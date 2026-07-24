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https://uz.sputniknews.ru/20260724/uzbekistan-bezopasnost-biometricheskix-pasportov-grajdan-59236976.html
В Узбекистане повысили безопасность биометрических паспортов граждан
В Узбекистане повысили безопасность биометрических паспортов граждан
Sputnik Узбекистан
В Узбекистане обновили цифровые сертификаты, обеспечивающие безопасность биометрических паспортов граждан. Это повысит надежность проверки электронных документов при международных поездках и исключит возможные сложности при их использовании за рубежом.
2026-07-24T11:24+0500
2026-07-24T12:54+0500
биометрический паспорт
узбекистан
безопасность
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Узбекистане провели обновление цифровых сертификатов, которые используются для защиты биометрических паспортов граждан. Это позволит повысить надежность проверки паспортов при пересечении границ и обеспечить их беспрепятственное использование за рубежом. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана, делегация Центра персонализации Департамента миграции и персонализации посетила штаб-квартиру Международной организации гражданской авиации (ICAO) в городе Монреаль, Канада.В ходе визита специалисты обновили сертификаты PKI (инфраструктура открытых ключей) и ICAO PKD (Реестр открытых ключей ICAO), которые обеспечивают проверку подлинности и защиту данных в биометрических паспортах граждан Узбекистана.После обновления новые сертификаты были переданы всем государствам — участникам системы ICAO PKD. Благодаря этому пограничные службы иностранных государств смогут без труда проверять биометрические паспорта граждан Узбекистана.Проведенные работы помогут обеспечить сохранность данных в электронных паспортах и повысить уровень безопасности международных поездок граждан, добавили в ведомстве. Узбекистан, являясь участником системы ICAO PKD, продолжает развивать инфраструктуру электронных проездных документов и укреплять международное сотрудничество в сфере их безопасности.Республика Узбекистан, являясь активным участником системы ICAO PKD, последовательно продолжает совершенствовать инфраструктуру, электронных проездных документов и укреплять международное сотрудничество в данной сфере.
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биометрический паспорт, узбекистан, безопасность
биометрический паспорт, узбекистан, безопасность

В Узбекистане повысили безопасность биометрических паспортов граждан

11:24 24.07.2026 (обновлено: 12:54 24.07.2026)
© SputnikБиометрический паспорт
Биометрический паспорт - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2026
© Sputnik
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В Узбекистане обновили цифровые сертификаты, обеспечивающие безопасность биометрических паспортов граждан. Это повысит надежность проверки электронных документов при международных поездках и исключит возможные сложности при их использовании за рубежом.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Узбекистане провели обновление цифровых сертификатов, которые используются для защиты биометрических паспортов граждан. Это позволит повысить надежность проверки паспортов при пересечении границ и обеспечить их беспрепятственное использование за рубежом.
Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана, делегация Центра персонализации Департамента миграции и персонализации посетила штаб-квартиру Международной организации гражданской авиации (ICAO) в городе Монреаль, Канада.
© пресс-служба МВД Узбекистана.Делегация Центра персонализации Департамента миграции и персонализации при МВД Узбекистана посетила штаб-квартиру ICAO в Монреале.
Делегация Центра персонализации Департамента миграции и персонализации при МВД Узбекистана посетила штаб-квартиру ICAO в Монреале. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2026
Делегация Центра персонализации Департамента миграции и персонализации при МВД Узбекистана посетила штаб-квартиру ICAO в Монреале.
© пресс-служба МВД Узбекистана.
В ходе визита специалисты обновили сертификаты PKI (инфраструктура открытых ключей) и ICAO PKD (Реестр открытых ключей ICAO), которые обеспечивают проверку подлинности и защиту данных в биометрических паспортах граждан Узбекистана.
"Были успешно обновлены цифровые сертификаты, обеспечивающие безопасность биометрических паспортов граждан Республики Узбекистан, — PKI (инфраструктура открытых ключей) и ICAO PKD (Реестр открытых ключей ICAO). Данная процедура была выполнена в полном соответствии с требованиями международного стандарта ICAO Doc 9303", — говорится в сообщении.
После обновления новые сертификаты были переданы всем государствам — участникам системы ICAO PKD. Благодаря этому пограничные службы иностранных государств смогут без труда проверять биометрические паспорта граждан Узбекистана.

"Это позволит исключить возможные затруднения при проверке биометрических паспортов граждан Республики Узбекистан пограничными службами иностранных государств в любой точке мира", — говорится в сообщении.

Проведенные работы помогут обеспечить сохранность данных в электронных паспортах и повысить уровень безопасности международных поездок граждан, добавили в ведомстве.
Узбекистан, являясь участником системы ICAO PKD, продолжает развивать инфраструктуру электронных проездных документов и укреплять международное сотрудничество в сфере их безопасности.
Республика Узбекистан, являясь активным участником системы ICAO PKD, последовательно продолжает совершенствовать инфраструктуру, электронных проездных документов и укреплять международное сотрудничество в данной сфере.
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