https://uz.sputniknews.ru/20260723/sokraschenie-bednosti-i-modernizatsiya-sel-parlamentarii-uzbekistana-izuchili-opyt-knr-59219263.html

Сокращение бедности и модернизация сел: парламентарии Узбекистана изучили опыт КНР

Сокращение бедности и модернизация сел: парламентарии Узбекистана изучили опыт КНР

Sputnik Узбекистан

В китайской провинции Аньхой реализуют проекты по обеспечению занятости населения, созданию дополнительного источника дохода за счет солнечных панелей, развитию агротуризма, надомного труда и ремесленничества

2026-07-23T13:55+0500

2026-07-23T13:55+0500

2026-07-23T13:55+0500

узбекистан

делегация

олий мажлис

опыт

кнр

сокращение

бедность

модернизация

село

общество

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Делегация Олий Мажлиса Узбекистана изучила опыт Китайской Народной Республики по сокращению бедности и модернизации сел, сообщает пресс-служба верхней палаты.В китайской провинции Аньхой реализуют проекты по обеспечению занятости населения, созданию дополнительного источника дохода за счет солнечных панелей, развитию агротуризма, надомного труда и ремесленничества.Парламентарии также ознакомились с системой гарантированной реализации продукции.Кроме того, в ходе переговоров с руководством Общества дружбы китайского народа с зарубежными странами (CPAFFC) обсудили вопросы дальнейшего развития народной дипломатии, торгово-экономического, инвестиционного и межпарламентского сотрудничества.

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узбекистан, делегация, олий мажлис, опыт, кнр, сокращение, бедность, модернизация, село, общество