Как Россия помогает создавать водную стратегию Узбекистана — видео
18:05 24.07.2026 (обновлено: 18:06 24.07.2026)
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Россия и Узбекистан разрабатывают стратегию рационального водопользования до 2050 года. Ученые МГУ делятся опытом в сфере водоснабжения, подготовки кадров и экологического управления.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Ташкент, посвященный разработке водной стратегии Узбекистана до 2050 года.
Академик Московского государственного университета Владимир Квинт рассказал, что ученые МГУ уже несколько лет работают с узбекскими партнерами. Ранее они участвовали в создании стратегии питьевого водоснабжения, на основе которой был создан АО “Узсувтаъминот”, а также разработали стратегию промышленного водопользования для Навоийского горно-металлургического комбината.
Сегодня этот опыт используется при подготовке Национальной стратегии рационального водопользования и охраны окружающей среды до 2050 года. В ее основе — 9 стратегических контуров и 43 приоритета, а главный принцип документа — человек и его качество жизни.
По словам Квинта, для успешной реализации стратегии важно готовить специалистов, развивать профильные кафедры в вузах, а также формировать культуру бережного отношения к воде со школьной скамьи. В стране уже переведены и изданы на узбекском языке учебники МГУ по стратегированию. Это позволило начать подготовку специалистов в университетах Узбекистана.
Одновременно, считает академик, формировать культуру рационального отношения к воде необходимо с детства. По его мнению, к этой работе важно подключать не только школы и вузы, но и махалли.
Еще одной инициативой может стать создание в Узбекистане эколого-экономического совета, который будет регулярно оценивать ход реализации водной стратегии и при необходимости предлагать корректировки.
Заместитель председателя правления “Узсувтаъминот” Хуршид Рахматуллаев отметил, что в Узбекистане продолжается модернизация системы водоснабжения. Особое внимание уделяется водосберегающим технологиям и строительству современных водоочистных сооружений.
Кроме того, в стране обновляют лаборатории контроля качества питьевой воды. Сейчас их уже 85, а в перспективе результаты исследований планируют сделать доступными онлайн, чтобы жители могли узнать, какую воду они получают и соответствует ли она стандартам качества.
Полное видео пресс-мероприятия — по ссылке.
Академик Московского государственного университета Владимир Квинт рассказал, что ученые МГУ уже несколько лет работают с узбекскими партнерами. Ранее они участвовали в создании стратегии питьевого водоснабжения, на основе которой был создан АО “Узсувтаъминот”, а также разработали стратегию промышленного водопользования для Навоийского горно-металлургического комбината.
Сегодня этот опыт используется при подготовке Национальной стратегии рационального водопользования и охраны окружающей среды до 2050 года. В ее основе — 9 стратегических контуров и 43 приоритета, а главный принцип документа — человек и его качество жизни.
По словам Квинта, для успешной реализации стратегии важно готовить специалистов, развивать профильные кафедры в вузах, а также формировать культуру бережного отношения к воде со школьной скамьи. В стране уже переведены и изданы на узбекском языке учебники МГУ по стратегированию. Это позволило начать подготовку специалистов в университетах Узбекистана.
Одновременно, считает академик, формировать культуру рационального отношения к воде необходимо с детства. По его мнению, к этой работе важно подключать не только школы и вузы, но и махалли.
Еще одной инициативой может стать создание в Узбекистане эколого-экономического совета, который будет регулярно оценивать ход реализации водной стратегии и при необходимости предлагать корректировки.
Заместитель председателя правления “Узсувтаъминот” Хуршид Рахматуллаев отметил, что в Узбекистане продолжается модернизация системы водоснабжения. Особое внимание уделяется водосберегающим технологиям и строительству современных водоочистных сооружений.
Кроме того, в стране обновляют лаборатории контроля качества питьевой воды. Сейчас их уже 85, а в перспективе результаты исследований планируют сделать доступными онлайн, чтобы жители могли узнать, какую воду они получают и соответствует ли она стандартам качества.
Полное видео пресс-мероприятия — по ссылке.