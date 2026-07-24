https://uz.sputniknews.ru/20260724/tashkent-kruglyy-stol-posvyaschennyy-330-letiyu-voenno-morskogo-flota-rossii-59243352.html

В Ташкенте прошел круглый стол, посвященный 330-летию военно-морского флота России

В Ташкенте прошел круглый стол, посвященный 330-летию военно-морского флота России

Sputnik Узбекистан

Мероприятие в формате телемоста объединило историков, ученых, музейных сотрудников, ветеранов ВМФ и молодежь из четырех городов и двух стран.

2026-07-24T13:50+0500

2026-07-24T13:50+0500

2026-07-24T13:50+0500

вмф россии

россотрудничество

моряки

узбекистан

военно-морской флот

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Русском Доме в Ташкенте состоялся круглый стол, посвященный 330-летию военно-морского флота России. Мероприятие организовали в формате телемоста, который объединил участников и спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска и Ташкента.Основной площадкой стал Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге. Выступая с приветственным словом, его директор Руслан Нехай отметил большое значение подобных мероприятий для укрепления сотрудничества между странами.Он рассказал о Центральном военно-морском музее, который является одним из крупнейших в мире и имеет семь филиалов, его фонде и главном экспонате — ботике Петра Великого. Также он сказал, что по инициативе музеев флота была создана Ассоциация военно-морских музеев, куда сейчас входит 177 членов. Уроженец Узбекистана, заведующий музеем "История подводного флота" Военно-учебного научного центра ВМФ "Военно-морская академия" Ильхом Исматуллаев рассказал о том, как с детства мечтал стать военным, стал военным моряком и почему был влюблен в свою профессию.По видеосвязи также выступили заведующая Военно-морским музеем Северного флота Мурманска Наталья Дзенисова, педагог-организатор музея "История развития морской авиации имени Героя России Т.А. Апакидзе" ГБОУ города Москвы "Школа № 1383" Алла Канцибер и председатель общественного совета музея Марина Аксенова.В Русском доме в Ташкенте в мероприятии приняли участие ученые и историки, представители музейного сообщества, образовательных учреждений, ветераны ВМФ, школьники, молодежь и журналисты.О становлении России как великой морской державы рассказал Владимир Трухачев, а о современном состоянии Северного морского пути — Василий Костецкий. Особенно эмоциональным стал доклад Равшана Назарова, который выступил с докладом о моряках-узбекистанцах в годы Великой Отечественной войны.В завершении мероприятия своими воспоминаниями поделились Михаил Татарников и Садулла Носиров, которые в разное время служили на Балтийском флоте.

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вмф россии, россотрудничество, моряки, узбекистан, военно-морской флот