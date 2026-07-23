https://uz.sputniknews.ru/20260723/kak-izmenitsya-vvp-na-dushu-naseleniya-v-uzbekistane-v-20262029-godax-59215939.html
Как изменится ВВП на душу населения в Узбекистане в 2026–2029 годах
Как изменится ВВП на душу населения в Узбекистане в 2026–2029 годах
Sputnik Узбекистан
Обновленная оценка темпа роста ВВП приводится в Фискальной стратегии республики на трехлетний период
2026-07-23T17:40+0500
2026-07-23T17:40+0500
2026-07-23T17:40+0500
инфографика
узбекистан
ввп
население
экономика
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Согласно расчетам, в Узбекистане ВВП на душу населения вырастет с $4629 в 2026 году до $6203 к 2029 году.Минэкономфин в Фискальной стратегии на 2027−2029 годы улучшил макроэкономический прогноз, повысив ожидания по росту экономики относительно параметров, заложенных в законе о госбюджете.По расчетам ведомства, в 2027 году экономика Узбекистана вырастет на 6,9%, а в 2028-2029 годах темпы ускорятся до 7,1% и 7,4% соответственно.Номинальный объем валового внутреннего продукта увеличится с ожидаемых 2,18 квадрлн сумов в 2026 году до 2,47 квадрлн сумов в 2027 году, 2,83 квадрлн сумов — в 2028 году и 3,23 квадрлн сумов — к 2029 году.ВВП на душу населения рассчитывается путем деления валового внутреннего продукта страны, скорректированного на инфляцию, на общую численность населения.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, узбекистан, ввп, население, экономика, инфографика
инфографика, узбекистан, ввп, население, экономика, инфографика
Как изменится ВВП на душу населения в Узбекистане в 2026–2029 годах
Обновленная оценка темпа роста ВВП приводится в Фискальной стратегии республики на трехлетний период.
Согласно расчетам, в Узбекистане ВВП на душу населения вырастет с $4629 в 2026 году до $6203 к 2029 году.
Минэкономфин в Фискальной стратегии на 2027−2029 годы улучшил макроэкономический прогноз, повысив ожидания по росту экономики относительно параметров, заложенных в законе о госбюджете.
По расчетам ведомства, в 2027 году экономика Узбекистана вырастет на 6,9%, а в 2028-2029 годах темпы ускорятся до 7,1% и 7,4% соответственно.
Номинальный объем валового внутреннего продукта увеличится с ожидаемых 2,18 квадрлн сумов в 2026 году до 2,47 квадрлн сумов в 2027 году, 2,83 квадрлн сумов — в 2028 году и 3,23 квадрлн сумов — к 2029 году.
ВВП на душу населения рассчитывается путем деления валового внутреннего продукта страны, скорректированного на инфляцию, на общую численность населения.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан
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