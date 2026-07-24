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Главы МИД Узбекистана и Китая обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества

Главы МИД Узбекистана и Китая обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества

Sputnik Узбекистан

Бахтиёр Саидов провёл встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. В ходе переговоров стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, реализацию ранее достигнутых договорённостей, а также взаимодействие в рамках международных и региональных организаций.

2026-07-24T09:46+0500

2026-07-24T09:46+0500

2026-07-24T09:49+0500

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ван и

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Об этом глава МИД Узбекистана сообщил в своем Telegram-канале.Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства.В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов взаимодействия двух государств.Особое внимание участники переговоров уделили своевременной и полной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также повышению эффективности экономической дипломатии.Кроме того, Бахтиёр Саидов и Ван И подробно обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, формата "Центральная Азия – Китай" и других многосторонних площадок.По итогам встречи стороны подтвердили готовность объединить усилия для дальнейшего укрепления отношений всепогодного всестороннего стратегического партнерства между Узбекистаном и Китаем.

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