https://uz.sputniknews.ru/20260723/kogda-napitok-v-plastike-na-solntse-mojet-byt-opasen-59181670.html
Когда напиток в пластике на солнце может быть опасен — ответ эксперта
Когда напиток в пластике на солнце может быть опасен — ответ эксперта
Sputnik Узбекистан
Известно, что пластиковую бутылку с водой нельзя оставлять на солнце, потому что она превратится в потенциальный источник вредных веществ. Тепло и ультрафиолет заставят пластик выделять фталаты и бисфенолы, которые могут оказать негативное влияние на организм людей
2026-07-23T22:01+0500
2026-07-23T22:01+0500
2026-07-23T22:01+0500
это интересно
мнение эксперта
напиток
пластиковая бутылка
солнце
здоровье
опасность
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Пластиковые бутылки для напитков изготавливают из полиэтилентерефталата (ПЭТ) — очень термоустойчивого материала, сообщает радио Sputnik со ссылкой на автора и ведущего программы "Живая еда" на телеканале НТВ, врача Сергея Малоземова.По его словам, оставленная в машине на солнце пластиковая бутылка способна навредить только в двух случаях.Вторая ситуация, продолжил он, связана с самим напитком."Это нагревание самого напитка. То есть, если он долго лежит на жаре, то если это газировка с сахарозаменителями, то, например, сахарозаменитель аспартам не любит долгого нагревания, там начинают выделяться канцерогенные вещества. Второй пример — это квас, когда долго лежит в тепле, то там очень становится много градусов алкоголя. Мы проводили даже замеры, которые показали, что после вот такого кваса, полежавшего в машине на жаре, конечно, нельзя садиться за руль, потому что алкотестер показывает превышение", — заключил Сергей Малоземов.
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мнение эксперта, напиток, пластиковая бутылка, солнце, здоровье, опасность
мнение эксперта, напиток, пластиковая бутылка, солнце, здоровье, опасность
Когда напиток в пластике на солнце может быть опасен — ответ эксперта
Известно, что пластиковую бутылку с водой нельзя оставлять на солнце, потому что она превратится в потенциальный источник вредных веществ. Тепло и ультрафиолет заставят пластик выделять фталаты и бисфенолы, которые могут оказать негативное влияние на организм людей.
Пластиковые бутылки для напитков изготавливают из полиэтилентерефталата (ПЭТ) — очень термоустойчивого материала, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на автора и ведущего программы "Живая еда" на телеканале НТВ, врача Сергея Малоземова.
"Температура, при которой начинает выделяться что-то вредное, это приблизительно 400 градусов, и такой температуры невозможно достичь, если не нагревать специально эту бутылку. То есть, если вы не положите ее на плиту, куда-то в огонь, на мангал и тому подобное, то все будет хорошо", — считает эксперт.
По его словам, оставленная в машине на солнце пластиковая бутылка способна навредить только в двух случаях.
"Это та гипотетическая ситуация, когда лучи солнца образуют, пройдя через бутылку с напитком, как бы линзу, и тогда может что-то нагреться и воспламениться. Такие случаи пожаров в магазинах бывали, когда особенно были такие пузатые, шарообразные бутылки, которые действительно срабатывали как концентратор солнечных лучей", — пояснил Малоземов.
Вторая ситуация, продолжил он, связана с самим напитком.
"Это нагревание самого напитка. То есть, если он долго лежит на жаре, то если это газировка с сахарозаменителями, то, например, сахарозаменитель аспартам не любит долгого нагревания, там начинают выделяться канцерогенные вещества. Второй пример — это квас, когда долго лежит в тепле, то там очень становится много градусов алкоголя. Мы проводили даже замеры, которые показали, что после вот такого кваса, полежавшего в машине на жаре, конечно, нельзя садиться за руль, потому что алкотестер показывает превышение", — заключил Сергей Малоземов.