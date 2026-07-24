https://uz.sputniknews.ru/20260724/rossiya-ostaetsya-priverjena-dogovorennostyam-sammita-v-ankoridje-lavrov-59247108.html

Россия остается привержена договоренностям саммита в Анкоридже —Лавров

Россия остается привержена договоренностям саммита в Анкоридже —Лавров

Sputnik Узбекистан

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва по-прежнему выступает за политико-дипломатическое урегулирование, однако намерена добиться поставленных целей при любых обстоятельствах.

2026-07-24T14:35+0500

2026-07-24T14:35+0500

2026-07-24T14:49+0500

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Россия по-прежнему выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта, однако не может повлиять на ситуацию, если США разделяют позицию европейских лидеров и Украины о том, что договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже, больше не действуют. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ШОС в Кыргызстане.По словам Лаврова, президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил, что "никакого Анкориджа больше нет", а исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что "анкориджские договоренности похоронены".Министр отметил, что если такой подход разделяют и в Вашингтоне, то Москва не может на это повлиять.Комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что предложения, сделанные на саммите РФ – США на Аляске, по украинскому урегулированию провалились, Лавров заявил, что нужно понять, кто конкретно провалился.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин приехал на саммит на Аляску, имея на руках предложения США, одобренные американским лидером Дональдом Трампом, на которые Россия согласилась."Но он добавил, что Зеленский сделает то, что он предложил. Ну, вот не получилось сделать", — отметил министр.Лавров также заявил, что отказ Киева от американских предложений во многом обусловлен масштабной военной поддержкой Украины со стороны западных стран, включая США.По его словам, американская поддержка выражается не только в поставках вооружений через европейские страны, но и в предоставлении разведывательной информации, обеспечении работы Starlink и передаче технологий, применяемых на поле боя.Глава МИД подчеркнул, что Москва остается привержена договоренностям, достигнутым в Анкоридже, и намерена выполнять взятые на себя обязательства.Ранее помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва остается привержена выполнению договоренностей, а другая сторона, судя по всему, оказалась не в состоянии пройти свою часть пути.

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украина, сергей лавров, россия, мид рф, конфликт, сша, аляска