https://uz.sputniknews.ru/20260724/rossiya-ostaetsya-priverjena-dogovorennostyam-sammita-v-ankoridje-lavrov-59247108.html
Россия остается привержена договоренностям саммита в Анкоридже —Лавров
Россия остается привержена договоренностям саммита в Анкоридже —Лавров
Sputnik Узбекистан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва по-прежнему выступает за политико-дипломатическое урегулирование, однако намерена добиться поставленных целей при любых обстоятельствах.
2026-07-24T14:35+0500
2026-07-24T14:35+0500
2026-07-24T14:49+0500
украина
сергей лавров
россия
мид рф
конфликт
сша
аляска
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/18/59245593_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_bb1001bde4a98c5dc59a63bfcd88a262.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Россия по-прежнему выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта, однако не может повлиять на ситуацию, если США разделяют позицию европейских лидеров и Украины о том, что договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже, больше не действуют. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ШОС в Кыргызстане.По словам Лаврова, президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил, что "никакого Анкориджа больше нет", а исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что "анкориджские договоренности похоронены".Министр отметил, что если такой подход разделяют и в Вашингтоне, то Москва не может на это повлиять.Комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что предложения, сделанные на саммите РФ – США на Аляске, по украинскому урегулированию провалились, Лавров заявил, что нужно понять, кто конкретно провалился.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин приехал на саммит на Аляску, имея на руках предложения США, одобренные американским лидером Дональдом Трампом, на которые Россия согласилась."Но он добавил, что Зеленский сделает то, что он предложил. Ну, вот не получилось сделать", — отметил министр.Лавров также заявил, что отказ Киева от американских предложений во многом обусловлен масштабной военной поддержкой Украины со стороны западных стран, включая США.По его словам, американская поддержка выражается не только в поставках вооружений через европейские страны, но и в предоставлении разведывательной информации, обеспечении работы Starlink и передаче технологий, применяемых на поле боя.Глава МИД подчеркнул, что Москва остается привержена договоренностям, достигнутым в Анкоридже, и намерена выполнять взятые на себя обязательства.Ранее помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва остается привержена выполнению договоренностей, а другая сторона, судя по всему, оказалась не в состоянии пройти свою часть пути.
украина
россия
аляска
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/18/59245593_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_0ca950405a55be3178a71e1591c09b6c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, сергей лавров, россия, мид рф, конфликт, сша, аляска
украина, сергей лавров, россия, мид рф, конфликт, сша, аляска
Россия остается привержена договоренностям саммита в Анкоридже —Лавров
14:35 24.07.2026 (обновлено: 14:49 24.07.2026)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва по-прежнему выступает за политико-дипломатическое урегулирование, однако намерена добиться поставленных целей при любых обстоятельствах.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Россия по-прежнему выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта, однако не может повлиять на ситуацию, если США разделяют позицию европейских лидеров и Украины о том, что договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже, больше не действуют. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ШОС в Кыргызстане.
По словам Лаврова, президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил, что "никакого Анкориджа больше нет", а исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что "анкориджские договоренности похоронены".
Министр отметил, что если такой подход разделяют и в Вашингтоне, то Москва не может на это повлиять.
"Если это оценки, которые американцы разделяют, то что же мы можем сделать? Конечно, мы не раз говорили, что мы предпочитаем политико-дипломатическое урегулирование, но целей своих добьемся при всех обстоятельствах", — добавил он.
Комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что предложения, сделанные на саммите РФ – США на Аляске, по украинскому урегулированию провалились, Лавров заявил, что нужно понять, кто конкретно провалился.
"Насчет того, что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился", — сказал Лавров журналистам.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин приехал на саммит на Аляску, имея на руках предложения США, одобренные американским лидером Дональдом Трампом, на которые Россия согласилась.
"Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты в Анкоридже были? Были. Президент Трамп, я не выдам большой тайны, не раз говорил, что это наше предложение, частично компромиссно. Мы это приняли, что это компромиссное предложение, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежный элемент компромисса", — сказал Лавров.
"Но он добавил, что Зеленский сделает то, что он предложил. Ну, вот не получилось сделать", — отметил министр.
Лавров также заявил, что отказ Киева от американских предложений во многом обусловлен масштабной военной поддержкой Украины со стороны западных стран, включая США.
"Вот такое высокомерное, даже так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени, потому что Зеленского накачивают оружием, ему в огромных количествах доставляют дроны, которым он пытается подорвать стабильность Российской Федерации, атакуя мирных граждан и гражданские цели", — сказал Лавров журналистам.
По его словам, американская поддержка выражается не только в поставках вооружений через европейские страны, но и в предоставлении разведывательной информации, обеспечении работы Starlink и передаче технологий, применяемых на поле боя.
"И в значительной степени частью этой поддержки Зеленского является американская помощь. И не только в связи с тем, что они продают оружие Евросоюзу, а Евросоюз потом направляет его Украине, но еще и тем, что американцы предоставляют разведывательные данные, Starlink работает, технологии высокие, которые необходимо уметь применять на поле боя, тоже там не случайно оказываются", — добавил министр.
Глава МИД подчеркнул, что Москва остается привержена договоренностям, достигнутым в Анкоридже, и намерена выполнять взятые на себя обязательства.
"Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы. Ну, с той стороны этот подход модифицирован, судя по цитате Рубио. Но задачи, поставленные президентом Путиным в июне 2024 года, как он неоднократно подчеркивал, будут выполнены", — сказал он.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва остается привержена выполнению договоренностей, а другая сторона, судя по всему, оказалась не в состоянии пройти свою часть пути.