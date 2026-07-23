https://uz.sputniknews.ru/20260723/v-buxarskoy-oblasti-zapuskayut-proekt-na-15-mln-59205009.html

В Бухарской области запускают проект на $15 млн

В Бухарской области запускают проект на $15 млн

Sputnik Узбекистан

На заводе планируют производить химические добавки для повышения качества цементно-бетонных изделий и асфальтобетонных смесей, используемых при строительстве автомобильных дорог и аэродромов

2026-07-23T09:52+0500

2026-07-23T09:52+0500

2026-07-23T09:54+0500

узбекистан

бухарская область

инвестпроекты

сотрудничество

южная корея

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В Бухарской области запускают проект на $15 млн, предусматривающий выпуск химических добавок для дорожного строительства, сообщает ИА "Дунё". Ранее такую продукцию в Узбекистане не производили, а необходимые материалы импортировали.В ходе испытаний, прошедших в июне, уже выпустили 10 тонн продукции.Генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Хажиакбар Вахабов и руководитель компании Жасур Джумаев, работающий Приморском крае, обсудили вопросы реализации инвестпроекта в Бухарской области, ход строительства предприятия, текущие результаты работы и дальнейшие шаги по его запуску.Отмечалось, что после выхода предприятия на полную мощность планируют создать около 45–50 рабочих мест, обеспечить внутренний рынок республики и наладить экспорт продукции в соседние страны, включая Таджикистан и Афганистан.

узбекистан

бухарская область

южная корея

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, бухарская область, инвестпроекты, сотрудничество, южная корея