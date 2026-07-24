Президенту Узбекистана — 69: кто из лидеров государств его поздравил
15:15 24.07.2026 (обновлено: 15:19 24.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Шавкат Мирзиёев 24 июля отмечает день рождения.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня отмечает 69-й день рождения. Его поздравили главы стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба президента.
Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем поздравлении пожелал здоровья, семейного благополучия и новых успехов Шавкату Мирзиёеву, а народу Узбекистана — мира и процветания. Он также передал теплые пожелания президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Гурбангулы Бердымухамедовым
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Гурбангулы Бердымухамедовым
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе беседы отмечен вклад Шавката Мирзиёева в развитие Узбекистана и укрепление узбекско-туркменских отношений. Стороны обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства, рост взаимной торговли, реализацию совместных проектов и расширение сотрудничества в различных сферах.
Особое внимание уделено вопросам регионального взаимодействия, включая подготовку к Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Авазе.
Еще один телефонный разговор состоялся с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Он поздравил узбекского коллегу с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на пути воплощения в жизнь чаяний дружественного народа Узбекистана.
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон посетили мавзолеи Бахауддина Накшбанда и Саманидов
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон посетили мавзолеи Бахауддина Накшбанда и Саманидов
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе беседы стороны обсудили дальнейшее развитие узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также реализацию договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Таджикистана в Узбекистан 26–27 марта, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Также рассмотрены вопросы региональной повестки и график предстоящих встреч.
С поздравлениями позвонил и Касым-Жомарт Токаев. Президент Казахстана сердечно поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения и пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского народа Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-казахстанских отношений. С удовлетворением отметили нарастающую динамику взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, включая рост объемов товарооборота, продвижение важных проектов кооперации в приоритетных отраслях.
Главы государств также обменялись мнениями по актуальной региональной повестке, рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.
Cостоялся также телефонный разговор президента Узбекистана и с кыргызстанским коллегой Садыром Жапаровым. Лидер Кыргызстана тепло поздравил Шавката Мирзиёева, пожелав крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а также мира и процветания братскому узбекскому народу.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча лидеров Центральной Азии и Европейского Союза в Чолпон-Ате.
Встреча лидеров Центральной Азии и Европейского Союза в Чолпон-Ате.
Он также высоко оценил проводимые в Узбекистане реформы и вклад Шавката Мирзиёева в укрепление узбекско-кыргызских отношений.
Стороны отметили динамичное развитие двустороннего сотрудничества, рост взаимной торговли и реализацию совместных проектов, а также обсудили подготовку к предстоящему саммиту на высшем уровне, уделив особое внимание торгово-экономической повестке.
В числе лидеров стран СНГ, поздравивших Мирзиёева с днем рождения, — президенты Азербайджана и Беларуси — Ильхам Алиев и Александр Лукашенко.
Лидер Азербайджана пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья, счастья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а также мира, благополучия и процветания многонациональному народу Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в работе первого саммита Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии и выдвинул ряд практических инициатив по дальнейшему усилению регионального сотрудничества в рамках СПЕКА.
Шавкат Мирзиёев принял участие в работе первого саммита Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии и выдвинул ряд практических инициатив по дальнейшему усилению регионального сотрудничества в рамках СПЕКА.
В ходе беседы рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Отмечены плодотворные итоги заседаний Межправительственной комиссии и Делового совета, прошедших в Ташкенте, а также важность наполнения повестки предстоящего саммита конкретными экономическими проектами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил официальный визит в Беларусь и отбыл в Ташкент.
Шавкат Мирзиёев завершил официальный визит в Беларусь и отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Беларуси тепло поздравил Шавката Мирзиёева с днём рождения, пожелав крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, новых свершений в государственной работе, а многонациональному народу Узбекистана мира и процветания.
Речь шла о дальнейшем углубленим узбекско-белорусских отношений стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей официального визита президента Узбекистана в Минск 8-9 июля этого года.
С удовлетворением отмечены продуктивные контакты на разных уровнях. Устойчиво растут объемы товарооборота. Реализуются проекты кооперации в ключевых отраслях.
Стороны подчеркнули важность продолжения активных межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.
С поздравлениями президенту Узбекистана позвонил также президент Ирана Масуд Пезешкиан.
В телефонном разговоре он пожелал президенту Узбекистана здоровья, семейного благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев выразил серьезную обеспокоенность продолжающейся напряженностью на Ближнем Востоке, особо подчеркнув, что сегодня как никогда важно сохранять сдержанность и возобновить диалог.
В ходе телефонного разговора достигнута договоренность о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества, в частности расширении взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.
Лидеры Узбекистана и Ирана также обменялись мнениями по другим вопросам повестки дня.
Президенту Узбекистана с поздравлениями позвонил также Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья и благополучия, а дружественному народу Узбекистана – мира и процветания.
В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-грузинских отношений стратегического партнерства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проводил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Ташкент.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проводил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Ташкент.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание уделили практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Узбекистана в Грузию 2-3 июля текущего года.