https://uz.sputniknews.ru/20260723/kak-izmenitsya-vvp-na-dushu-naseleniya-v-uzbekistane-v-20262029-godax-59215939.html

Как изменится ВВП на душу населения в Узбекистане в 2026–2029 годах

Как изменится ВВП на душу населения в Узбекистане в 2026–2029 годах

Sputnik Узбекистан

Обновленная оценка темпа роста ВВП приводится в Фискальной стратегии республики на трехлетний период

2026-07-23T17:40+0500

2026-07-23T17:40+0500

2026-07-23T17:40+0500

инфографика

узбекистан

ввп

население

экономика

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Согласно расчетам, в Узбекистане ВВП на душу населения вырастет с $4629 в 2026 году до $6203 к 2029 году.Минэкономфин в Фискальной стратегии на 2027−2029 годы улучшил макроэкономический прогноз, повысив ожидания по росту экономики относительно параметров, заложенных в законе о госбюджете.По расчетам ведомства, в 2027 году экономика Узбекистана вырастет на 6,9%, а в 2028-2029 годах темпы ускорятся до 7,1% и 7,4% соответственно.Номинальный объем валового внутреннего продукта увеличится с ожидаемых 2,18 квадрлн сумов в 2026 году до 2,47 квадрлн сумов в 2027 году, 2,83 квадрлн сумов — в 2028 году и 3,23 квадрлн сумов — к 2029 году.ВВП на душу населения рассчитывается путем деления валового внутреннего продукта страны, скорректированного на инфляцию, на общую численность населения.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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