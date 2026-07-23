https://uz.sputniknews.ru/20260723/svo-rossiyskaya-armiya-osvobodila-belitskoe-v-dnr-59220034.html

СВО: российская армия освободила Белицкое в ДНР

СВО: российская армия освободила Белицкое в ДНР

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Центр"

2026-07-23T15:00+0500

2026-07-23T15:00+0500

2026-07-23T15:00+0500

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Российские бойцы освободили Белицкое в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Центр".Штурмовые подразделения российской группировки войск использовали бронетехнику в процессе наступления.В настоящее время город находится под контролем российских войск, проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий, добавили в Минобороны РФ.

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