https://uz.sputniknews.ru/20260724/prezidentu-uzbekistana-69-kto-iz-liderov-gosudarstv-ego-pozdravil-59248537.html

Президенту Узбекистана — 69: кто из лидеров государств его поздравил

Президенту Узбекистана — 69: кто из лидеров государств его поздравил

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев 24 июля отмечает день рождения.

2026-07-24T15:15+0500

2026-07-24T15:15+0500

2026-07-24T15:19+0500

поздравление

день рождения

шавкат мирзиёев

александр лукашенко

масуд пезешкиан

садыр жапаров

касым-жомарт токаев

гурбангулы бердымухамедов

эмомали рахмон

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня отмечает 69-й день рождения. Его поздравили главы стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба президента.Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем поздравлении пожелал здоровья, семейного благополучия и новых успехов Шавкату Мирзиёеву, а народу Узбекистана — мира и процветания. Он также передал теплые пожелания президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.В ходе беседы отмечен вклад Шавката Мирзиёева в развитие Узбекистана и укрепление узбекско-туркменских отношений. Стороны обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства, рост взаимной торговли, реализацию совместных проектов и расширение сотрудничества в различных сферах.Особое внимание уделено вопросам регионального взаимодействия, включая подготовку к Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Авазе.Еще один телефонный разговор состоялся с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Он поздравил узбекского коллегу с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на пути воплощения в жизнь чаяний дружественного народа Узбекистана.В ходе беседы стороны обсудили дальнейшее развитие узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также реализацию договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Таджикистана в Узбекистан 26–27 марта, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Также рассмотрены вопросы региональной повестки и график предстоящих встреч.С поздравлениями позвонил и Касым-Жомарт Токаев. Президент Казахстана сердечно поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения и пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского народа Узбекистана.Собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-казахстанских отношений. С удовлетворением отметили нарастающую динамику взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, включая рост объемов товарооборота, продвижение важных проектов кооперации в приоритетных отраслях.Главы государств также обменялись мнениями по актуальной региональной повестке, рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.Cостоялся также телефонный разговор президента Узбекистана и с кыргызстанским коллегой Садыром Жапаровым. Лидер Кыргызстана тепло поздравил Шавката Мирзиёева, пожелав крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а также мира и процветания братскому узбекскому народу.Он также высоко оценил проводимые в Узбекистане реформы и вклад Шавката Мирзиёева в укрепление узбекско-кыргызских отношений.Стороны отметили динамичное развитие двустороннего сотрудничества, рост взаимной торговли и реализацию совместных проектов, а также обсудили подготовку к предстоящему саммиту на высшем уровне, уделив особое внимание торгово-экономической повестке.В числе лидеров стран СНГ, поздравивших Мирзиёева с днем рождения, — президенты Азербайджана и Беларуси — Ильхам Алиев и Александр Лукашенко.Лидер Азербайджана пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья, счастья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а также мира, благополучия и процветания многонациональному народу Узбекистана.В ходе беседы рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Отмечены плодотворные итоги заседаний Межправительственной комиссии и Делового совета, прошедших в Ташкенте, а также важность наполнения повестки предстоящего саммита конкретными экономическими проектами.Глава Беларуси тепло поздравил Шавката Мирзиёева с днём рождения, пожелав крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, новых свершений в государственной работе, а многонациональному народу Узбекистана мира и процветания.Речь шла о дальнейшем углубленим узбекско-белорусских отношений стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей официального визита президента Узбекистана в Минск 8-9 июля этого года.С удовлетворением отмечены продуктивные контакты на разных уровнях. Устойчиво растут объемы товарооборота. Реализуются проекты кооперации в ключевых отраслях.Стороны подчеркнули важность продолжения активных межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.С поздравлениями президенту Узбекистана позвонил также президент Ирана Масуд Пезешкиан.В телефонном разговоре он пожелал президенту Узбекистана здоровья, семейного благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности.Шавкат Мирзиёев выразил серьезную обеспокоенность продолжающейся напряженностью на Ближнем Востоке, особо подчеркнув, что сегодня как никогда важно сохранять сдержанность и возобновить диалог.В ходе телефонного разговора достигнута договоренность о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества, в частности расширении взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.Лидеры Узбекистана и Ирана также обменялись мнениями по другим вопросам повестки дня.Президенту Узбекистана с поздравлениями позвонил также Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья и благополучия, а дружественному народу Узбекистана – мира и процветания.В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-грузинских отношений стратегического партнерства.Особое внимание уделили практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Узбекистана в Грузию 2-3 июля текущего года.

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поздравление, день рождения, шавкат мирзиёев, александр лукашенко, масуд пезешкиан, садыр жапаров, касым-жомарт токаев, гурбангулы бердымухамедов, эмомали рахмон, телефонный разговор