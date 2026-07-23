Вкус ташкентского лета: на рынке "Эски Жува" в самом разгаре сезон дынь и арбузов
Вкус ташкентского лета: на рынке "Эски Жува" в самом разгаре сезон дынь и арбузов
Sputnik Узбекистан
Прилавки ташкентского рынка "Эски Жува" заполнили дыни разных сортов и крупные джизакские арбузы. Предприниматель Достон Носиров рассказал, какие плоды представлены в продаже, сколько они весят и во сколько обходятся покупателям
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В разгар лета на рынке "Эски Жува" в Ташкенте особенно оживленно. С раннего утра сюда привозят арбузы и дыни, продавцы разгружают машины, раскладывают товар на прилавках и помогают покупателям выбрать спелые плоды. Среди представленных сортов — "Чиллаки", "Кукча", "Гулоба", "Хандалак" и "Обинавот".Предприниматель Достон Носиров занимается сезонной продажей бахчевых культур. По его словам, в этом году фермеры собрали качественный урожай.Одним из наиболее популярных летних сортов остается "Чиллаки". Свое название дыня получила благодаря времени созревания — она поспевает в самый жаркий период лета, который называют чилля.По 5 000 сумов за килограмм продают и сорт "Обинавот", выращенный в Сырдарьинской области. Дыня сорта "Кукча" стоит около 7 000 сумов за килограмм.Особое место на прилавках занимают арбузы, доставленные из Джизакской области. Их цена составляет примерно 3 500 сумов за килограмм. Средний вес одного плода — от восьми до десяти килограммов.Фотографии с рынка передают атмосферу летней торговли: горы арбузов и дынь, разгрузку свежего урожая, наплыв покупателей и работу продавцов, для которых сезон бахчевых — одно из самых напряженных и ярких времен года.
Прилавки ташкентского рынка "Эски Жува" заполнили дыни разных сортов и крупные джизакские арбузы. Предприниматель Достон Носиров рассказал, какие плоды представлены в продаже, сколько они весят и в какую сумму обходятся покупателям.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В разгар лета на рынке "Эски Жува" в Ташкенте особенно оживленно. С раннего утра сюда привозят арбузы и дыни, продавцы разгружают машины, раскладывают товар на прилавках и помогают покупателям выбрать спелые плоды. Среди представленных сортов — "Чиллаки", "Кукча", "Гулоба", "Хандалак" и "Обинавот".
Предприниматель Достон Носиров занимается сезонной продажей бахчевых культур. По его словам, в этом году фермеры собрали качественный урожай.
"Наши дехкане выращивают сладкие и качественные плоды. Мы стараемся предлагать их по доступным для населения ценам. Слава Богу, урожай в этом году хороший", — рассказал Достон Носиров.
Одним из наиболее популярных летних сортов остается "Чиллаки". Свое название дыня получила благодаря времени созревания — она поспевает в самый жаркий период лета, который называют чилля.
"Дыни сорта “Чиллаки” весят в среднем от трех до восьми килограммов. Сейчас килограмм стоит около 5 000 сумов. Крупная дыня может обойтись в 40 тысяч сумов, однако при покупке мы часто уступаем и договариваемся о цене", — пояснил предприниматель.
По 5 000 сумов за килограмм продают и сорт "Обинавот", выращенный в Сырдарьинской области. Дыня сорта "Кукча" стоит около 7 000 сумов за килограмм.
Особое место на прилавках занимают арбузы, доставленные из Джизакской области. Их цена составляет примерно 3 500 сумов за килограмм. Средний вес одного плода — от восьми до десяти килограммов.
"Один арбуз обычно стоит около 30–35 тысяч сумов. Покупатели выбирают плоды разного размера — кто-то берет небольшой арбуз, а кто-то ищет самый крупный", — отметил Достон Носиров.
Фотографии с рынка передают атмосферу летней торговли: горы арбузов и дынь, разгрузку свежего урожая, наплыв покупателей и работу продавцов, для которых сезон бахчевых — одно из самых напряженных и ярких времен года.