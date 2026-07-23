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https://uz.sputniknews.ru/20260723/v-buxarskoy-oblasti-zapuskayut-proekt-na-15-mln-59205009.html
В Бухарской области запускают проект на $15 млн
В Бухарской области запускают проект на $15 млн
Sputnik Узбекистан
На заводе планируют производить химические добавки для повышения качества цементно-бетонных изделий и асфальтобетонных смесей, используемых при строительстве автомобильных дорог и аэродромов
2026-07-23T09:52+0500
2026-07-23T09:54+0500
узбекистан
бухарская область
инвестпроекты
сотрудничество
южная корея
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В Бухарской области запускают проект на $15 млн, предусматривающий выпуск химических добавок для дорожного строительства, сообщает ИА "Дунё". Ранее такую продукцию в Узбекистане не производили, а необходимые материалы импортировали.В ходе испытаний, прошедших в июне, уже выпустили 10 тонн продукции.Генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Хажиакбар Вахабов и руководитель компании Жасур Джумаев, работающий Приморском крае, обсудили вопросы реализации инвестпроекта в Бухарской области, ход строительства предприятия, текущие результаты работы и дальнейшие шаги по его запуску.Отмечалось, что после выхода предприятия на полную мощность планируют создать около 45–50 рабочих мест, обеспечить внутренний рынок республики и наладить экспорт продукции в соседние страны, включая Таджикистан и Афганистан.
узбекистан
бухарская область
южная корея
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узбекистан, бухарская область, инвестпроекты, сотрудничество, южная корея
узбекистан, бухарская область, инвестпроекты, сотрудничество, южная корея

В Бухарской области запускают проект на $15 млн

09:52 23.07.2026 (обновлено: 09:54 23.07.2026)
© SputnikРабочие на фоне нефтехимического комплекса
Рабочие на фоне нефтехимического комплекса - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2026
© Sputnik
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На заводе планируют производить химические добавки для повышения качества цементно-бетонных изделий и асфальтобетонных смесей, используемых при строительстве автомобильных дорог и аэродромов.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В Бухарской области запускают проект на $15 млн, предусматривающий выпуск химических добавок для дорожного строительства, сообщает ИА "Дунё".
Ранее такую продукцию в Узбекистане не производили, а необходимые материалы импортировали.
“Проект компании "Master Innovation" реализуется в Каганском районе Бухарской области при участии предпринимателей из Узбекистана и Южной Кореи. Общий объем инвестиций составляет 15 миллионов долларов. На заводе планируется производство химических добавок D110 для повышения качества цементно-бетонных изделий и асфальтобетонных смесей, используемых при строительстве автомобильных дорог и аэродромов”, — говорится в сообщении.
В ходе испытаний, прошедших в июне, уже выпустили 10 тонн продукции.
Генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Хажиакбар Вахабов и руководитель компании Жасур Джумаев, работающий Приморском крае, обсудили вопросы реализации инвестпроекта в Бухарской области, ход строительства предприятия, текущие результаты работы и дальнейшие шаги по его запуску.
© ИА "Дунё"В Бухарской области запускается производство химических добавок для дорожного строительства
В Бухарской области запускается производство химических добавок для дорожного строительства - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2026
В Бухарской области запускается производство химических добавок для дорожного строительства
© ИА "Дунё"
Отмечалось, что после выхода предприятия на полную мощность планируют создать около 45–50 рабочих мест, обеспечить внутренний рынок республики и наладить экспорт продукции в соседние страны, включая Таджикистан и Афганистан.
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