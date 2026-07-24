https://uz.sputniknews.ru/20260724/uzbekistan-bezopasnost-biometricheskix-pasportov-grajdan-59236976.html

В Узбекистане повысили безопасность биометрических паспортов граждан

В Узбекистане повысили безопасность биометрических паспортов граждан

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане обновили цифровые сертификаты, обеспечивающие безопасность биометрических паспортов граждан. Это повысит надежность проверки электронных документов при международных поездках и исключит возможные сложности при их использовании за рубежом.

2026-07-24T11:24+0500

2026-07-24T11:24+0500

2026-07-24T12:54+0500

биометрический паспорт

узбекистан

безопасность

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Узбекистане провели обновление цифровых сертификатов, которые используются для защиты биометрических паспортов граждан. Это позволит повысить надежность проверки паспортов при пересечении границ и обеспечить их беспрепятственное использование за рубежом. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана, делегация Центра персонализации Департамента миграции и персонализации посетила штаб-квартиру Международной организации гражданской авиации (ICAO) в городе Монреаль, Канада.В ходе визита специалисты обновили сертификаты PKI (инфраструктура открытых ключей) и ICAO PKD (Реестр открытых ключей ICAO), которые обеспечивают проверку подлинности и защиту данных в биометрических паспортах граждан Узбекистана.После обновления новые сертификаты были переданы всем государствам — участникам системы ICAO PKD. Благодаря этому пограничные службы иностранных государств смогут без труда проверять биометрические паспорта граждан Узбекистана.Проведенные работы помогут обеспечить сохранность данных в электронных паспортах и повысить уровень безопасности международных поездок граждан, добавили в ведомстве. Узбекистан, являясь участником системы ICAO PKD, продолжает развивать инфраструктуру электронных проездных документов и укреплять международное сотрудничество в сфере их безопасности.Республика Узбекистан, являясь активным участником системы ICAO PKD, последовательно продолжает совершенствовать инфраструктуру, электронных проездных документов и укреплять международное сотрудничество в данной сфере.

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