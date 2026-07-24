https://uz.sputniknews.ru/20260724/baxtiyor-saidov-provel-vstrechu-s-sergeem-lavrovym-na-polyax-smid-shos-59256973.html

Бахтиёр Саидов провел встречу с Сергеем Лавровым на полях СМИД ШОС

Бахтиёр Саидов провел встречу с Сергеем Лавровым на полях СМИД ШОС

Sputnik Узбекистан

Главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и России обсудили развитие стратегического партнерства между двумя странами, расширение торгово-экономического и межрегионального сотрудничества, а также взаимодействие по актуальным международным вопросам.

2026-07-24T17:59+0500

2026-07-24T17:59+0500

2026-07-24T18:07+0500

бахтиёр саидов

сергей лавров

россия

узбекистан

мид узбекистана

мид россии

встреча

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. На полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества состоялась встреча министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёра Саидова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Об этом Саидов сообщил в своем Telegram-канале.В ходе переговоров стороны отметили высокую динамику развития узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества. Было подчеркнуто, что активный и доверительный диалог между лидерами двух государств является важной основой для дальнейшего последовательного укрепления сотрудничества по всем направлениям.Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки и подтвердили готовность продолжать тесное взаимодействие в рамках ШОС, СНГ, ООН и других многосторонних площадок.

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бахтиёр саидов, сергей лавров, россия, узбекистан, мид узбекистана, мид россии, встреча