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Главы МИД Узбекистана и Китая обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества
Главы МИД Узбекистана и Китая обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества
Sputnik Узбекистан
Бахтиёр Саидов провёл встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. В ходе переговоров стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, реализацию ранее достигнутых договорённостей, а также взаимодействие в рамках международных и региональных организаций.
2026-07-24T09:46+0500
2026-07-24T09:46+0500
2026-07-24T09:49+0500
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ван и
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Об этом глава МИД Узбекистана сообщил в своем Telegram-канале.Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства.В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов взаимодействия двух государств.Особое внимание участники переговоров уделили своевременной и полной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также повышению эффективности экономической дипломатии.Кроме того, Бахтиёр Саидов и Ван И подробно обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, формата "Центральная Азия – Китай" и других многосторонних площадок.По итогам встречи стороны подтвердили готовность объединить усилия для дальнейшего укрепления отношений всепогодного всестороннего стратегического партнерства между Узбекистаном и Китаем.
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мид узбекистана, бахтиёр саидов, ван и, узбекистан, китай
мид узбекистана, бахтиёр саидов, ван и, узбекистан, китай
Главы МИД Узбекистана и Китая обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества
09:46 24.07.2026 (обновлено: 09:49 24.07.2026)
Бахтиёр Саидов провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. В ходе переговоров стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, реализацию ранее достигнутых договоренностей, а также взаимодействие в рамках международных и региональных организаций.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Об этом глава МИД Узбекистана сообщил в своем Telegram-канале.
Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства.
В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов взаимодействия двух государств.
"Обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, высокотехнологичной и других приоритетных сферах", — говорится в сообщении.
Особое внимание участники переговоров уделили своевременной и полной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также повышению эффективности экономической дипломатии.
Кроме того, Бахтиёр Саидов и Ван И подробно обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, формата "Центральная Азия – Китай" и других многосторонних площадок.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность объединить усилия для дальнейшего укрепления отношений всепогодного всестороннего стратегического партнерства между Узбекистаном и Китаем.