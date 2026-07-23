https://uz.sputniknews.ru/20260723/gijduvanskuyu-keramiku-i-kulinarnoe-iskusstvo-predstavyat-na-festivale-v-buxarskoy-oblasti-59214719.html

Гиждуванскую керамику и кулинарное искусство представят на фестивале в Бухарской области

Гиждуванскую керамику и кулинарное искусство представят на фестивале в Бухарской области

Sputnik Узбекистан

Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы известных мастеров Гиждуванской школы керамики, ярмарку ремесленников и попробовать 35 национальных блюд

2026-07-23T12:50+0500

2026-07-23T12:50+0500

2026-07-23T12:50+0500

туризм

фестиваль

керамика

национальные блюда

бухарская область

узбекистан

общество

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Гиждуванскую керамику и кулинарное искусство представят на фестивале в Бухарской области, сообщает пресс-служба Комитета по туризму Узбекистана.Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы известных мастеров Гиждуванской школы керамики, ознакомиться с выставками изделий национальных ремесел, включая ювелирное искусство, кузнечное дело, художественную резьбу по дереву, ковроткачество и вышивку. На ярмарке ремесленных изделий местные мастера представят свои уникальные авторские работы.В программе также гастрономический праздник с презентацией 35 национальных блюд, фестиваль "Кофе и чай", показательные выступления мастеров кулинарного искусства, концертные программы с участием фольклорных коллективов, соревнования по национальным видам спорта, народные гуляния и различные конкурсы. Проведение фестиваля направлено на широкую популяризацию национальных ремесел, гастрономического туризма и богатого культурного наследия Узбекистана, а также на дальнейшее продвижение туристического потенциала Гиждувана среди отечественных и зарубежных туристов, добавили в пресс-службе комитета.

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туризм, фестиваль, керамика, национальные блюда, бухарская область, узбекистан, общество