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https://uz.sputniknews.ru/20260723/sokraschenie-bednosti-i-modernizatsiya-sel-parlamentarii-uzbekistana-izuchili-opyt-knr-59219263.html
Сокращение бедности и модернизация сел: парламентарии Узбекистана изучили опыт КНР
Сокращение бедности и модернизация сел: парламентарии Узбекистана изучили опыт КНР
Sputnik Узбекистан
В китайской провинции Аньхой реализуют проекты по обеспечению занятости населения, созданию дополнительного источника дохода за счет солнечных панелей, развитию агротуризма, надомного труда и ремесленничества
2026-07-23T13:55+0500
2026-07-23T13:55+0500
узбекистан
делегация
олий мажлис
опыт
кнр
сокращение
бедность
модернизация
село
общество
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Делегация Олий Мажлиса Узбекистана изучила опыт Китайской Народной Республики по сокращению бедности и модернизации сел, сообщает пресс-служба верхней палаты.В китайской провинции Аньхой реализуют проекты по обеспечению занятости населения, созданию дополнительного источника дохода за счет солнечных панелей, развитию агротуризма, надомного труда и ремесленничества.Парламентарии также ознакомились с системой гарантированной реализации продукции.Кроме того, в ходе переговоров с руководством Общества дружбы китайского народа с зарубежными странами (CPAFFC) обсудили вопросы дальнейшего развития народной дипломатии, торгово-экономического, инвестиционного и межпарламентского сотрудничества.
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узбекистан, делегация, олий мажлис, опыт, кнр, сокращение, бедность, модернизация, село, общество
узбекистан, делегация, олий мажлис, опыт, кнр, сокращение, бедность, модернизация, село, общество

Сокращение бедности и модернизация сел: парламентарии Узбекистана изучили опыт КНР

13:55 23.07.2026
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаДелегация Олий Мажлиса Республики Узбекистан изучила опыт Китая по сокращению бедности и модернизации сел
Делегация Олий Мажлиса Республики Узбекистан изучила опыт Китая по сокращению бедности и модернизации сел - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2026
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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В китайской провинции Аньхой реализуют проекты по обеспечению занятости населения, созданию дополнительного источника дохода за счет солнечных панелей, развитию агротуризма, надомного труда и ремесленничества.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Делегация Олий Мажлиса Узбекистана изучила опыт Китайской Народной Республики по сокращению бедности и модернизации сел, сообщает пресс-служба верхней палаты.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаДелегация Олий Мажлиса Республики Узбекистан изучила опыт Китая по сокращению бедности и модернизации сел
Делегация Олий Мажлиса Республики Узбекистан изучила опыт Китая по сокращению бедности и модернизации сел - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2026
Делегация Олий Мажлиса Республики Узбекистан изучила опыт Китая по сокращению бедности и модернизации сел
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
В китайской провинции Аньхой реализуют проекты по обеспечению занятости населения, созданию дополнительного источника дохода за счет солнечных панелей, развитию агротуризма, надомного труда и ремесленничества.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаДелегация Олий Мажлиса Республики Узбекистан изучила опыт Китая по сокращению бедности и модернизации сел
Делегация Олий Мажлиса Республики Узбекистан изучила опыт Китая по сокращению бедности и модернизации сел - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2026
Делегация Олий Мажлиса Республики Узбекистан изучила опыт Китая по сокращению бедности и модернизации сел
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Парламентарии также ознакомились с системой гарантированной реализации продукции.
Кроме того, в ходе переговоров с руководством Общества дружбы китайского народа с зарубежными странами (CPAFFC) обсудили вопросы дальнейшего развития народной дипломатии, торгово-экономического, инвестиционного и межпарламентского сотрудничества.
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