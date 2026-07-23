Сокращение бедности и модернизация сел: парламентарии Узбекистана изучили опыт КНР
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаДелегация Олий Мажлиса Республики Узбекистан изучила опыт Китая по сокращению бедности и модернизации сел
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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В китайской провинции Аньхой реализуют проекты по обеспечению занятости населения, созданию дополнительного источника дохода за счет солнечных панелей, развитию агротуризма, надомного труда и ремесленничества.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Делегация Олий Мажлиса Узбекистана изучила опыт Китайской Народной Республики по сокращению бедности и модернизации сел, сообщает пресс-служба верхней палаты.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаДелегация Олий Мажлиса Республики Узбекистан изучила опыт Китая по сокращению бедности и модернизации сел
Делегация Олий Мажлиса Республики Узбекистан изучила опыт Китая по сокращению бедности и модернизации сел
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
В китайской провинции Аньхой реализуют проекты по обеспечению занятости населения, созданию дополнительного источника дохода за счет солнечных панелей, развитию агротуризма, надомного труда и ремесленничества.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаДелегация Олий Мажлиса Республики Узбекистан изучила опыт Китая по сокращению бедности и модернизации сел
Делегация Олий Мажлиса Республики Узбекистан изучила опыт Китая по сокращению бедности и модернизации сел
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Парламентарии также ознакомились с системой гарантированной реализации продукции.
Кроме того, в ходе переговоров с руководством Общества дружбы китайского народа с зарубежными странами (CPAFFC) обсудили вопросы дальнейшего развития народной дипломатии, торгово-экономического, инвестиционного и межпарламентского сотрудничества.