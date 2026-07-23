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Вкус ташкентского лета: на рынке "Эски Жува" в самом разгаре сезон дынь и арбузов
Вкус ташкентского лета: на рынке "Эски Жува" в самом разгаре сезон дынь и арбузов
Sputnik Узбекистан
Прилавки ташкентского рынка "Эски Жува" заполнили дыни разных сортов и крупные джизакские арбузы. Предприниматель Достон Носиров рассказал, какие плоды представлены в продаже, сколько они весят и во сколько обходятся покупателям
2026-07-23T18:13+0500
2026-07-23T18:13+0500
дыня
арбуз
базар
ташкент
фото
фотолента
рынок
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В разгар лета на рынке "Эски Жува" в Ташкенте особенно оживленно. С раннего утра сюда привозят арбузы и дыни, продавцы разгружают машины, раскладывают товар на прилавках и помогают покупателям выбрать спелые плоды. Среди представленных сортов — "Чиллаки", "Кукча", "Гулоба", "Хандалак" и "Обинавот".Предприниматель Достон Носиров занимается сезонной продажей бахчевых культур. По его словам, в этом году фермеры собрали качественный урожай.Одним из наиболее популярных летних сортов остается "Чиллаки". Свое название дыня получила благодаря времени созревания — она поспевает в самый жаркий период лета, который называют чилля.По 5 000 сумов за килограмм продают и сорт "Обинавот", выращенный в Сырдарьинской области. Дыня сорта "Кукча" стоит около 7 000 сумов за килограмм.Особое место на прилавках занимают арбузы, доставленные из Джизакской области. Их цена составляет примерно 3 500 сумов за килограмм. Средний вес одного плода — от восьми до десяти килограммов.Фотографии с рынка передают атмосферу летней торговли: горы арбузов и дынь, разгрузку свежего урожая, наплыв покупателей и работу продавцов, для которых сезон бахчевых — одно из самых напряженных и ярких времен года.
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дыня, арбуз, базар, ташкент, фото, фото, фотолента, рынок
дыня, арбуз, базар, ташкент, фото, фото, фотолента, рынок

Вкус ташкентского лета: на рынке "Эски Жува" в самом разгаре сезон дынь и арбузов

18:13 23.07.2026
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Эксклюзив
Прилавки ташкентского рынка "Эски Жува" заполнили дыни разных сортов и крупные джизакские арбузы. Предприниматель Достон Носиров рассказал, какие плоды представлены в продаже, сколько они весят и в какую сумму обходятся покупателям.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В разгар лета на рынке "Эски Жува" в Ташкенте особенно оживленно. С раннего утра сюда привозят арбузы и дыни, продавцы разгружают машины, раскладывают товар на прилавках и помогают покупателям выбрать спелые плоды. Среди представленных сортов — "Чиллаки", "Кукча", "Гулоба", "Хандалак" и "Обинавот".
Предприниматель Достон Носиров занимается сезонной продажей бахчевых культур. По его словам, в этом году фермеры собрали качественный урожай.

"Наши дехкане выращивают сладкие и качественные плоды. Мы стараемся предлагать их по доступным для населения ценам. Слава Богу, урожай в этом году хороший", — рассказал Достон Носиров.

Одним из наиболее популярных летних сортов остается "Чиллаки". Свое название дыня получила благодаря времени созревания — она поспевает в самый жаркий период лета, который называют чилля.

"Дыни сорта “Чиллаки” весят в среднем от трех до восьми килограммов. Сейчас килограмм стоит около 5 000 сумов. Крупная дыня может обойтись в 40 тысяч сумов, однако при покупке мы часто уступаем и договариваемся о цене", — пояснил предприниматель.

По 5 000 сумов за килограмм продают и сорт "Обинавот", выращенный в Сырдарьинской области. Дыня сорта "Кукча" стоит около 7 000 сумов за килограмм.
Особое место на прилавках занимают арбузы, доставленные из Джизакской области. Их цена составляет примерно 3 500 сумов за килограмм. Средний вес одного плода — от восьми до десяти килограммов.

"Один арбуз обычно стоит около 30–35 тысяч сумов. Покупатели выбирают плоды разного размера — кто-то берет небольшой арбуз, а кто-то ищет самый крупный", — отметил Достон Носиров.

Фотографии с рынка передают атмосферу летней торговли: горы арбузов и дынь, разгрузку свежего урожая, наплыв покупателей и работу продавцов, для которых сезон бахчевых — одно из самых напряженных и ярких времен года.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Продавцы передают арбуз друг другу во время работы

Продавцы передают арбуз друг другу во время работы - Sputnik Узбекистан
1/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Продавцы передают арбуз друг другу во время работы

© Sputnik / Бахром Хатамов

Продажа арбузов, доставленных на рынок грузовым автомобилем

Продажа арбузов, доставленных на рынок грузовым автомобилем - Sputnik Узбекистан
2/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Продажа арбузов, доставленных на рынок грузовым автомобилем

© Sputnik / Бахром Хатамов

Арбузы и дыни разных сортов на торговом прилавке

Арбузы и дыни разных сортов на торговом прилавке - Sputnik Узбекистан
3/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Арбузы и дыни разных сортов на торговом прилавке

© Sputnik / Бахром Хатамов

Взвешивание и подготовка арбузов к продаже

Взвешивание и подготовка арбузов к продаже - Sputnik Узбекистан
4/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Взвешивание и подготовка арбузов к продаже

© Sputnik / Бахром Хатамов

Разрезанная дыня для дегустации

Разрезанная дыня для дегустации - Sputnik Узбекистан
5/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Разрезанная дыня для дегустации

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сезон бахчевых на рынке

Сезон бахчевых на рынке - Sputnik Узбекистан
6/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сезон бахчевых на рынке

© Sputnik / Бахром Хатамов

Спелый и ароматный арбуз на рынке "Эски Жува"

Спелый и ароматный арбуз на рынке &quot;Эски Жува&quot; - Sputnik Узбекистан
7/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Спелый и ароматный арбуз на рынке "Эски Жува"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители рынка около тележек со свежими арбузами и дынями

Посетители рынка около тележек со свежими арбузами и дынями - Sputnik Узбекистан
8/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители рынка около тележек со свежими арбузами и дынями

© Sputnik / Бахром Хатамов

Достон Носиров демонстрирует один из популярных сортов дыни

Достон Носиров демонстрирует один из популярных сортов дыни - Sputnik Узбекистан
9/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Достон Носиров демонстрирует один из популярных сортов дыни

© Sputnik / Бахром Хатамов

Продавцы раскладывают свежую партию арбузов

Продавцы раскладывают свежую партию арбузов - Sputnik Узбекистан
10/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Продавцы раскладывают свежую партию арбузов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Дыни сорта "Чиллаки"

Дыни сорта &quot;Чиллаки&quot; - Sputnik Узбекистан
11/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Дыни сорта "Чиллаки"

© Sputnik / Бахром ХатамовСезон дынь и арбузов на рынке "Эски Жува"
Сезон дынь и арбузов на рынке Эски Жува - Sputnik Узбекистан
12/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Сезон дынь и арбузов на рынке "Эски Жува"
© Sputnik / Бахром Хатамов

Покупатель уносит с рынка дыню и арбуз

Покупатель уносит с рынка дыню и арбуз - Sputnik Узбекистан
13/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Покупатель уносит с рынка дыню и арбуз

© Sputnik / Бахром Хатамов

Прилавок с дынями и арбузами

Прилавок с дынями и арбузами - Sputnik Узбекистан
14/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Прилавок с дынями и арбузами

© Sputnik / Бахром Хатамов

Покупатели выбирают дыни у торгового ряда

Покупатели выбирают дыни у торгового ряда - Sputnik Узбекистан
15/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Покупатели выбирают дыни у торгового ряда

© Sputnik / Бахром Хатамов

Дыни сорта "Кукалапиш"

Дыни сорта &quot;Кукалапиш&quot; - Sputnik Узбекистан
16/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Дыни сорта "Кукалапиш"

© Sputnik / Бахром ХатамовСезон дынь и арбузов на рынке "Эски Жува"
Сезон дынь и арбузов на рынке Эски Жува - Sputnik Узбекистан
17/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Сезон дынь и арбузов на рынке "Эски Жува"
© Sputnik / Бахром Хатамов

Дыни сорта "Кукча"

Дыни сорта &quot;Кукча&quot; - Sputnik Узбекистан
18/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Дыни сорта "Кукча"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Продавец демонстрирует крупный арбуз нового урожая

Продавец демонстрирует крупный арбуз нового урожая - Sputnik Узбекистан
19/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Продавец демонстрирует крупный арбуз нового урожая

© Sputnik / Бахром Хатамов

Дыни сорта "Обинавот"

Дыни сорта &quot;Обинавот&quot; - Sputnik Узбекистан
20/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Дыни сорта "Обинавот"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Продажа бахчевых в разгар летнего сезона

Продажа бахчевых в разгар летнего сезона - Sputnik Узбекистан
21/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Продажа бахчевых в разгар летнего сезона

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