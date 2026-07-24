https://uz.sputniknews.ru/20260724/mirziyoev-raxmon-obsudili-ukreplenie-tadjiksko-uzbekskogo-sotrudnichestva-59240873.html

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон обсудили укрепление таджикско-узбекского сотрудничества

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон обсудили укрепление таджикско-узбекского сотрудничества

Sputnik Узбекистан

В ходе телефонного разговора главы Узбекистана и Таджикистана обсудили график предстоящих встреч и контактов на полях международных и региональных мероприятий.

2026-07-24T12:41+0500

2026-07-24T12:41+0500

2026-07-24T12:41+0500

узбекистан

таджикистан

телефонный разговор

шавкат мирзиёев

эмомали рахмон

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом пресс-служба главы государства.В ходе беседы глава таджикского государства поздравил узбекского лидера с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности.Собеседники отметили устойчивое развитие Узбекистана, его последовательное продвижение по пути социально-экономического прогресса и укрепление международного авторитета страны.Речь также шла о реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Таджикистана в Узбекистан 26–27 марта этого года, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.Особое внимание в ходе разговора было уделено состоянию и перспективам узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества. Эмомали Рахмон подчеркнул заинтересованность Таджикистана в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества, основанного на многовековой дружбе, добрососедстве и взаимном уважении.Главы государств также обсудили предстоящие встречи и контакты в рамках международных и региональных мероприятий.Состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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узбекистан, таджикистан, телефонный разговор, шавкат мирзиёев, эмомали рахмон