https://uz.sputniknews.ru/20260723/v-sng-povysyat-bezopasnost-poletov-grajdanskoy-aviatsii-59212811.html

В СНГ повысят безопасность полетов гражданской авиации

В СНГ повысят безопасность полетов гражданской авиации

Sputnik Узбекистан

Направления взаимодействия предусматривают программный и гибкий системный технический подход, позволяющий государтвам совершенствовать национальные планы развития систем организации воздушного движения, исходя из эксплуатационных требований

2026-07-23T11:49+0500

2026-07-23T11:49+0500

2026-07-23T12:06+0500

снг

сотрудничество

авиаперелет

воздушное пространство

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/07/38669552_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_0a459b6418ee7d7761cac5fc8460ac3c.jpg

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Участники очередного заседания Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ обсудили проект Плана мероприятий по реализации Концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств-участников Содружества Независимых Государств.Документ призван содействовать повышению безопасности полетов гражданской авиации и экономической эффективности использования воздушного пространства государств-участников СНГ.Включенные в него практические направления взаимодействия предусматривают программный и гибкий системный технический подход, позволяющий государствам совершенствовать национальные планы развития систем организации воздушного движения, исходя из эксплуатационных требований.Ожидаемым результатом их реализации является повышение безопасности, регулярности и экономичности полетов воздушных судов гражданской авиации и качества обслуживания воздушного движения.Документ планируют представить на рассмотрение Экономического совета и Совета глав правительств СНГ.Также на заседании рассмотрели:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

снг, сотрудничество, авиаперелет, воздушное пространство, экономика