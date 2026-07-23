https://uz.sputniknews.ru/20260723/kogda-napitok-v-plastike-na-solntse-mojet-byt-opasen-59181670.html

Когда напиток в пластике на солнце может быть опасен — ответ эксперта

Когда напиток в пластике на солнце может быть опасен — ответ эксперта

Sputnik Узбекистан

Известно, что пластиковую бутылку с водой нельзя оставлять на солнце, потому что она превратится в потенциальный источник вредных веществ. Тепло и ультрафиолет заставят пластик выделять фталаты и бисфенолы, которые могут оказать негативное влияние на организм людей

2026-07-23T22:01+0500

2026-07-23T22:01+0500

2026-07-23T22:01+0500

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мнение эксперта

напиток

пластиковая бутылка

солнце

здоровье

опасность

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Пластиковые бутылки для напитков изготавливают из полиэтилентерефталата (ПЭТ) — очень термоустойчивого материала, сообщает радио Sputnik со ссылкой на автора и ведущего программы "Живая еда" на телеканале НТВ, врача Сергея Малоземова.По его словам, оставленная в машине на солнце пластиковая бутылка способна навредить только в двух случаях.Вторая ситуация, продолжил он, связана с самим напитком."Это нагревание самого напитка. То есть, если он долго лежит на жаре, то если это газировка с сахарозаменителями, то, например, сахарозаменитель аспартам не любит долгого нагревания, там начинают выделяться канцерогенные вещества. Второй пример — это квас, когда долго лежит в тепле, то там очень становится много градусов алкоголя. Мы проводили даже замеры, которые показали, что после вот такого кваса, полежавшего в машине на жаре, конечно, нельзя садиться за руль, потому что алкотестер показывает превышение", — заключил Сергей Малоземов.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, напиток, пластиковая бутылка, солнце, здоровье, опасность