Узбекистана посетила Парк высоких технологий в Беларуси
Делегация Узбекистана посетила Парк высоких технологий в Беларуси
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере информационных технологий и цифровой экономики, реализацию совместных проектов и установление прямых деловых связей между технологическими компаниями двух стран
2026-07-23T09:15+0500
2026-07-23T09:15+0500
2026-07-23T09:15+0500
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сотрудничество
it-технологии
цифровизация
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с начальником территориального управления министерства цифровых технологий по Республике Каракалпакстан Тимуром Баекеевым посетила посетила Парк высоких технологий в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.Гостям представили белорусские решения для современной дорожной инфраструктуры и умного города, индустрии развлечений, медицины и образования.Делегация также ознакомилась с технологиями мониторинга состояния атмосферного воздуха, обнаружения лесных пожаров, диагностики зданий и сооружений.
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беларусь, узбекистан, сотрудничество, it-технологии, цифровизация, экономика
беларусь, узбекистан, сотрудничество, it-технологии, цифровизация, экономика
Делегация Узбекистана посетила Парк высоких технологий в Беларуси
Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере информационных технологий и цифровой экономики, реализацию совместных проектов и установление прямых деловых связей между технологическими компаниями двух стран.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik.
Делегация Узбекистана во главе с начальником территориального управления министерства цифровых технологий по Республике Каракалпакстан Тимуром Баекеевым посетила посетила Парк высоких технологий в Беларуси. Об этом сообщает
БелТА.
“Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере информационных технологий и цифровой экономики, реализацию совместных проектов и установление прямых деловых связей между технологическими компаниями двух стран”, — говорится в сообщении.
Гостям представили белорусские решения для современной дорожной инфраструктуры и умного города, индустрии развлечений, медицины и образования.
Делегация также ознакомилась с технологиями мониторинга состояния атмосферного воздуха, обнаружения лесных пожаров, диагностики зданий и сооружений.