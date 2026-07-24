https://uz.sputniknews.ru/20260724/kak-rossiya-pomogaet-sozdavat-vodnuyu-strategiyu-uzbekistana-video-59253474.html

Как Россия помогает создавать водную стратегию Узбекистана — видео

Как Россия помогает создавать водную стратегию Узбекистана — видео

Sputnik Узбекистан

Россия и Узбекистан разрабатывают стратегию рационального водопользования до 2050 года. Ученые МГУ делятся опытом в сфере водоснабжения, подготовки кадров и экологического управления.

2026-07-24T18:05+0500

2026-07-24T18:05+0500

2026-07-24T18:06+0500

пресс-центр

видео

вода

россия

узбекистан

водные ресурсы

видеомост

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Ташкент, посвященный разработке водной стратегии Узбекистана до 2050 года.Академик Московского государственного университета Владимир Квинт рассказал, что ученые МГУ уже несколько лет работают с узбекскими партнерами. Ранее они участвовали в создании стратегии питьевого водоснабжения, на основе которой был создан АО “Узсувтаъминот”, а также разработали стратегию промышленного водопользования для Навоийского горно-металлургического комбината.Сегодня этот опыт используется при подготовке Национальной стратегии рационального водопользования и охраны окружающей среды до 2050 года. В ее основе — 9 стратегических контуров и 43 приоритета, а главный принцип документа — человек и его качество жизни.По словам Квинта, для успешной реализации стратегии важно готовить специалистов, развивать профильные кафедры в вузах, а также формировать культуру бережного отношения к воде со школьной скамьи. В стране уже переведены и изданы на узбекском языке учебники МГУ по стратегированию. Это позволило начать подготовку специалистов в университетах Узбекистана.Одновременно, считает академик, формировать культуру рационального отношения к воде необходимо с детства. По его мнению, к этой работе важно подключать не только школы и вузы, но и махалли.Еще одной инициативой может стать создание в Узбекистане эколого-экономического совета, который будет регулярно оценивать ход реализации водной стратегии и при необходимости предлагать корректировки.Заместитель председателя правления “Узсувтаъминот” Хуршид Рахматуллаев отметил, что в Узбекистане продолжается модернизация системы водоснабжения. Особое внимание уделяется водосберегающим технологиям и строительству современных водоочистных сооружений.Кроме того, в стране обновляют лаборатории контроля качества питьевой воды. Сейчас их уже 85, а в перспективе результаты исследований планируют сделать доступными онлайн, чтобы жители могли узнать, какую воду они получают и соответствует ли она стандартам качества.Полное видео пресс-мероприятия — по ссылке.

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