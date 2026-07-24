https://uz.sputniknews.ru/20260724/mirziyoev-raxmon-obsudili-ukreplenie-tadjiksko-uzbekskogo-sotrudnichestva-59240873.html
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон обсудили укрепление таджикско-узбекского сотрудничества
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон обсудили укрепление таджикско-узбекского сотрудничества
Sputnik Узбекистан
В ходе телефонного разговора главы Узбекистана и Таджикистана обсудили график предстоящих встреч и контактов на полях международных и региональных мероприятий.
2026-07-24T12:41+0500
2026-07-24T12:41+0500
2026-07-24T12:41+0500
узбекистан
таджикистан
телефонный разговор
шавкат мирзиёев
эмомали рахмон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1b/56548772_0:266:2560:1706_1920x0_80_0_0_ec3ac61581c551f53dc9700fce0889ca.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом пресс-служба главы государства.В ходе беседы глава таджикского государства поздравил узбекского лидера с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности.Собеседники отметили устойчивое развитие Узбекистана, его последовательное продвижение по пути социально-экономического прогресса и укрепление международного авторитета страны.Речь также шла о реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Таджикистана в Узбекистан 26–27 марта этого года, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.Особое внимание в ходе разговора было уделено состоянию и перспективам узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества. Эмомали Рахмон подчеркнул заинтересованность Таджикистана в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества, основанного на многовековой дружбе, добрососедстве и взаимном уважении.Главы государств также обсудили предстоящие встречи и контакты в рамках международных и региональных мероприятий.Состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1b/56548772_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_6a35af69d086930a479a48fad66783a5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан, таджикистан, телефонный разговор, шавкат мирзиёев, эмомали рахмон
узбекистан, таджикистан, телефонный разговор, шавкат мирзиёев, эмомали рахмон
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон обсудили укрепление таджикско-узбекского сотрудничества
В ходе телефонного разговора главы Узбекистана и Таджикистана обсудили график предстоящих встреч и контактов на полях международных и региональных мероприятий.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом пресс-служба главы государства.
В ходе беседы глава таджикского государства поздравил узбекского лидера с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности.
"Лидер Таджикистана тепло поздравил главу нашего государства с днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и новых свершений на пути воплощения в жизнь чаяний дружественного народа Узбекистана. Эмомали Рахмон особо отметил, что благодаря усилиям Президента Узбекистана, сегодня страна уверенно продвигается по пути социально экономического развития, последовательно укрепляя свой авторитет на международной арене", — говорится в сообщении.
Собеседники отметили устойчивое развитие Узбекистана, его последовательное продвижение по пути социально-экономического прогресса и укрепление международного авторитета страны.
Речь также шла о реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Таджикистана в Узбекистан 26–27 марта этого года, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Особое внимание в ходе разговора было уделено состоянию и перспективам узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества. Эмомали Рахмон подчеркнул заинтересованность Таджикистана в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества, основанного на многовековой дружбе, добрососедстве и взаимном уважении.
Главы государств также обсудили предстоящие встречи и контакты в рамках международных и региональных мероприятий.
Состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.