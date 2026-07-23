https://uz.sputniknews.ru/20260723/moskva-texnologii-i-opyt-kotorye-mogut-byt-polezny-uzbekistanu-59220950.html

Москва — порт пяти морей: технологии и опыт, которые могут быть полезны Узбекистану

Москва — порт пяти морей: технологии и опыт, которые могут быть полезны Узбекистану

Sputnik Узбекистан

Столица РФ наглядно показывает, как развивается современный мегаполис — от медиа и культуры до передовых технологий и городской инфраструктуры

2026-07-23T15:59+0500

2026-07-23T15:59+0500

2026-07-23T17:11+0500

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Москву не случайно называют портом пяти морей. Здесь пересекаются транспортные, деловые, культурные и технологические маршруты, а сама российская столица стала площадкой для реализации масштабных проектов и международного сотрудничества.Увидеть это своими глазами смогли участники Форума массмедиа российских соотечественников, который объединил более 40 журналистов из 24 стран.Организаторы — Правительство Москвы, ДВМС, МДС и Союз журналистов Москвы.В рамках форума прошел финал конкурса "Говорим, пишем, думаем по-русски!". В числе победителей — три представителя Узбекистана: Шахло Джамалдинова и Тамилла Мавлянова из Самарканда, а также Зулхумор Нарметова из Ташкентской области.Деловая программа мероприятия включала круглые столы, мастер-классы и конференцию "Журналистика XXI века — конкуренция и солидарность. Русский язык объединяет!".Участники также посетили киностудию "Мосфильм", ВДНХ, центр "Космонавтика и авиация" и шоу-макет "Моя Россия".Москва наглядно показывает, как развивается современный мегаполис — от медиа и культуры до передовых технологий и городской инфраструктуры. Многие из этих решений и подходов могут быть полезны и Узбекистану, где сегодня активно реализуются проекты по цифровизации, развитию городской среды и международному сотрудничеству.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.

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