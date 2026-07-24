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https://uz.sputniknews.ru/20260724/baxtiyor-saidov-provel-vstrechu-s-sergeem-lavrovym-na-polyax-smid-shos-59256973.html
Бахтиёр Саидов провел встречу с Сергеем Лавровым на полях СМИД ШОС
Бахтиёр Саидов провел встречу с Сергеем Лавровым на полях СМИД ШОС
Sputnik Узбекистан
Главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и России обсудили развитие стратегического партнерства между двумя странами, расширение торгово-экономического и межрегионального сотрудничества, а также взаимодействие по актуальным международным вопросам.
2026-07-24T17:59+0500
2026-07-24T18:07+0500
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. На полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества состоялась встреча министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёра Саидова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Об этом Саидов сообщил в своем Telegram-канале.В ходе переговоров стороны отметили высокую динамику развития узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества. Было подчеркнуто, что активный и доверительный диалог между лидерами двух государств является важной основой для дальнейшего последовательного укрепления сотрудничества по всем направлениям.Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки и подтвердили готовность продолжать тесное взаимодействие в рамках ШОС, СНГ, ООН и других многосторонних площадок.
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бахтиёр саидов, сергей лавров, россия, узбекистан, мид узбекистана, мид россии, встреча
бахтиёр саидов, сергей лавров, россия, узбекистан, мид узбекистана, мид россии, встреча

Бахтиёр Саидов провел встречу с Сергеем Лавровым на полях СМИД ШОС

17:59 24.07.2026 (обновлено: 18:07 24.07.2026)
© Telegram-канал/ Baxtiyor SaidovБахтиёр Саидов встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Бахтиёр Саидов встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2026
© Telegram-канал/ Baxtiyor Saidov
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Главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и России обсудили развитие стратегического партнерства между двумя странами, расширение торгово-экономического и межрегионального сотрудничества, а также взаимодействие по актуальным международным вопросам.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. На полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества состоялась встреча министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёра Саидова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Об этом Саидов сообщил в своем Telegram-канале.
В ходе переговоров стороны отметили высокую динамику развития узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества. Было подчеркнуто, что активный и доверительный диалог между лидерами двух государств является важной основой для дальнейшего последовательного укрепления сотрудничества по всем направлениям.
"Особое внимание уделили своевременной и полной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, дальнейшему расширению торгово-экономических и межрегиональных связей, а также активизации культурно-гуманитарных обменов", — написал Саидов.
© Telegram-канал/ Baxtiyor SaidovБахтиёр Саидов встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Бахтиёр Саидов встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2026
Бахтиёр Саидов встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
© Telegram-канал/ Baxtiyor Saidov
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки и подтвердили готовность продолжать тесное взаимодействие в рамках ШОС, СНГ, ООН и других многосторонних площадок.
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