В Бухарской области запускают проект на $15 млн
09:52 23.07.2026 (обновлено: 09:54 23.07.2026)
© SputnikРабочие на фоне нефтехимического комплекса
© Sputnik
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На заводе планируют производить химические добавки для повышения качества цементно-бетонных изделий и асфальтобетонных смесей, используемых при строительстве автомобильных дорог и аэродромов.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В Бухарской области запускают проект на $15 млн, предусматривающий выпуск химических добавок для дорожного строительства, сообщает ИА "Дунё".
Ранее такую продукцию в Узбекистане не производили, а необходимые материалы импортировали.
“Проект компании "Master Innovation" реализуется в Каганском районе Бухарской области при участии предпринимателей из Узбекистана и Южной Кореи. Общий объем инвестиций составляет 15 миллионов долларов. На заводе планируется производство химических добавок D110 для повышения качества цементно-бетонных изделий и асфальтобетонных смесей, используемых при строительстве автомобильных дорог и аэродромов”, — говорится в сообщении.
В ходе испытаний, прошедших в июне, уже выпустили 10 тонн продукции.
Генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Хажиакбар Вахабов и руководитель компании Жасур Джумаев, работающий Приморском крае, обсудили вопросы реализации инвестпроекта в Бухарской области, ход строительства предприятия, текущие результаты работы и дальнейшие шаги по его запуску.
© ИА "Дунё"В Бухарской области запускается производство химических добавок для дорожного строительства
В Бухарской области запускается производство химических добавок для дорожного строительства
© ИА "Дунё"
Отмечалось, что после выхода предприятия на полную мощность планируют создать около 45–50 рабочих мест, обеспечить внутренний рынок республики и наладить экспорт продукции в соседние страны, включая Таджикистан и Афганистан.