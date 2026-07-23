https://uz.sputniknews.ru/20260723/na-rynke-eski-juva-v-samom-razgare-sezon-dyn-i-arbuzov--59207193.html

Вкус ташкентского лета: на рынке "Эски Жува" в самом разгаре сезон дынь и арбузов

Вкус ташкентского лета: на рынке "Эски Жува" в самом разгаре сезон дынь и арбузов

Sputnik Узбекистан

Прилавки ташкентского рынка "Эски Жува" заполнили дыни разных сортов и крупные джизакские арбузы. Предприниматель Достон Носиров рассказал, какие плоды представлены в продаже, сколько они весят и во сколько обходятся покупателям

2026-07-23T18:13+0500

2026-07-23T18:13+0500

2026-07-23T18:13+0500

дыня

арбуз

базар

ташкент

фото

фотолента

рынок

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В разгар лета на рынке "Эски Жува" в Ташкенте особенно оживленно. С раннего утра сюда привозят арбузы и дыни, продавцы разгружают машины, раскладывают товар на прилавках и помогают покупателям выбрать спелые плоды. Среди представленных сортов — "Чиллаки", "Кукча", "Гулоба", "Хандалак" и "Обинавот".Предприниматель Достон Носиров занимается сезонной продажей бахчевых культур. По его словам, в этом году фермеры собрали качественный урожай.Одним из наиболее популярных летних сортов остается "Чиллаки". Свое название дыня получила благодаря времени созревания — она поспевает в самый жаркий период лета, который называют чилля.По 5 000 сумов за килограмм продают и сорт "Обинавот", выращенный в Сырдарьинской области. Дыня сорта "Кукча" стоит около 7 000 сумов за килограмм.Особое место на прилавках занимают арбузы, доставленные из Джизакской области. Их цена составляет примерно 3 500 сумов за килограмм. Средний вес одного плода — от восьми до десяти килограммов.Фотографии с рынка передают атмосферу летней торговли: горы арбузов и дынь, разгрузку свежего урожая, наплыв покупателей и работу продавцов, для которых сезон бахчевых — одно из самых напряженных и ярких времен года.

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дыня, арбуз, базар, ташкент, фото, фото, фотолента, рынок