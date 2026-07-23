https://uz.sputniknews.ru/20260723/svo-rossiyskaya-armiya-osvobodila-belitskoe-v-dnr-59220034.html
СВО: российская армия освободила Белицкое в ДНР
СВО: российская армия освободила Белицкое в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Центр"
2026-07-23T15:00+0500
2026-07-23T15:00+0500
2026-07-23T15:00+0500
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Российские бойцы освободили Белицкое в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Центр".Штурмовые подразделения российской группировки войск использовали бронетехнику в процессе наступления.В настоящее время город находится под контролем российских войск, проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий, добавили в Минобороны РФ.
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сво, россия, всу, безопасность, в мире, днр
сво, россия, всу, безопасность, в мире, днр
СВО: российская армия освободила Белицкое в ДНР
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik.
Российские бойцы освободили Белицкое в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Центр".
"Подразделениями группировки "Центр" освобожден населенный пункт Белицкое Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Штурмовые подразделения российской группировки войск использовали бронетехнику в процессе наступления.
В настоящее время город находится под контролем российских войск, проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий, добавили в Минобороны РФ.