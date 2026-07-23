https://uz.sputniknews.ru/20260723/gijduvanskuyu-keramiku-i-kulinarnoe-iskusstvo-predstavyat-na-festivale-v-buxarskoy-oblasti-59214719.html
Гиждуванскую керамику и кулинарное искусство представят на фестивале в Бухарской области
Гиждуванскую керамику и кулинарное искусство представят на фестивале в Бухарской области
Sputnik Узбекистан
Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы известных мастеров Гиждуванской школы керамики, ярмарку ремесленников и попробовать 35 национальных блюд
2026-07-23T12:50+0500
2026-07-23T12:50+0500
2026-07-23T12:50+0500
туризм
фестиваль
керамика
национальные блюда
бухарская область
узбекистан
общество
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Гиждуванскую керамику и кулинарное искусство представят на фестивале в Бухарской области, сообщает пресс-служба Комитета по туризму Узбекистана.Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы известных мастеров Гиждуванской школы керамики, ознакомиться с выставками изделий национальных ремесел, включая ювелирное искусство, кузнечное дело, художественную резьбу по дереву, ковроткачество и вышивку. На ярмарке ремесленных изделий местные мастера представят свои уникальные авторские работы.В программе также гастрономический праздник с презентацией 35 национальных блюд, фестиваль "Кофе и чай", показательные выступления мастеров кулинарного искусства, концертные программы с участием фольклорных коллективов, соревнования по национальным видам спорта, народные гуляния и различные конкурсы. Проведение фестиваля направлено на широкую популяризацию национальных ремесел, гастрономического туризма и богатого культурного наследия Узбекистана, а также на дальнейшее продвижение туристического потенциала Гиждувана среди отечественных и зарубежных туристов, добавили в пресс-службе комитета.
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туризм, фестиваль, керамика, национальные блюда, бухарская область, узбекистан, общество
туризм, фестиваль, керамика, национальные блюда, бухарская область, узбекистан, общество
Гиждуванскую керамику и кулинарное искусство представят на фестивале в Бухарской области
Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы известных мастеров Гиждуванской школы керамики, ярмарку ремесленников и попробовать 35 национальных блюд.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik.
Гиждуванскую керамику и кулинарное искусство представят на фестивале в Бухарской области, сообщает
пресс-служба Комитета по туризму Узбекистана.
“22 августа на территории исторического комплекса "Гиждуван Кургони" в Гиждуванском районе Бухарской области состоится фестиваль "Гиждуванская керамика и кулинарное искусство", объединяющий лучшие традиции национального ремесленного и гастрономического наследия Узбекистана”, — говорится в сообщении.
Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы известных мастеров Гиждуванской школы керамики, ознакомиться с выставками изделий национальных ремесел, включая ювелирное искусство, кузнечное дело, художественную резьбу по дереву, ковроткачество и вышивку. На ярмарке ремесленных изделий местные мастера представят свои уникальные авторские работы.
В программе также гастрономический праздник с презентацией 35 национальных блюд, фестиваль "Кофе и чай", показательные выступления мастеров кулинарного искусства, концертные программы с участием фольклорных коллективов, соревнования по национальным видам спорта, народные гуляния и различные конкурсы.
Проведение фестиваля направлено на широкую популяризацию национальных ремесел, гастрономического туризма и богатого культурного наследия Узбекистана, а также на дальнейшее продвижение туристического потенциала Гиждувана среди отечественных и зарубежных туристов, добавили в пресс-службе комитета.