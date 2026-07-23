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https://uz.sputniknews.ru/20260723/v-sng-povysyat-bezopasnost-poletov-grajdanskoy-aviatsii-59212811.html
В СНГ повысят безопасность полетов гражданской авиации
В СНГ повысят безопасность полетов гражданской авиации
Sputnik Узбекистан
Направления взаимодействия предусматривают программный и гибкий системный технический подход, позволяющий государтвам совершенствовать национальные планы развития систем организации воздушного движения, исходя из эксплуатационных требований
2026-07-23T11:49+0500
2026-07-23T12:06+0500
снг
сотрудничество
авиаперелет
воздушное пространство
экономика
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Участники очередного заседания Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ обсудили проект Плана мероприятий по реализации Концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств-участников Содружества Независимых Государств.Документ призван содействовать повышению безопасности полетов гражданской авиации и экономической эффективности использования воздушного пространства государств-участников СНГ.Включенные в него практические направления взаимодействия предусматривают программный и гибкий системный технический подход, позволяющий государствам совершенствовать национальные планы развития систем организации воздушного движения, исходя из эксплуатационных требований.Ожидаемым результатом их реализации является повышение безопасности, регулярности и экономичности полетов воздушных судов гражданской авиации и качества обслуживания воздушного движения.Документ планируют представить на рассмотрение Экономического совета и Совета глав правительств СНГ.Также на заседании рассмотрели:
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снг, сотрудничество, авиаперелет, воздушное пространство, экономика
снг, сотрудничество, авиаперелет, воздушное пространство, экономика

В СНГ повысят безопасность полетов гражданской авиации

11:49 23.07.2026 (обновлено: 12:06 23.07.2026)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Победа" в Международном аэропорту Внуково.
Самолет авиакомпании Победа в Международном аэропорту Внуково. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2026
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Направления взаимодействия предусматривают программный и гибкий системный технический подход, позволяющий государствам совершенствовать национальные планы развития систем организации воздушного движения, исходя из эксплуатационных требований.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Участники очередного заседания Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ обсудили проект Плана мероприятий по реализации Концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств-участников Содружества Независимых Государств.
© Пресс-служба Исполкома СНГСостоялось очередное заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ
Состоялось очередное заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2026
Состоялось очередное заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ
© Пресс-служба Исполкома СНГ
Документ призван содействовать повышению безопасности полетов гражданской авиации и экономической эффективности использования воздушного пространства государств-участников СНГ.
Включенные в него практические направления взаимодействия предусматривают программный и гибкий системный технический подход, позволяющий государствам совершенствовать национальные планы развития систем организации воздушного движения, исходя из эксплуатационных требований.
Ожидаемым результатом их реализации является повышение безопасности, регулярности и экономичности полетов воздушных судов гражданской авиации и качества обслуживания воздушного движения.
Документ планируют представить на рассмотрение Экономического совета и Совета глав правительств СНГ.
Также на заседании рассмотрели:
проекты Концепции цифровой трансформации отраслей лесопромышленного комплекса государств-участников СНГ и Плана мероприятий по ее реализации;
отчет о деятельности Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) в 2023–2026 годах;
отчет о деятельности Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ в 2023–2025 годах;
проект единого бюджета органов Содружества Независимых Государств.
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